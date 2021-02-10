Топ игровых смартфонов до 20 000: ультра настройки не за все деньги мира
топ игровых смартфонов до 20 000
Перед началом этого топа хочу сказать, что все эти смартфоны представлены в топе топ за свои деньги для игр. Однако каждый из этих смартфонов имеет как преимущества, так и недостатки в других аспектах, которые для одного человека могут стать существенными, а кто-то на это может подумать «и зачем мне это?». Будут смартфоны как подороже, так и подешевле. Итак, давайте начнем.
Poco F5 Pro
Poco F5 Pro оснащен 6,67-дюймовым AMOLED экраном с частотой 120 Гц и процессором Snapdragon 8 plus gen 1. Тройная камера: 108 МП+8 МП+2 МП. Аккумулятор 5000 мАч поддерживает быструю зарядку 120 Вт. Экран – шикарный, с разрешением QHD+. Однако минус есть, существенный – камера, она здесь не очень, однако это уже мои прихоти, если для вас камера совсем не играет роли, то это самый лучший вариант.
Оценки
Камеры: 7/10
Игровая производительность: 10/10
Экран: 10/10
Автономность: 8/10
Скорость зарядки: 8/10
Плюсы
+ Лучшая игровая производительность
+ экран QHD+
+ Присутствует беспроводная зарядка
Минусы
- камеры очень слабые (размер основного сенсора 1/2)
OnePlus Ace 2V (OnePlus Nord 3)
OnePlus Ace 2V (nord 3) получил новейший процессор MediaTek Dimensity 9000+, обеспечивающий высокую производительность. Чуть слабее 8 plus gen 1, однако сильнее всех остальных. Также здесь есть две версии – китайская Ace 2V и глобальный вариант Nord 3. Следует знать, что если вам захочется сэкономить – у Ace 2V китайская прошивка без украинского языка интерфейса и худшей камерой (как у Poco F5 Pro), в то время как глобальный Nord 3 этих проблем нет, однако и ценник на уровне с Poco F5 Pro.
Оценки
Камеры: Nord 3- 9/10 Ace 2V - 7/10
Игровая производительность: 9/10
Экран: 9/10
Автономность: 8/10
Скорость зарядки: 9/10
Плюсы
+ Лучший модуль основной камеры у Nord 3 среди конкурентов (Sony IMX 890)
+ Сверхтонкие рамки
+ Фирменный переключатель звуковых профилей
+ Крутый виброотзыв
Минусы
- Версия Ace 2V имеет китайскую прошивку
- Версия Ace 2V имеет слабую камеру (1/2)
Realme GT Neo 3
Realme GT Neo 3 – тот смартфон, который является идеальным балансом для всех, но не доплачивая за что-нибудь. Он обладает 6,7-дюймовым AMOLED экраном и процессором Dimensity 8100, который является самым слабым в этом топе, однако он все еще прекрасно подходит для игр, а тройная камера 50 МП, 16 МП и 2 МП является лучшим набором среди всех устройств, Sony IMX 766 как никак. Емкость аккумулятора 5000 мАч, быстрая зарядка 80 или 150 Вт в зависимости от комплектации.
Оценки Камеры: 9/10 Игровая производительность: 7/10 Экран: 9/10 Автономность: 8/10 Скорость зарядки: 10/10 Плюсы + Основная камера (Sony IMX 766) + Стабильность прошивки + Быстрая зарядка до 150 Вт в зависимости от конфигурации + Очень крутой виброотзыв Минусы - Процессор немного слабее, чем у конкурентов (Dimensity 8100)
Оценки
Камеры: 9/10
Игровая производительность: 7/10
Экран: 9/10
Автономность: 8/10
Скорость зарядки: 10/10
Плюсы
+ Основная камера (Sony IMX 766)
+ Стабильность прошивки
+ Быстрая зарядка до 150 Вт в зависимости от конфигурации
+ Очень крутой виброотзыв
Минусы
- Процессор немного слабее, чем у конкурентов (Dimensity 8100)
смартфоны, чуть дешевле
Не все готовы платить столько много за игровые смартфоны, так что у нас для вас есть небольшой бонус - смартфоны, которые фактически являются молодыми братьями смартфонов выше, однако имеют ценник гораздо демократичнее за счет небольших упрощений.
Poco F5
Poco F5 – младшая версия смартфона, о котором мы уже писали выше, в нем немного сэкономили на фоне старшей модели, установив экран FHD, и совсем немного упростили процессор. Если подробнее, он оснащен 6,67-дюймовым AMOLED экраном с частотой 120 Гц и процессором Snapdragon 7+ Gen 2. Это совсем чуть-чуть упрощенная версия Snapdragon 8 plus gen 1, однако смартфон все еще отлично подходит для игр. Единственное, что разочаровало, как и в старшей версии – камеры.
Оценки
Камеры: 7/10
Игровая производительность: 8/10
Экран: 9/10
Автономность: 8/10
Скорость зарядки: 9/10
Плюсы
+ Неплохой процессор Snapdragon 7 Plus Gen 2
+ Быстрая зарядка 67 Вт
Минусы
- Слабая камера (основная камера 1/2)
- экономия на материалах корпуса
OnePlus Ace (10R)
OnePlus Ace оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц и мощным процессором MediaTek Dimensity 8100 Max. Его основной плюс – это китайская версия, которая без проблем прошивается на глобальную версию с сохранением работы Google Pay и OTA обновлениями, из-за чего смартфон стоит так дешево. Однако, может быть, все еще легче: есть магазины, которые это могут сделать за вас и при покупке вы получите уже из коробки сразу готовый к использованию смартфон, однако распакованный.
Оценки
Камеры: 9/10
Игровая производительность: 7/10
Экран: 9/10
Автономность: 8/10
Скорость зарядки: 10/10
Плюсы
+ Основная камера (Sony IMX 766)
+ Стабильность прошивки
+ Быстрая зарядка 150 Вт
+ Крутый вибров отзыв
Минусы
- Процессор немного слабее, чем у конкурентов (Dimensity 8100)
- экономия на материале корпуса (пластиковая задняя крышка)