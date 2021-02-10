Титульные флагманы от Xiaomi Mi 1 до Xiaomi 12

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Вспомните знаковые смартфоны Xiaomi

Xiaomi 12 сложно назвать массовым смартфоном. Все же массовыми у компании являются другие модели. Но по тому, какие флагманы выпуcкает та или иная компания, можно проследить ее развитие и взросление. Согласитесь, что мир смартфонов только обрел с приходом такого интересного и самобытного игрока как Xiaomi. Дерзкого, амбициозного и противоречивого.

Сегодня компания решила немного поностальгировать и вспомнила историю титульной линейки Mi: от Mi 1 до Xiaomi 12. Она показала какой путь прошли устройства с первого поколения до последнего, выделяя в каждой из серий самые знаковые и интересные с ее точки зрения модели.

Вчера Xiaomi выступила с размахом, показав целую россыпь новинок. Компания уверена, что ее Xiaomi 12 не только готов конкурировать iPhone 13, но и превосходит его по целому ряду параметров. А еще Лэй Цзюнь подтвердил амбиции компании стать номером один на рынке смартфонов и для достижения поставленной задачи он отводит три года. Он уверен, что, продвигаясь шаг за шагом они смогут достичь намеченной цели — превзойти Apple с точки зрения пользовательского опыта и продуктов.

Пожелаем компании удачи, ведь здоровая конкуренция только пойдет на пользу. А еще надеемся, что в погоне за количеством не пострадает качество продуктов, особенно в части программного обеспечения. И, конечно же, ждем адекватных ценников на хорошие устройства.

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Источник: mydrivers