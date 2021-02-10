Топ смартфонов Android по цене iPhone 15 – какой телефон можно купить за 35000

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Какой смартфон с Android можно получить по цене Apple iPhone 15? В Украине младшая модель актуального iPhone стоит примерно 35000 грн – это обычная цена младшего флагмана, так что можно рассчитывать на неплохие характеристики.



Оставим за пределами отличия Android и iOS – это субъективный вопрос – и сконцентрируемся на сравнении характеристик. Также сравним производительность процессоров в AnTuTu 10 и Geekbench 6 и оценку возможностей фото в рейтинге Dxomark.



Для справедливого сравнения возьмем только модели 2022-2023 года, которые уже можно купить в Украине по цене, ненамного отличающейся от минимальной стоимости младшего iPhone 15. Но сначала рассмотрим его характеристики.

Apple iPhone 15 как эталон для сравнения

Базовая версия iPhone 15 имеет не очень высокие характеристики как для современного младшего флагмана. Но надо помнить о высокой степени оптимизации iOS под «железо», позволяющей эффективно работать и демонстрировать выдающиеся результаты. Смартфон недавно вышел, поэтому и цена у него сейчас достаточно высока.



Диагональ экрана 6.1" делает iPhone 15 одним из самых компактных топовых смартфонов. Это безоговорочное достижение на фоне конкурентов, размер экрана которых нечасто бывает меньше 6.3". При этом дисплей имеет разрешение 2556×1179 пикселей, которое формирует высокий показатель плотности 460 PPI. Пиковая яркость – 2000 нит.



А вот максимальная частота обновления 60 Гц – настоящий позор на фоне смартфонов Android. Даже некоторые бюджетники в 2023 году имеют 90 Гц, не говоря уже о стандартных флагманских 120 Гц.



iPhone 15 без приставки Pro имеют прошлогодний процессор Apple A16 Bionic. К чипам компании никаких претензий нет, Apple сейчас находится на острие разработки процессоров ARM. Процессор состоит из 2 ядер Everest (3,46 ГГц), четырех ядер Sawtooth (2,02 ГГц) и пятирядерного﻿ графического чипа. Процессор набирает 1437844 баллов в AnTuTu 10 и 2622/6838 в Geekbench 6.



Параметры камеры на фоне других телефонов кажутся не слишком высокими: основная камера 48 МП, f/1.6, 26mm, 1/1.56", 1.0µm с оптической стабилизацией и ультраширокоугольный объектив 12 МП, f/2.4, 13mm, 120˚. Однако iPhone 15 занимает довольно ﻿высокое13 место в рейтинге камер DxoMark со 149 баллами.



Надо помнить о традиционно высоком качестве съемки iPhone благодаря оптимизации. Тот же аргумент касается и лишь 6 ГБ оперативной памяти и 3349 мАч батареи – несмотря на низкие значения, все работает прекрасно.



Из других характеристик заметим Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 и зарядку только от 15W.

Samsung Galaxy S23 Ultra – ультрафлагман

Да, ультрасовременный Galaxy S23 Ultra от Samsung в минимальной конфигурации сейчас стоит как младший iPhone 15 с более скромными характеристиками. Класс чувствуется даже если просто взять оба смартфона в руки.



Огромный экран 6.8" не делает смартфон слишком большим благодаря 90% полезной плоскости передней панели. Разрешение 3088х1440 дает плотность пикселей 501 PPI. Поддерживается частота обновления 120 Гц.



Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 имеет 1 ядро Cortex-X3 (3,36 ГГц), 2х Cortex-A715 (2,8 ГГц), 2x Cortex-A710 (2,8 ГГц) и 3 ядра 2.0 Cortex-A510 (2, 0 ГГц). Чип набирает 1510119 в AnTuTu 10 и 1982/5270 в Geekbench 6. Как и все смартфоны ниже, Galaxy S23 Ultra имеет от 8 ГБ оперативной памяти.

Samsung Galaxy S23 Ultra оснащен основной камерой 200 МП, f/1.7, 24mm, 1/1.3", 0.6µm с лазерным автофокусом и оптической стабилизацией, перископическим телеобъективом 10 МП, f/4.9, 230mm, 1/3. , с OIS и исключительным 10x оптическим увеличением, телефото 10 МП, f/2.4, 70mm, 1/3.52", 1.12µm, Dual Pixel PDAF, OIS, 3x зумом и 12 МП ультраширокоугольником, f/2.2, 13mm, /2.55", 1.4µm. У DxoMark смартфон занял 19 место со 140 баллами.



Смартфон имеет батарею на 5000 мАч, заряжаемую мощностью до 45 Вт. Он поддерживает Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 и USB-C 3.2 gen2, который обеспечивает быструю передачу файлов. Корпус защищен по стандарту IP68.

Google Pixel 8 – лицо платформы Android

Новинка от Google сейчас тоже не в лучшей цене и стоит так же как iPhone 15. Очень показательно сравнить витрины экосистемы Apple и Android. Pixel 8 также имеет определенную подгонку ОС под аппаратное обеспечение, а также эксклюзивный софт, такой как программа Pixel Camera (бывшая Google Camera).



Младший Google Pixel 8 имеет немного больший дисплей, 6.17” с 2400x1080 разрешением 2400x1080, плотностью 427 PPI, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 2000 нит.



Производительность процессора Tensor G3 не очень впечатляет: только 1006779 в AnTuTu 10 и 1750/4415 в Geekbench 6. Девятиядерный чип имеет 1 ядро Cortex-X3 (3,0 ГГц), 4 ядра Cortex-A51Г (2, 4x Cortex-A510 (2,15 ГГц).



Pixel 8 оснащен основной камерой 50 МП, f/1.7, 25mm), 1/1.31", 1.2µm с лазерным автофокусом и оптической стабилизацией. Также он имеет 12 МП ультраширик, f/2.2, 126˚, 1/2.9", 1.25µ , AF. Камеры младшего Pixel 8 еще нет в рейтинге DxoMark. Его «старший брат» Pixel 8 Pro с лучшей камерой занимает 4 место со 153 баллами, а предшественник, Pixel 7, – 19 строчку из 140. Pixel 8 будет находиться где-то между ними.



Смартфон имеет батарею на 4485 мАч, заряжаемую мощностью 24 Вт. Pixel 8 может предложить Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 и USB C 3.2 gen2 и защиту IP68.

Флагман Google 2023 Google Pixel 8



Оценки

Камеры: 8/10

Игровая производительность: 7/10

Экран: 8/10

Автономность: 8/10

Скорость зарядки: 7/10

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Плюсы

+ Экран 120 Гц 2000 нит

+ Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3

+ Софт Pixel Canera

+ Чистый Android

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Минусы

- Зарядка только 24 Вт

﻿- Не очень мощный процессор Tensor G3 128 ГБ від 36275 ₴ 256 ГБ від 41094 ₴

Xiaomi 13 Pro – флагман, которому только что вышла замена

В этом топе должен быть Xiaomi 14, который вышел на этой неделе, но смартфон еще не продается в Украине и мире. С уверенностью можно сказать, что глобальная версия сможет конкурировать и опережать iPhone 15 по характеристикам и цене, но пока рассмотрим флагман в прошлом году.



Дисплей обеспечивает лучшую в топе плотность 521 PPI с диагональю 6.73” и разрешением 3200х1440 пикселей. Максимальная частота обновления равна 120 Гц, яркость – 1900 нит. Смартфон оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 2, который мы уже рассматривали выше.



Xiaomi 13 Pro имеет основную камеру 50,3 МП, f/1.9, 23mm, 1.0"-type, 1.6µm с лазерным автофокусом и оптической стабилизацией, телефото 50 МП, f/2.0, 75mm, PDAF (10cm - ∞) и опти 3.2x, а также ультраширик 50 МП, f/2.2, 14mm, 115˚ (ultrawide), AF… Но фоторейтинг смартфона не слишком высок – всего 25 место из 126 баллов.



Батарея на 4820 мАч заряжается мощностью 120 Вт за 19 минут, а также до 50 Вт беспроводным способом – это самые лучшие показатели в топе. Xiaomi 13 Pro поддерживает Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.3, а также имеет ИК-порт.

Флагман Xiaomi 2022 года Xiaomi 13 Pro



Оценки

Камеры: 9/10

Игровая производительность: 9/10

Экран: 9/10

Автономность: 9/10

Скорость зарядки: 10/10

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Плюсы

+ Экран 120 Гц 521 PPI﻿ 1900 нит

+ Крутая камера 3 по 50 МП

+ Есть Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.3

+ 120 Вт проводная зарядка и 50 Вт беспроводная

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Минусы

- Спорный дизайн

﻿- Уже получился замечательный Xiaomi 14 Pro 256 ГБ / 12 ГБ від 32569 ₴ 512 ГБ від 37000 ₴

Samsung Galaxy Flip5 – то, чего нет у Apple

Пока что Apple не может предложить сложные смартфоны форматов fold или flip, а когда они появятся, трудно представить их стоимость. Современные фолды других производителей значительно дороже базового iPhone 15, а вот более простые флипы выступают в той же ценовой категории.



Основной дисплей Samsung Galaxy Flip5 имеет диагональ 6.7, разрешение 1080 x 2640, частоту 120 Гц и пиковую яркость 1750 нит. Внешний экран на 3,4” имеет разрешение 720 x 748 точек. В смартфоне работает процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.



Камеры относительно слабые и не могут соперничать с камерами предыдущих смартфонов: основная 12 МП, f/1.8, 24mm, 1/1.76", 1.8µm с оптической стабилизацией и ультраширокоугольник 12 МП, f/2.2, 123˚, 1.12µm.



Galaxy Flip5 имеет батарею всего на 3700 мАч, с зарядкой на 25 Вт. Смартфон поддерживает Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.3, имеет USB Type-C 3.2. даже с такой конструкцией он имеет защиту от воды IPX8.

Складной смартфон Samsung Galaxy Flip5 Плюсы + компактность

+ качественный шарнир и отсутствие щели

+ влагозащита IPX8;

+ долгое время поддержки от производителя

+ запись видео в 4K с оптической стабилизацией на главную камеру

+ наличие беспроводной зарядки. Минусы - морщина на экране в разложенном состоянии

- сильный тротлинг

- плохая производительность в играх

- нет телефотообъектива

- низкая скорость проводной и беспроводной зарядки 256 ГБ від 31108 ₴ 512 ГБ від 35880 ₴

Как видим, по цене младшего Apple iPhone 15 можно приобрести даже топовый флагман нынешнего главного конкурента. Формально преимуществом iPhone 15 можно считать только быстрый процессор и высокую оценку работы камеры.



Смартфоны Android объективно имеют лучшие экраны, больше оперативной памяти, быстрее заряжаются, поддерживают более современные стандарты беспроводной связи и другие технологии. Но основное их преимущество – большой выбор. По техническим причинам в топ не вошел еще как минимум десяток схожих моделей по цене iPhone 15 и множество гораздо более дешевых, но лучших по многим характеристикам.