151

Смартфони Poco вже давно стали синонімом фрази «ТОП за свої гроші». Цей суббренд, що є дочірньою компанією Xiaomi, випускає круті середньобюджетні та бюджетні телефони, у яких практично немає конкурентів.

Головною перевагою більшості телефонів Поко є потужне залізо, тому в асортименті можна знайти справжніх «вбивць флагманів». Сьогодні ми розповімо вам про 5 найкращих смартфонів Poco, які готові до придбання прямо зараз.

ТОП-5 найкращих телефонів Poco на початок 2024 року

До рейтингу увійшли як дуже доступні моделі, так і топові девайси з просунутими параметрами. Всі ці смартфони однозначно заслуговують на вашу увагу.

Poco X6 Pro

Poco F5

Poco X5 Pro

Poco X6

Poco M6 Pro﻿

Підсумки

Poco X6 Pro

Poco X6 Pro

﻿

Почнемо з телефону Poco X6 Pro, який отримав 6.67-дюймовий AMOLED-екран з роздільною здатністю 1220 x 2712 пікселів, частотою оновлення 120 Гц і пікової яскравістю 1800 ніт. Від пошкоджень екран захищений загартованим склом Corning Gorilla Glass 5.

Корпус Поко Х6 Про пластиковий, але в деяких кольорах є покриття з екошкіри. Всього на вибір надається три кольори – Black, Yellow та Gray. Габарити становлять 160.5 x 74.3 x 8.3 мм із вагою 186 (190) грамів.

Poco X6 Pro має захист від вологи IP54. Але найцікавіше – це потужний процесор Mediatek Dimensity 8300 Ultra, який побудований за 4 нанометрами і використовує 8 або 12 ГБ оперативної пам'яті. Постійний накопичувач можна вибрати на 256 чи 512 ГБ.

Таких параметрів достатньо, щоб забезпечити ідеальну роботу мобільного пристрою як у повсякденному використанні, так і у важких іграх.

Камери Poco X6 Pro також непогані, але телефон не можна назвати камерофоном. Головний сенсор на 64 Мп із оптичною стабілізацією, ультраширік на 8 Мп, а фронталка на 16 Мп. Основна камера записує відео у 4K@24/30fps.

До автономності Поко Х6 Про не причепишся. Акумулятор має ємність 5000 мАг, а потужність заряджання становить 67 Вт. Це золоті стандарти для середньобюджетників.

Плюси:

Чудовий екран;

Процесор Dimensity 8300 Ultra;

Круті варіанти пам’яті;

Відмінна автономність.

Мінуси:

Повністю пластиковий корпус.

Poco F5

Poco F5

﻿

Ще один крутий смартфон із середньобюджетної категорії – це Poco F5, на борту якого встановлено продуктивний чіп Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2. Це залізо не відноситься до флагманського сегменту, але чудово справляється з великими навантаженнями.

AMOLED-екран у Poco F5 діагоналлю 6.67 дюймів та роздільною здатністю 1080 x 2400 пікселів. Частота оновлення – 120 Гц, пікова яскравість досягає 1000 ніт.

Корпус смартфона повністю зроблений із пластику, але дизайн досить симпатичний. Не можна сказати, що Поко Ф5 виглядає дешево. Габарити у нього стандартні – 161.1 x 75 x 7.9 мм при вазі 181 грам. Вологозахист IP53 на місці.

З заводу девайс працює під керуванням Android 13, але вже доступне оновлення до Android 14 з HyperOS (MIUI 15).

Користувачі можуть придбати Poco F5 у двох варіантах пам'яті – 8/256 та 12/256 ГБ. Параметри камери такі ж, як у Poco X6 Pro: основний модуль 64 Мп з OIS, ультраширік 8 Мп і передня камера 16 Мп. Фотографує цілком нормально, особливо за хорошого освітлення.

Карта пам'яті не підтримується, але є аудіоджек для підключення дротових навушників. Батарея у Poco F5 із ємністю 5000 мАг, потужність зарядки 67 Вт. Це звичні параметри, тому коментувати їх не будемо.

Плюси:

Стильний дизайн;

Є аудіоджек;

Якісний AMOLED-екран;

Продуктивне залізо;

Немає проблем із автономністю.

Мінуси:

Пластиковий корпус.

Poco X5 Pro

Poco X5 Pro

﻿

Наступний телефон на черзі – це Poco X5 Pro, випущений на початку 2023 року. Характеристики у нього також дуже гідні. AMOLED-дисплей роздільною здатністю 1080 x 2400 пікселів підтримує частоту оновлення 120 Гц і стандартну яскравість 900 ніт.

Як і у вищезгаданих моделей, корпус Poco X5 Pro повністю пластиковий . Розміри приблизно однакові: 162.9 х 76 х 7.9 мм з вагою 181 грам. Ступінь вологозахисту IP53 теж не відрізняється.

Poco X5 Pro використовує як процесор 6-нанометровий чіп Qualcomm Snapdragon 778G 5G. Це залізо відноситься до середньобюджетної категорії та непогано справляється з усіма навантаженнями.

Потужні ігри можуть йти без проблем, але високі параметри графіки в деяких сценаріях доведеться знижувати.

Камери можна охарактеризувати просто як нормальні: основний модуль 108 Мп без оптичної стабілізації, ультраширік 8 Мп, макро 2 Мп та фронталка 16 Мп. Не варто чекати на якісь супер результати, але для повсякденної зйомки підійде.

З коробки Поко Х5 Про працює на Андроїді 13, але ви відразу зможете оновитися до новішої версії ОС. Є два варіанти пам'яті: 6/128 та 8/256 ГБ. Слот для картки пам'яті відсутній, а ось аудіоджек на місці.

Девайс пропонується у кольорах Astral Black, Horizon Blue та Poco Yellow. Акумулятор на 5000 мАг підтримує 67-ватну дротову та 5-ватну реверсивну зарядку. Виробник заявляє, що Poco X5 Pro повністю заряджається за 45 хвилин.

Плюси:

Хороший екран та процесор;

Є аудіоджек;

Запис відео на основну камеру у 4K@30fps;

Відмінна автономність.

Мінуси:

Корпус із пластику;

З заводу встановлено Android 12.

Poco X6

Poco X6

﻿

Тепер поговоримо про нещодавню новинку Поко. Це доступний смартфон Poco X6, представлений минулого місяця. Девайс може похвалитися AMOLED-екраном з високою роздільною здатністю 1220 x 2712 пікселів, частотою оновлення 120 Гц і пікової яскравістю 1800 ніт.

На жаль, корпус Poco X6 повністю пластиковий. За габаритами смартфон також не відрізняється від своїх братів: 161.2 х 74.3 х 8 мм, вага 181 грам. Ступінь вологозахисту не змінився – IP54.

Поко Х6 пропонується в універсальних кольорах Black, White і Blue. Відмінна фішка у дизайні – це величезний блок камер чорного кольору. Процесор тут Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2. Хоч він і побудований по 4 нанометрах, але демонструє продуктивність в межах середнього рівня.

Телефон можна знайти в модифікаціях пам'яті на 8/256, 12/256 та 12/512 ГБ. Погодьтеся, що останній варіант виглядає особливо круто для бюджетника.

Poco X6 функціонує на Android 13, але найближчим часом очікується оновлення до Android 14 та HyperOS.

По камерах все стандартно. Маємо вже знайомі параметри: головний сенсор 64 Мп з OIS, ультраширік 8 Мп та макро 2 Мп. Відео смартфон вміє писати у 4K@30fps. Фронтальна камера на 16 Мп непогана, але не всім сподобається сильний beauty-ефект та середня деталізація.

Показники автономності все такі ж: акумулятор на 5000 мАч і дротова зарядка 67 Вт.

Плюси:

Чудовий екран;

Багато пам'яті;

Основна камера із оптичною стабілізацією;

Місткий акумулятор.

Мінуси:

Корпус із пластику;

З коробки встановлено не Android 14.

Poco M6 Pro

Poco M6 Pro

﻿

І останній смартфон із сьогоднішньої добірки відноситься вже до бюджетної M-серії. Незважаючи на доступну ціну, Poco M6 Pro отримав гідні характеристики.

Почнемо з екрану: 6.67-дюймовий AMOLED-дисплей має роздільну здатність 1080 x 2400 пікселів, частоту оновлення 120 Гц та пікову яскравість 1300 ніт.

Корпус Poco M6 Pro зроблений із пластику та захищений від вологи та пилу за стандартом IP54. Габарити наступні – 161.1 x 75 x 8 мм при вазі 179 грамів. Купити телефон можна в кольорах Black, Blue, Purple.

Процесором Поко М6 Про є Mediatek Helio G99 Ultra. Це залізо початково-середнього рівня, що добре підходить для базових завдань. З заводу встановлена операційна система Android 13, а оновлення до Android 14 з HyperOS поки що тільки заплановано.

Poco M6 Pro є з двома варіантами пам'яті: 8/256 та 12/512 ГБ. Можна додатково встановити microSDXC. Тих, хто користується дротовими навушниками, потішить наявність аудіоджека.

Тепер кілька слів про камери Поко М6 Про. Набір модулів вже дуже знайомий. Знову ж таки, головний сенсор йде на 64 Мп з підтримкою OIS, ультраширік з роздільною здатністю 8 Мп, макро на 2 Мп, а завершує картину 16-мегапіксельна фронталка.

Poco M6 Pro пише відео у 1080p@30/60fps. Запис у 4K недоступний, що не дивно для бюджетника.

Параметри автономності теж не змінилися порівняно з попередніми моделями: акумулятор на 5000 мАг та зарядка потужністю 67 Вт.

Підсумки

Ми обговорили з вами 5 крутих телефонів Poco, які можна сміливо брати та купувати. Тепер підіб'ємо швидкі підсумки щодо конкретних позицій:

Найкращий смартфон Poco з потужним процесором на початок 2024 року – Poco X6 Pro ;

Найкращий телефон Poco з привабливим дизайном на початок 2024 року – Poco F5 ;

Найкращий бюджетний смартфон Poco на початок 2024 року – Poco M6 Pro ;

Найкращий недорогий телефон Poco з хорошими характеристиками на початок 2024 року – Poco X5 Pro ;

Найкращий смартфон Poco з крутими модифікаціями пам'яті – Poco X6.

Поділіться в коментарях, який смартфон Poco із сьогоднішньої добірки сподобався вам найбільше.