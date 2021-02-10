Тима Кука хотят лишить солидной суммы вознаграждения. Говорят, много получает

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Аналитики считают сумму бонусов и преференций за 2021 год чрезмерной

Apple образца 2022 года является успешной компанией. Дела обстоят отлично — iPhone продолжают бить рекорды продаж, она осваивает новые для себя направления ведения бизнеса и покоряет новые рынки сбыта. При этом Apple наплевала на целый ряд заветов Стива Джобса, например, на то, что устройства должны быть компактными и стилус отживший инструмент для взаимодействия.

Сейчас все поставлено на то, чтобы получать сверхдоходы и Apple эпохи Тима Кука с успехом претворяет эту политику в жизнь. Он показал себя как эффективный менеджер, при котором акционеры получают все больше и больше. Его заслуги достойно оценены и ему платят «звонким» долларом. Так, по итогам прошлого года фактическая зарплата Тима Кука составила $3 млн, ему вручили бонус по итогам года в размере $12 млн, и он получил акции компании на сумму $82 млн.

Такая ситуация нравится далеко не всем. Нашлись те, кто посчитал вознаграждение Тима Кука чрезмерным. Консультативная группа акционеров Institutional Shareholder Services (ISS) заявила в среду, что существует «серьезная озабоченность» по поводу акций, которые Кук получил в 2021 году. Эксперты считают, что компенсация, выплаченная Тиму Куку в прошлом году ощутимо выше той, которую получили руководители прочих компаний. Важно и то, что «поощрение» в 1447 раз превышает заработную плату сотрудника среднего звена в Apple.

При этом аналитики ISS вдруг обнаружили, что по условиям контракта Тим Кук получает бонусы независимо от показателей работы компании. Достаточно, чтобы он просто занимал пост главы компании и уже за это он помимо основной зарплаты получает прочие преференции и бонусы. Оценив все происходящее, эксперты ISS намерены уговаривать акционеров Apple пересмотреть в сторону уменьшения сумму бонусов, которую должны выплачивать Тиму Куку.

Есть вероятность, что они прислушаются к аналитикам. ISS вот уже много лет консультирует акционеров Apple и до сегодняшнего дня с их стороны не было демарша по части сумму вознаграждений. Правда, не забываем, что акционеры не обязаны следовать рекомендациям аналитиков.

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Источник: macrumors