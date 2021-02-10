Топ цена на Poco F5: Любимец тысяч людей, один из лучших субфлагманов по акционной цене от 12 155

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Все лучше всего в одном корпусе

Удивительный дизайн и невероятная мощность его можно считать лучшим младшим флагманом.

Сочетание 6.67” OLED матрицы с частотой развертки 120 Гц, поддержкой Dolby Vision и HDR10+, с яркостью в пределах 1000 нит и одного из лучших чипов Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 делает этот смартфон действительно монстром, он находится во всех топах данного ценового сегмента.

Девайс и в играх действительно летает, запускает их на максимальных настройках графики, даже такую тяжелую игру как Genshin Impact, кроме этого за ним не было замечено сильного нагрева при нагрузках, а значит, на нем комфортно делать все: играть игры, потреблять контент.

ШИМ у смартфона минимален, несмотря на то, что дисплей OLED.

Дизайн здесь тоже классный, собрано все лучшее из современных тенденций, в частности – плоские грани, вид камер. Сам смартфон собран качественно, ничего нигде не скрипит и не люфтит. Кроме того, рамки вокруг дисплея минимальны, что еще больше улучшает пользовательский опыт. Также в смартфоне предусмотрен разъем 3.5 мм для наушников, вот это действительно хорошая новость, ведь сейчас редко такой где-то можно встретить.

Poco F5 предлагается только в двух модификациях – 8/256 и 12/256 ГБ. Но такого объема будет достаточно даже при очень активном использовании телефона. Также используются быстрые стандарты LPDDR5 и UFS 3.1.

Камеры не флагманские, но хорошо снимают. Относительно приятного здесь установлен аккумулятор на 5000 мАч и присутствует быстрая зарядка в 67 W.

Этот замечательный смартфон можно приобрести по ссылке ниже:

Poco F5 5G 8/256 GB – 12 155 грн.

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