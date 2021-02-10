Точно не убийца флагманов. Планшет OnePlus Pad рассекречен до анонса
06.02.2023 83 0
OnePlus PadНет только цены
Свой первый планшет OnePlus представит завтра, но сегодня о нем стало известно почти все.
Новинка получит большой 144-герцовый экран диагональю 11,6 дюйма с разрешением 2K, но это будет панель IPS, а не AMOLED. Сердцем послужит SoC Dimensity 9000 в сочетании с оперативной памятью объемом до 12 ГБ и накопителем до 512 ГБ. Это достаточно продуктивное решение и работа устройства, вероятно, будет на высоком уровне, но на роль убийцы флагманов новинка претендовать уже не сможет.
Также известно о 13-мегапиксельной основной камере, фронтальном разрешении 8 Мп, аккумуляторе емкостью 9500 мА•ч с 67-ваттной зарядкой, стереодинамике и поддержке стилуса и клавиатуры.
В целом, из важных остается открытым только вопрос цены.
Источник: phonearena
Дата публикации: 06.02.2023
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