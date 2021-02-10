ТОП лучших смарт-часов 2023 года

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ТОП смарт-часов 2023

Выбор смарт-часов в наше время становится все более сложной задачей, ведь количество подобных устройств с каждым годом растет. Однако покупатель не всегда может сориентироваться, какие часы нужны именно ему и на что больше обращать внимание. В этой подборке мы собрали наиболее универсальные устройства, которые подойдут как ожесточенному спортсмену, так и офисному работнику.

Samsung Galaxy Watch 6 и Samsung Galaxy Watch 6 Classic

Нынешняя новинка от Samsung действительно поразила фанатов. Samsung Galaxy Watch 6 и Samsung Galaxy Watch 6 Classic, особенностью которого является невероятный поворотный безель, выглядящий очень стильно. Часы помогают мониторить качество сна и отслеживать кислород в крови. При нарушении сердечного ритма, слишком высоких или низких показателях устройство извещает владельца.

Также линейка оснащена функцией SOS – если владелец внезапно упадет, часы пришлют сообщение в службу спасения. Кроме того, гаджет знает более 90 тренировок в разных видах спорта, помогает следить за активностью и достижениями. Также часы обладают водонепроницаемостью WR50, защитой от воды и пылью по стандарту IP68.

У обычной модели размеры корпуса 40 мм и 44 мм, а у Classic – 43 мм и 47 мм. Также отличается и цена девайса в зависимости от наличия или отсутствия функции LTE в каждой из серий.

Samsung Galaxy Watch 6 и Samsung Galaxy Watch 6 Classic отлично подойдут для людей, которые ценят строгий дизайн и максимум возможностей по средней цене.

Удобеные в использовании Samsung Galaxy Watch 6/ Classic Плюсы + Хороший чипсет Exynos W930 + Повышенная автономность до 60 часов + Сапфировое стекло на дисплее + Меньшие по сравнению с предшественниками рамки вокруг дисплея + Удобный в использовании поворотный безель + Наличие Always-On Минусы

- Полноценное использование только со смартфонами Samsung - Довольно большая цена на версию Classic Galaxy Watch 6 40mm від 10 400 грн. Galaxy Watch 6 40mm LTE від 12 347 грн. Galaxy Watch 6 44mm від 11 499 грн. Galaxy Watch 6 44mm LTE від 13 999 грн. Galaxy Watch 6 Classic 43mm від 13 567 грн. Galaxy Watch 6 Classic 47mm від 13 567 грн.

Apple Watch Series 9

Apple долгие годы радует фанатов своей продукцией, а ее часы признают одними из самых лучших и удобных. Apple Watch Series 9 не исключение. Недавно представленная новинка не совершила "революции", но и не разочаровала, часы получили несколько новых фишек, в том числе новый процессор S9 SiP, более яркий дисплей в 2000 нит, несколько новых функциональных возможностей.

Большую ставку компания делает на новую функцию под названием Double Tap, позволяющую управлять некоторыми функциями без прикосновений к экрану: теперь вы можете дважды прикоснуться большим и указательным пальцами вместе и будет магия.

Часы так же имеют два размера дисплея, что и в прошлом году – 41 мм и 45 мм. Так что если у вас уже были Apple Watch, новая модель не удивит вас внешним видом.

Надо отметить, что он работает исключительно с девайсами Apple. Конечно же данные часы будут лучшим выбором для владельцев смартфонов от Apple, ведь они дают ту золотую середину и максимальную функциональность. Правда, цена, как всегда, остается достаточно велика.

Выбор пользователей Apple Watch Series 9 Плюсы + Новый розовый цвет + Double Tap отлично подходит для использования одной рукой + Самый удобный в использовании среди конкурентов + Красивый яркий дисплей и минимальные рамки + Наличие Always-On Минусы

- Маленькое время автономной работы - Большая цена ﻿- Подходит только для владельцев iPhone Apple Watch 9 Aluminum 41 mm від 19 999 грн. Apple Watch 9 Aluminum 45 mm від 20 999 грн.

Apple Watch SE

Самыми доступными в линейке смарт-часов от Apple стали Watch SE, имеющие тот же флагманский чип S8, что и Series 8 за очень приятную цену. Часы имеют почти все то же, но с меньшим корпусом и большими рамками. Конечно, здесь не без компромиссов, из самых главных минусов здесь отсутствие функции Always-On, позволяющей выводить всю необходимую информацию на заблокированный дисплей.

Часы прекрасно подойдут людям, которые хотят "укусить это нахваленное яблоко", попробовать часы от Apple и не платить за них все деньги мира. Здесь цена не только очень приятная, а даже впечатляет как для продукции компании.

Самые доступные от Apple Apple Watch SE 2022 Плюсы + Относительно небольшая цена по Apple + Яркий дисплей + Процессор от флагманского Series 8 + Небольшой вес Минусы

- Часы только для владельцев iPhone - Нет Always-On - Достаточно большие рамки вокруг дисплея ﻿

﻿ Apple Watch SE 40 mm від 8 969 грн. Apple Watch SE 44 mm від 9 649 грн.

Xiaomi Watch 2 Pro

Самые свежие из сегодняшнего списка часы – Xiaomi Watch 2 Pro. В этом году он получился действительно очень крутым. Здесь вам и строгий классический дизайн с круглым дисплеем, и крутые характеристики, и Wear OS. Часы получили крутой AMOLED-дисплей 1.43” 466x466 пикселей.

Работает девайс на чипсете Snapdragon W5+ Gen 1, что обеспечивает плавность и продолжительность работы. Операционная система предоставит доступ к таким функциям, как Play Store, Google Maps, Google Wallet и бесконтактным платежам через NFC.

Кроме того, часы имеют более 200 различных вариаций циферблатов для персонализации вашего стиля и более 150 режимов тренировок.

Xiaomi Watch 2 Pro отличные подойдет людям, которые хотят стильные часы на Wear OS с относительно долгим временем автономной работы.

Самая свежая модель среди всех Xiaomi Watch 2 Pro Плюсы + Чипсет Snapdragon W5+ Gen 1 под управлением Wear OS + Большое время автономной работы до 65 часов + Наличие 150 режимов тренировок Минусы

- Пока неизвестны https://andro-news.com/ru/news/xiaomi-watch-2-pro-oficiyno-prestavleno-godinnik-otrimav-klasich.html Xiaomi Watch 2 Pro официально преставлено: часы получили классический дизайн и очень крутые функции(Адм . панель) Xiaomi Watch 2 Pro 46 mm скоро у продажі

Huawei Watch GT 3 Pro

Несложно догадаться, что главная особенность модели – дизайн. Корпус выполнен из титанового сплава и имеет очень приличный вид. Сочетание округлых контуров и резких, рубленых граней производит впечатление.

Часы также имеют сапфировый циферблат и керамическую рамку, высокую степень защиты от воды - 5 ATM, поддерживают различные виды спортивных активностей, включая плавание в бассейне и в открытом водоеме. Huawei Watch GT 3 Pro можно использовать как с Android, так и с IOS. GT 3 Pro имеют круглый AMOLED-дисплей 454×454 пикселей.

Главной фишкой часов является длительное время автономной работы по сравнению с конкурентами, благодаря аккумулятору 530 мАч часы могут проработать до 14 дней от одного заряда и до 21 дня в режиме использования в качестве обычных часов.

Часы прекрасно подойдут как универсальное устройство, если вы часто меняете телефоны и операционные системы – он позволит вам это делать.

Крутые материалы корпуса Huawei Watch GT 3 Pro Плюсы + Степень защиты от воды - 5 ATM + Крутые материалы корпуса: использование титана в сочетании с сапфировым стеклом + Высокое время автономной работы до 14 дней + Универсальное устройство для Android и IOS Минусы

- Трудно найти в продаже - Huawei Pay Huawei Watch GT 3 Pro Classic 46mm від 11 678 грн. Huawei Watch GT 3 Pro Elite 46mm від 15 842 грн. Huawei Watch GT 3 Pro Sport 46mm від 11 802 грн.

Garmin Forerunner 945

Модель Garmin Forerunner 945 позиционируется производителем как часы премиум-класса, разработанные специально для бега и триатлона. Помимо всех базовых функций, необходимых для сопровождения тренировок, устройство имеет множество дополнительных опций. Garmin Forerunner 945 обеспечивает водонепроницаемость на глубине до 50 метров, что делает его идеальным для плавания, бега и других водных видов деятельности.

Его усовершенствованные функции GPS и мониторинга сердечного ритма в сочетании с длительным временем автономной работы гарантируют, что вы не отстанете от своих фитнес-целей даже в строжайших условиях.

Данные часы являются наиболее сбалансированными среди Garmin, ведь не имеют "слишком спортивного дизайна" при этом предлагая почти все те же функции, как и в топовых моделях.

Относительно ключевых особенностей – время автономной работы: в базовом режиме (как классические смарт-часы) – до двух недель, в формате UltraTrac – до 5 суток непрерывно, в режиме стандартной тренировки (когда включен музыкальный проигрыватель и модуль GPS) – до 10 часов.

Часы прекрасно подойдут как и обычным пользователям, желающим часы с "нотками спорта", так и спортсменам, которые ценят функциональные возможности и время автономной работы.