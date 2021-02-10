ТОП сложных смартфонов 2023 года, которые точно не оставят вас безразличными!

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Открывайте новые горизонты – попробуйте что-то новое!

С каждым годом популярность гибких устройств растет, ведь людям надоели обычные смартфоны, они желают чего-то уникально, что принесет непередаваемые "детские" эмоции, а производители соревнуются и совершенствуются в этом направлении.

Лучшие сложные телефоны – это не просто новинка, они дают вам два устройства по цене… ну, двух устройств… Да-да, это все еще премиальные устройства, но как вы увидите, тенденция меняется и появляются новые игроки, которые предоставляют нам гораздо дешевле предложения.

Вы получаете самое крутое устройство, телефон, который может делать то, что не может сделать ни один iPhone. Вы получаете телефон и планшет, или компактный коммуникатор, подобный тому, чем вы пользовались раньше.

Существует два типа складных телефонов: "flip" и "fold". Это не случайно, что Samsung – самый длинный игрок на рынке складных телефонов – придумал названия, создавшие основу для всех последующих сложных телефонов. Но придумать название это всего полдела, выдерживает ли он конкуренцию среди таких устройств посмотрим в этом ТОПе…

Samsung Galaxy Fold 5

Samsung Galaxy Fold 5﻿﻿

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Samsung не внес значительных изменений в Galaxy Fold 5 по сравнению с Galaxy Fold 4, но этого достаточно, чтобы опередить такое перспективное устройство как Pixel Fold и занять место в этом списке лучших сложных телефонов. И мы не боимся сказать, что это самый сбалансированный смартфон в формате fold в нашем топе.

Благодаря новому шарниру Flex, который сделал Galaxy Fold 5 легче и проще в сборке, а также улучшению камер, основного дисплея, производительности и многозадачности, он опережает многие другие телефоны как высококачественный складной телефон. Дополнительный стилус S Pen добавляет еще большую привлекательность, поскольку вы можете использовать стилус для еще большей производительности на лучшем портативном устройстве Samsung.

В общем, устройство стоит расценивать как планшет, ведь в разложенном виде дисплей имеет 7.6”, который просто невероятного качества, а внешний дисплей составляет 6.2”, оба они на 120 Гц. А топовый процессор Snapdragon 8 Gen 2 для Galaxy – обеспечивают приятное использование устройства, стабильную работу и крутой игровой опыт.

Смартфон подойдет желающим приобрести устройство формата планшета, которое имеет все необходимое и наиболее сбалансированное. Следует также отметить, что данный аппарат легче всего приобрести, ведь он официально продается в Украине.

Складной смартфон Samsung Galaxy Fold5 Плюсы + качественный шарнир + нет щели между экранами + влагозащита IPX8 + отличная производительность в играх + 5 лет поддержки от производителя + запись видео в 8K@30fps и 4K@60fps Минусы

- морщина на экране в разложенном состоянии - ощутимое падение производительности в тесте тротлинга - низкая мощность проводной и беспроводной зарядки - высокая цена 256 ГБ від 65300 ₴ 512 ГБ від 62400 ₴ 1 ТБ від 77999 ₴

OnePlus Open

OnePlus Open﻿

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OnePlus Open – первый складной смартфон компании уже здесь. Open имеет невероятно чистый дизайн, два великолепных экрана OLED с поддержкой Dolby Vision и три камеры на задней панели с технологией Hasselblad. И это только начало. Встречайте OnePlus Open – главный конкурент Samsung Galaxy Fold 5!

OnePlus Open впечатляет с первого взгляда своим чистым и стильным дизайном, напоминающим портативную цифровую камеру из далекого прошлого. Он имеет всевозможные удовольствия, такие как панель Ceramic Guard, веганская кожа или стеклянная задняя панель, тонкая металлическая рамка и эксклюзивный дизайн шарниров с меньшей сложностью и большей долговечностью. Телефон защищен от брызг по стандарту IPX4.

Смартфон оснащен свежим Snapdragon 8 Gen 2. Конечно, все в Open вращается вокруг двух дисплеев: основной – 7,82-дюймовый LTPO3 Flexi-Fluid AMOLED, внешний – полноценный 6,31-дюймовый LTPO3 Super Fluid AMOLED. Как видим, они здесь просто потрясающие!

Конечно смартфон недешев и стоит даже немного больше, чем его конкурент от Samsung, но поверьте, он того стоит!

Свежий гибкий смартфон с топовыми характеристиками OnePlus Open ﻿﻿﻿﻿Оценки Камеры: 8/10 Производительность: 9/10 Экран: 9/10 Автономность: 9/10 Скорость зарядки: 7/10 Плюсы + Большой аккумулятор 4805 мАч + Великолепный экран на обложке + Премиальные материалы корпуса Минусы

- Нет беспроводной зарядки - Отсутствует официальный рейтинг IP 16/512GB від 88 891 грн.

Xiaomi Mix Fold 3

Xiaomi ﻿Mix Fold 3﻿﻿

Через три поколения компания Xiaomi смогла добиться технологических вершин гибких устройств. Mix Fold 3 – это последняя попытка Xiaomi создать складной телефон-раскладушку-планшет, и должны вам сказать, очень удачная. Это устройство действительно достойно внимания, когда речь идет о подобной форме фактор, ведь является одним из самых удачных его представителей.

Но стоит обратить внимание, что данная модель смартфона изготовлена только для китайского рынка, поэтому будущим владельцам, желающим приобрести данное устройство вне Китая, стоит обратить на это внимание и быть готовыми к некоторым ограничениям.

Смартфон можно назвать действительно премиальным. На дисплеях Xiaomi явно не экономила. Снаружи установлена 6,56-дюймовая матрица AMOLED E6 с разрешением 2520х1080 пикселей, а внутри – такая же панель, но на 8,03 дюйма и с разрешением 2160х1916 пикселей. Производитель заявляет о пиковой яркости в 2600 нит для обоих экранов.

Смартфон оснастили разогнанной версией флагманского процессора Snapdragon 8 Gen 2 с максимальной частотой 3,36 ГГц. И этому красавцу данного чипсета хватит еще на долгие годы. Смартфон придет людям, которые хотят максимум и не жалеют деньги, но готовы мириться с китайской версией прошивки.

Складной смартфон Xiaomi Mix Fold 3 Плюсы + Складной экран с большой диагональю + Привлекательный дизайн + Два телеобъектива, зум 5x + Мощная беспроводная зарядка + Зарядное устройство и чехол в комплекте Минусы - Значительный нагрев - Стабилизация видео иногда не работает - Вес 259 г 256 ГБ від 64 999 ₴ 512 ГБ від 793320 ₴ 1 ТБ від 88999 ₴

Samsung Galaxy Flip 5

Samsung Galaxy Flip 5﻿﻿﻿

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Samsung Galaxy Flip 5 – это продолжение одного из самых крутых телефонов Samsung, и, пожалуй, первый флип-телефон, открывший новое видение устройств. Но стоят ли флип-телефоны внимания? И наш ответ – да! Ведь если вы хотите попробовать что-то новое, но без кардинальных перемен, флип – это то, что вам нужно.

Если вам нужен высокопроизводительный телефон, который может компактно складываться, вы не найдете более быстрый флип, чем Galaxy Flip 5. Motorola Razr Plus может показаться более сильным, с более качественным внешним дисплеем, но в плане оптимизации и работы – у Samsung здесь нет равных.

Конечно, мы бы хотели, чтобы у Galaxy Flip 5 были лучшие камеры и, возможно, более долгое время автономной работы, но оно все равно опережает конкурентов по обоим параметрам, а Samsung имеет наибольший опыт в создании сложных телефонов, поэтому его программное обеспечение отшлифовано и готово для работы.

Что касается характеристик, смартфон оснащен новым революционным процессором Snapdragon 8 Gen 2 для Galaxy. Дисплеи здесь тоже не расстроили: внутренний дисплей составляет 6.7" с разрешением 2640 x 1080 (FHD+), а снаружи 3.4" 720 x 748 - правда неизвестно столь малое разрешение - это попытка сэкономить или попытки компании сохранить заряд батареи. Оба дисплея на 120 Гц – здесь все по-флагмански.

Данный смартфон – это баланс технологий в стильном сдержанном корпусе, его дизайн точно не надоест со временем, поэтому если вы выбираете смартфон на длинную перспективу – это ваш вариант с хорошей стабильной оболочкой от именитого производителя.

Складной смартфон Samsung Galaxy Flip5 Плюсы + компактность

+ качественный шарнир и отсутствие щели

+ влагозащита IPX8;

+ долгое время поддержки от производителя

+ запись видео в 4K с оптической стабилизацией на главную камеру

+ наличие беспроводной зарядки. Минусы - морщина на экране в разложенном состоянии

- сильный тротлинг

- плохая производительность в играх

- нет телефотообъектива

- низкая скорость проводной и беспроводной зарядки 256 ГБ від 31108 ₴ 512 ГБ від 35880 ₴

Oppo Find N3 Flip

Oppo Find N3 Flip﻿﻿﻿﻿

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Oppo недавно выпустила свою топовую раскладушку – Oppo Find N3 Flip, которая, кажется, специально создана для того, чтобы превзойти Flip 5 почти на каждом шагу.

Find N3 Flip имеет конструкцию с нулевым зазором, которая выдерживает втрое большее количество сгибов (как заявляет компания – 600 000 раз), чем альтернативы Samsung, значительно больший аккумулятор со более быстрой зарядкой, эквивалентную флагманскую производительность и самое главное – более низкую стартовую цену. .

Благодаря достаточно большому 3,26-дюймовому внешнему дисплею N3 Flip с достаточно качественной фронтальной камерой можно производить селфи, а аккумулятор емкостью 4300 мАч обеспечивает бесперебойную работу телефона в течение дня и быстро заряжается благодаря быстрой зарядке мощностью 44 Вт. Здесь N3 Flip безусловный лидер! Внутренний дисплей 6.8" тоже превосходного качества на 120 Гц.

Смартфон получил интересный процессор MediaTek Dimensity 9200, являющийся довольно хорошей новостью, ведь даю совсем другие ощущения производительности и впечатляющие результаты.

Дебютный раскладной телефон-раскладушка Oppo не только потеснил Samsung по цене, но и не уступает своему конкуренту в четырех годах обновлений операционной системы и пяти годах обновлений системы безопасности, как обещает нам производитель.

Также не стоит забывать о дизайне новинки – винт здесь непревзойден, компания имеет большой опыт работы действительно красивые, стильные и необычные девайсы. Поэтому если вы ищете стильную раскладушку с мощным железом – выбор очевиден!

Хороший дизайн Oppo Find N3 Flip ﻿﻿Оценки Камеры: 7/10 Производительность: 8/10 Экран: 9/10 Автономность: 9/10 Скорость зарядки: 8/10 Плюсы + Интересный процессор Dimensity 9200 + Рекордные 600 000 сгибаний-разгибания + Премиальные материалы корпуса + Необычный дизайн Минусы

- Маленький внешний дисплей по сравнению с конкурентами 12/256 GB скоро в продажі 12/512 GB скоро в продажі

Motorola Razr 40 Ultra

Motorola ﻿Razr 40 Ultra﻿﻿﻿﻿﻿

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Компании Motorola понадобилось несколько предыдущих попыток, но наконец-то у нее появился складной телефон, который может конкурировать с предложениями Samsung. И не просто конкурировать – это один из лучших вариантов для приобретения, из-за своего стильного дизайна с крутым как внутренним, так и лучшим в своем классе внешним дисплеем с безграничными возможностями.

Эти два смартфона часто сравнивают и действительно во многих аспектах Motorola оказывается даже лучшим вариантом меньшей цены.

Преимущество Razr 40 Ultra над Flip 5 заключается в большом внешнем экране, который устанавливает Motorola на свой телефон. Он имеет диагональ 3,6 дюйма и четкое разрешение, что позволяет запускать приложения без необходимости открывать телефон.

Когда вы это сделаете, вас ждет большой 6,9-дюймовый экран, и вы можете продолжить работу с приложениями, которые вы использовали на внешнем экране, с того места, где вы остановились. Закрытый телефон легко носить с собой, а крепкий шарнирный механизм позволяет Razr оставаться на одном уровне с поверхностью, когда вы его открываете.

Некоторые могут пожаловаться на устаревший процессор в Razr - Snapdragon 8+ Gen 1, но в обычном использовании вы не будете испытывать дискомфорта. Но точно, на что не будете жаловаться время автономной работы, поскольку это один из самых долговечных сложных телефонов.

Складной смартфон Motorola Razr 40 Ultra Плюсы + эффектная внешность + большой второй экран + дисплеи AMOLED﻿ 6,9﻿" 165 Гц﻿ и 3,6﻿" 144 Гц Минусы

- морщина на экране в разложенном состоянии - высокая цена - основная камера 12 МП и 13 МП 256 ГБ

Tecno Phantom V Flip

Tecno ﻿Phantom V Fold﻿﻿﻿﻿﻿﻿

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Tecno уже выпустила очень интригующий складной смартфон – Phantom V Fold, поэтому не удивительно, что производитель представил Phantom V Flip. Это дополнение к серии V с уникальным дизайном дисплея на крышке, напоминающем форму смарт-часов. Особенностью данного устройства является цена – это самое доступное сложное устройство на данный момент.

Tecno Phantom V Flip выглядит как типичный современный флип-телефон – OLED-дисплей, состоящий от края к краю внутри, крутой дизайн снаружи с изящным металлическим шарниром и небольшой дисплей на крышке для уведомлений и виджетов.

Phantom V Flip имеет 6,9-дюймовый складной LTPO OLED-дисплей внутри, премиум-панель с динамической частотой обновления 120 Гц. V Flip работает на чипсете Dimensity 8050 5G, который является чипсетом верхнего среднего класса, уже продемонстрировавшего многообещающий игровой потенциал.

Смартфон отлично подойдет людям, желающим попробовать новые технологии гибких устройств, но не хотят переплачивать.