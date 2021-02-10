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Топ игровых смартфонов до 20 000: ультра настройки не за все деньги мира

08.09.2023 117 0

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топ игровых смартфонов до 20 000

Перед началом этого топа хочу сказать, что все эти смартфоны представлены в топе топ за свои деньги для игр. Однако каждый из этих смартфонов имеет как преимущества, так и недостатки в других аспектах, которые для одного человека могут стать существенными, а кто-то на это может подумать «и зачем мне это?». Будут смартфоны как подороже, так и подешевле. Итак, давайте начнем.

 

Poco F5 Pro

Poco F5 Pro оснащен 6,67-дюймовым AMOLED экраном с частотой 120 Гц и процессором Snapdragon 8 plus gen 1. Тройная камера: 108 МП+8 МП+2 МП. Аккумулятор 5000 мАч поддерживает быструю зарядку 120 Вт. Экран – шикарный, с разрешением QHD+. Однако минус есть, существенный – камера, она здесь не очень, однако это уже мои прихоти, если для вас камера совсем не играет роли, то это самый лучший вариант.

 

Топ игровых смартфонов до 20 000: ультра настройки не за все деньги мира – фото 1

 

ЛУЧШИЙ ДЛЯ ИГР
Poco F5 Pro
Poco F5 Pro

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Оценки

Камеры: 7/10

Игровая производительность: 10/10

Экран: 10/10

Автономность: 8/10

Скорость зарядки: 8/10

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Плюсы

+ Лучшая игровая производительность

+ экран QHD+

+ Присутствует беспроводная зарядка

 

Минусы
- камеры очень слабые (размер основного сенсора 1/2)

12/256 від 19 900 грн


OnePlus Ace 2V (OnePlus Nord 3)

OnePlus Ace 2V (nord 3) получил новейший процессор MediaTek Dimensity 9000+, обеспечивающий высокую производительность. Чуть слабее 8 plus gen 1, однако сильнее всех остальных. Также здесь есть две версии – китайская Ace 2V и глобальный вариант Nord 3. Следует знать, что если вам захочется сэкономить – у Ace 2V китайская прошивка без украинского языка интерфейса и худшей камерой (как у Poco F5 Pro), в то время как глобальный Nord 3 этих проблем нет, однако и ценник на уровне с Poco F5 Pro.

 

Топ игровых смартфонов до 20 000: ультра настройки не за все деньги мира – фото 2

 

 

 

ВЕРСИЯ С DIMENSITY 9000+
OnePlus Ace 2V/Nord 3
OnePlus Ace 2V/Nord 3

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Оценки

Камеры: Nord 3- 9/10 Ace 2V - 7/10

Игровая производительность: 9/10

Экран: 9/10

Автономность: 8/10

Скорость зарядки: 9/10

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Плюсы

+ Лучший модуль основной камеры у Nord 3 среди конкурентов (Sony IMX 890)

+ Сверхтонкие рамки

+ Фирменный переключатель звуковых профилей

+ Крутый виброотзыв

 

Минусы
- Версия Ace 2V имеет китайскую прошивку

- Версия Ace 2V имеет слабую камеру (1/2)


Ace 2V 12/256 - 15 999 грн Nord 3 16/256 - від 21 049 грн
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Realme GT Neo 3

Realme GT Neo 3 – тот смартфон, который является идеальным балансом для всех, но не доплачивая за что-нибудь. Он обладает 6,7-дюймовым AMOLED экраном и процессором Dimensity 8100, который является самым слабым в этом топе, однако он все еще прекрасно подходит для игр, а тройная камера 50 МП, 16 МП и 2 МП является лучшим набором среди всех устройств, Sony IMX 766 как никак. Емкость аккумулятора 5000 мАч, быстрая зарядка 80 или 150 Вт в зависимости от комплектации.

 

Топ игровых смартфонов до 20 000: ультра настройки не за все деньги мира – фото 3

 

БАЛАНСИРОВАННЫЙ СМАРТФОН БЕЗ ПРОБЛЕМ
Realme GT Neo 3
Realme GT Neo 3

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Оценки

Камеры: 9/10

Игровая производительность: 7/10

Экран: 9/10

Автономность: 8/10

Скорость зарядки: 10/10

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Плюсы

+ Основная камера (Sony IMX 766)

+ Стабильность прошивки

+ Быстрая зарядка до 150 Вт в зависимости от конфигурации

+ Очень крутой виброотзыв

 

Минусы

- Процессор немного слабее, чем у конкурентов (Dimensity 8100)

8/256 80w - від 15 499 грн 8/256 150w - від 16 199 грн

 

смартфоны, чуть дешевле

Не все готовы платить столько много за игровые смартфоны, так что у нас для вас есть небольшой бонус - смартфоны, которые фактически являются молодыми братьями смартфонов выше, однако имеют ценник гораздо демократичнее за счет небольших упрощений.

 

Poco F5

Poco F5 – младшая версия смартфона, о котором мы уже писали выше, в нем немного сэкономили на фоне старшей модели, установив экран FHD, и совсем немного упростили процессор. Если подробнее, он оснащен 6,67-дюймовым AMOLED экраном с частотой 120 Гц и процессором Snapdragon 7+ Gen 2. Это совсем чуть-чуть упрощенная версия Snapdragon 8 plus gen 1, однако смартфон все еще отлично подходит для игр. Единственное, что разочаровало, как и в старшей версии – камеры.

 

Топ игровых смартфонов до 20 000: ультра настройки не за все деньги мира – фото 4

 

 

НЕМНОГО УПРОЩЕНАЯ ВЕРСИЯ F5 PRO
Poco F5
Poco F5

 

Оценки

Камеры: 7/10

Игровая производительность: 8/10

Экран: 9/10

Автономность: 8/10

Скорость зарядки: 9/10

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Плюсы

+ Неплохой процессор Snapdragon 7 Plus Gen 2

+ Быстрая зарядка 67 Вт

 

Минусы

- Слабая камера (основная камера 1/2)

- экономия на материалах корпуса


8/256 - від 14 023 грн 12/256 - від 15 207 грн
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OnePlus Ace (10R)

OnePlus Ace оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц и мощным процессором MediaTek Dimensity 8100 Max. Его основной плюс – это китайская версия, которая без проблем прошивается на глобальную версию с сохранением работы Google Pay и OTA обновлениями, из-за чего смартфон стоит так дешево. Однако, может быть, все еще легче: есть магазины, которые это могут сделать за вас и при покупке вы получите уже из коробки сразу готовый к использованию смартфон, однако распакованный.

 

Топ игровых смартфонов до 20 000: ультра настройки не за все деньги мира – фото 5

 

ЛУЧШИЙ БАЛАНС ЗА СВОИ ДЕНЬГИ
OnePlus Ace
OnePlus Ace

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Оценки

Камеры: 9/10

Игровая производительность: 7/10

Экран: 9/10

Автономность: 8/10

Скорость зарядки: 10/10

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Плюсы

+ Основная камера (Sony IMX 766)

+ Стабильность прошивки

+ Быстрая зарядка 150 Вт

+ Крутый вибров отзыв

 

Минусы

- Процессор немного слабее, чем у конкурентов (Dimensity 8100)

- экономия на материале корпуса (пластиковая задняя крышка)


12/256 - від 13 237 грн
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Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 08.09.2023
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