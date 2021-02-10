Топ игровых смартфонов до 20 000: ультра настройки не за все деньги мира

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топ игровых смартфонов до 20 000

Перед началом этого топа хочу сказать, что все эти смартфоны представлены в топе топ за свои деньги для игр. Однако каждый из этих смартфонов имеет как преимущества, так и недостатки в других аспектах, которые для одного человека могут стать существенными, а кто-то на это может подумать «и зачем мне это?». Будут смартфоны как подороже, так и подешевле. Итак, давайте начнем.

Poco F5 Pro

Poco F5 Pro оснащен 6,67-дюймовым AMOLED экраном с частотой 120 Гц и процессором Snapdragon 8 plus gen 1. Тройная камера: 108 МП+8 МП+2 МП. Аккумулятор 5000 мАч поддерживает быструю зарядку 120 Вт. Экран – шикарный, с разрешением QHD+. Однако минус есть, существенный – камера, она здесь не очень, однако это уже мои прихоти, если для вас камера совсем не играет роли, то это самый лучший вариант.

ЛУЧШИЙ ДЛЯ ИГР Poco F5 Pro ﻿ Оценки Камеры: 7/10 Игровая производительность: 10/10 Экран: 10/10 Автономность: 8/10 Скорость зарядки: 8/10 ﻿ Плюсы + Лучшая игровая производительность + экран QHD+ + Присутствует беспроводная зарядка Минусы

- камеры очень слабые (размер основного сенсора 1/2) 12/256 від 19 900 грн



OnePlus Ace 2V (OnePlus Nord 3)

OnePlus Ace 2V (nord 3) получил новейший процессор MediaTek Dimensity 9000+, обеспечивающий высокую производительность. Чуть слабее 8 plus gen 1, однако сильнее всех остальных. Также здесь есть две версии – китайская Ace 2V и глобальный вариант Nord 3. Следует знать, что если вам захочется сэкономить – у Ace 2V китайская прошивка без украинского языка интерфейса и худшей камерой (как у Poco F5 Pro), в то время как глобальный Nord 3 этих проблем нет, однако и ценник на уровне с Poco F5 Pro.

ВЕРСИЯ С DIMENSITY 9000+ OnePlus Ace 2V/Nord 3 ﻿ Оценки Камеры: Nord 3- 9/10 Ace 2V - 7/10 Игровая производительность: 9/10 Экран: 9/10 Автономность: 8/10 Скорость зарядки: 9/10 ﻿ Плюсы + Лучший модуль основной камеры у Nord 3 среди конкурентов (Sony IMX 890) + Сверхтонкие рамки + Фирменный переключатель звуковых профилей + Крутый виброотзыв Минусы

- Версия Ace 2V имеет китайскую прошивку - Версия Ace 2V имеет слабую камеру (1/2)

Ace 2V 12/256 - 15 999 грн Nord 3 16/256 - від 21 049 грн

Realme GT Neo 3

Realme GT Neo 3 – тот смартфон, который является идеальным балансом для всех, но не доплачивая за что-нибудь. Он обладает 6,7-дюймовым AMOLED экраном и процессором Dimensity 8100, который является самым слабым в этом топе, однако он все еще прекрасно подходит для игр, а тройная камера 50 МП, 16 МП и 2 МП является лучшим набором среди всех устройств, Sony IMX 766 как никак. Емкость аккумулятора 5000 мАч, быстрая зарядка 80 или 150 Вт в зависимости от комплектации.

БАЛАНСИРОВАННЫЙ СМАРТФОН БЕЗ ПРОБЛЕМ Realme GT Neo 3 ﻿ Оценки Камеры: 9/10 Игровая производительность: 7/10 Экран: 9/10 Автономность: 8/10 Скорость зарядки: 10/10 ﻿ Плюсы + Основная камера (Sony IMX 766) + Стабильность прошивки + Быстрая зарядка до 150 Вт в зависимости от конфигурации + Очень крутой виброотзыв Минусы - Процессор немного слабее, чем у конкурентов (Dimensity 8100) 8/256 80w - від 15 499 грн 8/256 150w - від 16 199 грн

смартфоны, чуть дешевле

Не все готовы платить столько много за игровые смартфоны, так что у нас для вас есть небольшой бонус - смартфоны, которые фактически являются молодыми братьями смартфонов выше, однако имеют ценник гораздо демократичнее за счет небольших упрощений.

Poco F5

Poco F5 – младшая версия смартфона, о котором мы уже писали выше, в нем немного сэкономили на фоне старшей модели, установив экран FHD, и совсем немного упростили процессор. Если подробнее, он оснащен 6,67-дюймовым AMOLED экраном с частотой 120 Гц и процессором Snapdragon 7+ Gen 2. Это совсем чуть-чуть упрощенная версия Snapdragon 8 plus gen 1, однако смартфон все еще отлично подходит для игр. Единственное, что разочаровало, как и в старшей версии – камеры.

НЕМНОГО УПРОЩЕНАЯ ВЕРСИЯ F5 PRO Poco F5 Оценки Камеры: 7/10 Игровая производительность: 8/10 Экран: 9/10 Автономность: 8/10 Скорость зарядки: 9/10 ﻿ Плюсы + Неплохой процессор Snapdragon 7 Plus Gen 2 + Быстрая зарядка 67 Вт Минусы - Слабая камера (основная камера 1/2) - экономия на материалах корпуса

8/256 - від 14 023 грн 12/256 - від 15 207 грн

OnePlus Ace (10R)

OnePlus Ace оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц и мощным процессором MediaTek Dimensity 8100 Max. Его основной плюс – это китайская версия, которая без проблем прошивается на глобальную версию с сохранением работы Google Pay и OTA обновлениями, из-за чего смартфон стоит так дешево. Однако, может быть, все еще легче: есть магазины, которые это могут сделать за вас и при покупке вы получите уже из коробки сразу готовый к использованию смартфон, однако распакованный.