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Точно не убийца флагманов. Планшет OnePlus Pad рассекречен до анонса

06.02.2023 83 0

OnePlus Pad﻿Нет только цены

Свой первый планшет OnePlus представит завтра, но сегодня о нем стало известно почти все.

 

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Новинка получит большой 144-герцовый экран диагональю 11,6 дюйма с разрешением 2K, но это будет панель IPS, а не AMOLED. Сердцем послужит SoC Dimensity 9000 в сочетании с оперативной памятью объемом до 12 ГБ и накопителем до 512 ГБ. Это достаточно продуктивное решение и работа устройства, вероятно, будет на высоком уровне, но на роль убийцы флагманов новинка претендовать уже не сможет.

 

Также известно о 13-мегапиксельной основной камере, фронтальном разрешении 8 Мп, аккумуляторе емкостью 9500 мА•ч с 67-ваттной зарядкой, стереодинамике и поддержке стилуса и клавиатуры.

 

 

В целом, из важных остается открытым только вопрос цены.

 

Источник: phonearena

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 06.02.2023

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Точно не убийца флагманов. Планшет OnePlus Pad рассекречен до анонса