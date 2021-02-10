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Смарт-часы позволяют выполнять множество сложных задач. С помощью них можно не только отслеживать свои физические показатели, но и совершать звонки, устанавливать приложения и общаться в мессенджерах, слушать музыку, пользоваться внутренним хранилищем. Это гаджет с полноценным функционалом, который в большинстве случаев имеет стильный внешний вид и может похвастаться премиальными материалами корпуса.

Мы подготовили подборку, состоящую из 6 лучших «умных» часов, вышедших в 2023 году. Здесь будут только крутые премиальные устройства с достаточно высокой, но вполне оправданной ценой. В ассортименте почти каждого крупного производителя присутствуют смарт-часы, поэтому есть из чего выбрать.

ТОП-6 лучших смарт-часов за 2023 год

Samsung Galaxy Watch6

Xiaomi Watch 2 Pro

Apple Watch 9 Aluminum

Google Pixel Watch 2

Huawei Watch GT 4

Amazfit Balance﻿

Итоги

В статье речь пойдет именно о полноценных «умных» часах, а не о фитнес-браслетах. Но представленные модели также отлично подойдут для отслеживания физических показателей и занятий спортом.

Samsung Galaxy Watch6

Samsung Galaxy Watch6

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Подборку открывают топовые «умные» часы от Samsung шестого поколения. Здесь установлен Super AMOLED экран разрешением 432x432 (480х480) пикселей и диагональю 1.31 или 1.47 дюймов. От царапин и повреждений защищает сапфировое стекло.

Корпус часов выполнен из алюминия, а ремешки можно подобрать из кожи, резины или силикона. Модель предлагается в бежевом, черном и темно-сером цветах.

Samsung Galaxy Watch6 имеются в двух вариантах – с диаметром циферблата 40 мм и 44 мм. В первом случае габариты составляют 40.4×38.8×9 мм с весом 29 граммов, а во втором – 44.4×42.8×9 мм, вес 33 грамма. Есть влагозащита со степенью IP68 и 50 WR, а также соответствие стандарту MIL-STD-810H.

В качестве процессора у Samsung Galaxy Watch6 используется 2-ядерный Exynos W930 с 2 ГБ оперативной и 12 ГБ постоянной памяти. Наличие полноценной операционной системы Wear OS 4 позволяет устанавливать всевозможные приложения.

Samsung Galaxy Watch 6 умеют измерять пульс, уровень кислорода в крови, температуру организма и кожи, делать ЭКГ, а также следить за физической активностью и мониторить сон. Есть все необходимые GPS службы. Можно выбрать как версию из LTE, так и обычную.

Поддерживается бесконтактная оплата, а с помощью встроенного динамика и микрофона можно использовать гаджет для разговора. Аккумулятор смарт-часов идет на 425 мАч или 300 мАч, в зависимости от модификации.

Xiaomi Watch 2 Pro

Xiaomi Watch 2 Pro

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Следующий представитель в нашей подборке – это Xiaomi Watch 2 Pro с 1.43-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 466x466 пикселей и яркостью 600 нит. Корпус выполнен из стали, а варианты ремешков предлагаются из силикона, резины или кожи. Корпус серебристый или чёрный. Xiaomi Watch 2 Pro достаточно большие – 47.6x45.9x11.8 мм с весом 55 граммов, поэтому больше подойдут на мужскую руку.

Xiaomi Watch 2 Pro работают на базе процессора Snapdragon W5+ Gen 1. Объем оперативной памяти составляет 2 ГБ, а оперативной – 32 ГБ. Операционная система Wear OS 3.0, можно устанавливать программы и звонить. Поддерживается бесконтактная оплата Google Wallet.

Конечно, Xiaomi Watch 2 Pro умеют измерять физические параметры – пульс, насыщение крови кислородом и уровень стресса, а также следить за женским здоровьем, мониторить сон, определять пройденное расстояние и количество сделанных шагов. Спортивных режимов 150 штук, и далеко не все пригодятся обычному пользователю.

С навигационных служб в Xiaomi Watch 2 Pro есть GPS, Галилео и ГЛОНАСС. Из дополнительных датчиков следует отметить барометр и альтиметр. За подключение к смартфону ответственный Bluetooth 5.2 Батарея емкостью 495 мАч обеспечит до 65 часов работы.

ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИНЫ Xiaomi Watch 2 Pro Оценки

Дизайн: 8/10

Материалы корпуса: 10/10

Экран: 9/10 Автономность: 9/10 Функционал: 9/10



Плюсы + Большой и качественный экран

+ Корпус из стали

+ Неплохая автономность

+ 32 ГБ ПЗУ Минусы

- Часы большие и тяжелые

- В стандартной версии нет LTE 46 мм - від 8 390 грн

Apple Watch 9 Aluminum

Apple Watch 9 Aluminum

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Любителям "яблочной" техники подойдет Apple Watch девятого поколения с приставкой "Aluminum". Этот гаджет может похвастаться OLED-экраном с потрясающей яркостью 2000 нит и разрешением 484x396 пикселей. Диаметр может быть 41 или 45 мм. Приятно удивляет широкая цветовая палитра – красный, розовый, серебристый, черный, графитовый и светло-серый цвета.

Как уже известно из названия, корпус Apple Watch 9 Aluminum изготовлен из алюминия. Ремешки вы сможете подобрать резиновые, силиконовые или тканевые. Заявлена защита от влаги и пыли IP68, а также соответствие стандарту 50 WR.

Теперь несколько слов о "начинке" Apple Watch 9 Aluminum. Двухъядерный процессор Apple S9 обеспечивает хорошую как для часов производительность. Объем постоянного накопителя очень большой – 64 ГБ. Есть динамик и микрофон для разговоров. Операционная система WatchOS позволяет устанавливать приложения. Бесконтактная оплата работает благодаря сервису Apple Pay.

Apple Watch 9 Aluminum могут похвастаться всеми нужными датчиками для измерения физических показателей. Голосовой помощник Apple Siri немного облегчит взаимодействие с устройством. По навигационным службам все стандартно – GPS, aGPS, GLONASS и Галилео. Вы можете выбрать версию с LTE или без нее.

Модификация с диаметром 41 мм получила аккумулятор емкостью 282 мАч, а с диаметром 45 мм – 308 мАч. В обоих случаях заявленное время автономной работы не превышает 18 часов при стандартном использовании.

Google Pixel Watch 2

Google Pixel Watch 2

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Американский бренд Google тоже порадовал фанатов потрясающими «умными» часами. Дисплей здесь небольшой, но очень качественный. Это 1.2-дюймовая AMOLED-матрица с разрешением 384x384 пикселей и яркостью 1000 нит. Диаметр только один – 41 мм, но две версии. Одна идет с поддержкой e-SIM, а вторая – без LTE.

Корпус Google Pixel Watch 2 алюминиевый и предлагается в черном, серебристом или золотистом цветах. Ремешки могут быть черные, серые, бежевые или графитовые, из материалов резина или силикон. Как и у других моделей, здесь есть влагозащита IP68 и 50 WR. Габариты умеренные – 41x41x12.3 мм с массой 31 грамм без ремешка.

Процессор Google Pixel Watch 2 называется Snapdragon Wear 5100 и работает на двух ядрах. Оперативной памяти 2 ГБ, а для постоянного стандарта eMMC – 32 ГБ. Есть возможность производить бесконтактную оплату через кошелек Google Wallet.

Из датчиков присутствуют пульсометр, пульсоксиметр, термометр (измерение температуры тела и кожи) и ЭКГ. Google Pixel Watch 2 также определяют количество шагов, пройденное расстояние, сожженные калории и предлагают 40 спортивных режимов. Операционная система Wear OS 4.0, синхронизация производится с помощью Bluetooth 5.0.

Google Pixel Watch 2 поддерживают беспроводную зарядку. Аккумулятор емкостью 306 мАч, а это значит, что на одном заряде смарт-часы могут проработать 24 часа.

КОМПАКТНЫЕ И СТИЛЬНЫЕ СМАРТ-ЧАСЫ Google Pixel Watch 2 Оценки Дизайн: 10/10 Материалы корпуса: 9/10 Экран: 8/10 Автономность: 7/10 Функционал: 10/10 Плюсы

+ Компактные габариты

+ Хорошо выглядят

+ 32 ГБ ПЗУ

+ Защита от влаги IP68

+ Беспроводная зарядка



Минусы -﻿﻿Только 40 спортивных режимов

- Маленький экран

- Средняя автономность 41 мм - від 12 796 грн 41 мм (LTE) - від 16 489 грн

Huawei Watch GT 4

Huawei Watch GT 4

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Симпатичные «умные» часы от Huawei вы можете найти в двух вариантах. Диаметр 41 мм с диагональю экрана 1.32 дюйма больше подходит женщинам, а мужчинам следует обратить внимание на модификацию 46 мм с 1.43-дюймовым дисплеем. Матрица здесь AMOLED разрешением 466х466 пикселей.

Корпус Huawei Watch GT 4 выполнен из нержавеющей стали, а безель металлический. Корпус может быть золотистым или черным. На выбор есть много ремешков из разных материалов – резина, кожа, силикон, металл, миланский браслет. От воды часы защищены по стандарту 50 WR.

Huawei Watch GT 4 работают на собственной операционной системе HarmonyOS. Заявлена возможность устанавливать программы и звонить с помощью встроенного динамика и микрофона. Из физических параметров можно измерять пульс, насыщение крови кислородом, температуру тела, отслеживать уровень стресса, вести дневник женского здоровья и т.д. Есть GPS-навигация.

Модификация на 41 мм получила аккумулятор емкостью 323 мАч, и в обычном режиме Huawei Watch GT 4 способны проработать 4 дня. А версия диаметром 46 мм оснащена аккумулятором 524 мАч, и там заявленное время работы при умеренном использовании составляет 8 дней. Зарядка беспроводная.

СДЕЛАННЫЕ ИЗ СТАЛИ Huawei Watch GT 4 Оценки Дизайн: 10/10 Материалы корпуса: 10/10 Экран: 9/10 Автономность: 10/10 Функционал: 9/10 Плюсы

+ Два диаметра на выбор

+ Корпус из нержавеющей стали

+ Хорошая автономность

+ Беспроводная зарядка





Минусы

- Не поддерживают LTE 41 мм - від 11 305 грн 46 мм - від 9 399 грн

Amazfit Balance

Amazfit Balance

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И последняя модель в сегодняшней подборке – это Amazfit Balance со стильным аккуратным дизайном и 1.5-дюймовым AMOLED-экраном разрешением 480 на 480 пикселей при яркости 1200 нит. Корпус металлический и предлагается в сером, черном или графитовом цвете. Ремешки могут быть из резины, силикона или ткани. Защита от влаги соответствует стандарту 50 WR.

Amazfit Balance может похвастаться встроенным проигрывателем, возможностью устанавливать программы и совершать звонки через собственный микрофон и динамик. В качестве операционной системы используется Zepp OS.

Датчики измерения стандартные: пульсоксиметр, пульсометр, термометр, компас, акселерометр, гироскоп, альтиметр, барометр, GPS-навигация. Спортивных режимов 156 штук. Подключение осуществляется через Bluetooth 5.0.

Зарядка Amazfit Balance имеет магнитную конструкцию. Благодаря аккумулятору емкостью 475 мАч часы в обычном режиме могут продержаться 14 дней, а в активном – 168 часов.

ПРИЕМНАЯ ЦЕНА Amazfit Balance Оценки Дизайн: 9/10 Материалы корпуса: 10/10 Экран: 10/10 Автономность: 10/10 Функционал: 9/10 Плюсы

+ Металлический корпус

+ Великолепный экран

+ выгодная цена

+ 156 спортивных режимов

+ Отличная автономность



Минусы

-﻿﻿Магнитная, а не беспроводная зарядка

- Нет поддержки LTE

- Немного цветов 46 мм - від 7 990 грн

Итоги

Мы рассказали вам о 6 лучших «умных» часах, вышедших в 2023 году. Осталось лишь подвести краткие итоги:

Лучшие смарт-часы с поддержкой LTE в 2023 году – Samsung Galaxy Watch6 ;

Лучшие смарт-часы с большим дисплеем в 2023 году – Xiaomi Watch 2 Pro ;

Лучшие смарт-часы со стильным дизайном в 2023 году – Google Pixel Watch 2 ;

Лучшие смарт-часы с большим объемом ПЗУ в 2023 году – Apple Watch 9 Aluminum ;

Лучшие смарт-часы с корпусом из нержавеющей стали в 2023 году – Huawei Watch GT 4 ;

Лучшие смарт-часы с хорошей автономностью в 2023 году – Amazfit Balance .

А какие смарт-часы больше всего понравились вам? Напишите в комментариях.