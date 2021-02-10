Тим Кук о планах Apple в сфере электромобилей и сроках своего пребывания на посту СЕО

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Не более 10 лет Тим Кук будет руководить Apple и электромобили входят в сферу интересов компании

Разговоры о том, что Apple строит электромобиль, все не утихнут. В этом году так и вовсе начали говорить о том, что компания ищет подрядчика, который возьмется за производство авто. Желающего, вроде как, не нашли. Но все же до сегодняшнего дня так и нет ясности: строит Apple электрокар или нет?

Не так давно Тим Кук дал интервью изданию The New York Times, где этот вопрос не обошли стороной. Вполне предсказуемо, что СЕО Apple не дал прямого ответа, а предпочел ограничиться общими фразами.

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«Я считаю, что автономность сама по себе — ключевая технология. С рядом оговорок автомобиль можно считать роботом. Самоуправляемый автомобиль — это робот. Много интересного можно сотворить с автономностью. Посмотрим, что с этим получится у Apple. Мы исследуем множество разнообразных вещей. Многие из них никогда не увидят свет. Но я не утверждаю, что ни одна из этих вещей никогда не появится», — заявил Тим Кук.

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Судя по его ответу, Apple работает над самоуправляемым автомобилем или интеллектуальной системой автопилотирования. Но нет уверенности что в итоге все задуманное может осуществиться.

Среди прочего в своем интервью Тим Кук заявил, что может оставить пост генерального директора Apple в течение последующих десяти лет. В частности, он сообщил что вряд ли он останется у руля компании более 10 лет. Напомним, что Тим Кук трудится в Apple c 1997 года, а пост СЕО он занял в 2011 году после смерти основателя компании Стива Джобса.

В 2020 году он отметил свое 60-летие и почти наверняка вопрос о его преемнике обсуждается. В числе тех, кто может возглавить Apple называют Джеффа Уильямса (главный операционный директор Apple) и Джона Тернуса (вице-президент по аппаратному обеспечению).

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Источник: The New York Times