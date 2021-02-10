Топ недорогих смартфонов лета 2023 – горячие новинки до 10000 грн

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ЭТиМ ЛЕТОМ Вышло Несколько неплохих бюджетников.

Желание приобрести новый смартфон и недорогой смартфон часто вступают в противоречие: всем известно, что лучший бюджетник – это подешевевший флагман. Но тем, кто хочет достать новенький смартфон из коробки и при этом не переплатить, тоже есть из чего выбирать – лето 2023 было богато релизами. Мы уже писали о топовых флагманах летнего сезона, поэтому сейчас очередь самых дешевых смартфонов.



Oppo K11



Это, пожалуй, самый дорогой телефон в топе, но настоящая звезда. Его можно назвать самым дешевым камерафоном через флагманский сенсор Sony IMX890 основной камеры на 50 МП с оптической стабилизацией. Также имеется 8 МП сенсор со сверхшироугольным объективом и 2 МП макро. По сути, Oppo K11 является аналогом OnePlus Nord 3 CE в другом оформлении и по значительно меньшей стоимости.



Другие характеристики Oppo K11 тоже не отстают. Здесь установлен процессор Qualcomm Snapdragon 782G, являющийся улучшенной версией известного Snapdragon 778G. Чип на эффективном техпроцессе 6 нм не перегревается и демонстрирует хорошую производительность в играх.

Плоский экран Full HD+ OLED производства BOE имеет диагональ 6,7” и частоту обновления 120 Гц. Пиковая яркость составляет 1100 нит, частота ШИМ – 2160 Гц. Это самый лучший экран в данной подборке. Дополняет этот праздник аккумулятор 5000 мАч, который заряжается всего за 26 минут зарядным устройством мощностью 100 Вт.

Это наибольшее значение среди представленных здесь моделей, такая скорость зарядки недоступна даже флагманам Samsung и Apple. Oppo K11 имеет линейный вибромотор, подэкранный сканер отпечатков пальцев, стереодинамики, ИК-излучатель, чип NFC, модули Wi-Fi 6 и Bluetooth. Доступны варианты памяти 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ.

По всей видимости, цена от $250 на этот телефон является очень хорошим предложением, даже если вы планировали более дешевый аппарат.﻿Причина - лучшее соотношение цены и качества, включающее даже некоторые флагманские характеристики.

Бюджетный камерафон Oppo K11 ﻿ Плюсы + флагманский сенсор Sony IMX890 + клон OnePlus Nord 3 CE с меньшей ценой + AMOLED Минусы ﻿ - странный дизайн блока камер - только один нормальный объектив 256 ГБ / ОЗП 8 ГБ $250 256 ГБ / ОЗП 12 ГБ $280 512 ГБ $350



Realme 11 5G и Realme 11x 5G



Когда этот смартфон вышел в Тайване, он был, ну, несколько менее бюджетным (от $312 за комплектацию 8/128 ГБ и доходит до $337 за модель 8/256 ГБ). Но индийский релиз по цене от $230 это изменил. Realme 11 5G оснащен 6,72” AMOLED-дисплеем Full HD+ 120 Гц с максимальной яркостью 550 нит.

В середине установлен процессор MediaTek Dimensity 6100+ (модель на основе известного и довольно неплохого Dimensity 810), 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 128 или 256 ГБ накопитель данных. Память можно увеличить с помощью слота microSD.

Основная камера имеет сенсор ISOCELL HM6 108 МП, также является датчик глубины на 2 МП. Селфи-камера на 16 МП расположена по центру, что является бонусом в дизайне бюджетника. Батарея на 5000 мА*ч поддерживает быструю зарядку 67 Вт – неплохая скорость на фоне других бюджетных телефонов. С правой стороны есть сканер отпечатков пальцев. Смартфон доступен в цветах Glory Gold и Glory Black.

Более доступный Realme 11x 5G оснащен экраном IPS с частотой 120 Гц, пиковой яркостью 680 нит (что является отличным результатом) и разрешением Full HD+. Процессор также 6100+, 6 ГБ или 8 ГБ оперативной и только 128 ГБ хранилища. Камера только на 64 МП, селфи-камера – 8 МП, тоже в отдельном вырезе, не каплей.

Батарея в Realme 11x 5G ﻿ тоже 5000 мА*ч, но зарядка только на 33 Вт. Смартфоны работают под управлением Realme UI 4.0 на базе Android 13. В Индии цена 11x 5G стартует вид $194, что является очень привлекательным для смартфона с таким неплохим дизайном и оснащением. Цвета у младшей модели несколько другие, Midnight Black и Purple Dawn.

Сбалансированный бюджетник Realme 11 5G Плюсы + Основная камера имеет сенсор 108 МП + Батарея на 5000 мА*год + Быстрая зарядка 67 Вт Минусы

- Процессор MediaTek Dimensity 6100+ - дизайн блока камер - накопитель не более 256 ГБ 128 ГБ / ОЗП 8 ГБ $230 256 ГБ / ОЗП 8 ГБ $242



Redmi Note 12R



Это первый смартфон с новым процессором Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 (2 ядра А78+nf6 ядер А55 на современном техпроцессе 4 нм). Процессор и несколько других параметров камер – наибольшие отличия от обычного Redmi Note 12. Смартфон имеет 6,79” IPS с разрешением FHD+ и частотой обновления 90 Гц. Основная камера – 50 МП f/1.8, также имеется 8 МП макро. 5 МП Селфи-камера расположена в вырезе в центральной верхней части экрана.



Redmi Note 12R поставляется с 4 ГБ, 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ накопителем данных, объем можно расширить с помощью слота для карт памяти microSD. Батарея на 5000 мАч, зарядка всего 18 Вт – в 2023 году Redmi должно быть стыдно за такое значение. Доступны варианты в трех цветах: Midnight Black, Time Blue и Sky Fantasy.

Цена младших версий в $140-$150 делает Redmi Note 12R чрезвычайно привлекательным предложением. Оперативная память 4 ГБ или 6 ГБ отнюдь не критична для бюджетника. А вот за 256 ГБ памяти (8/256) уже придется доплатить цели $100, что никак нельзя назвать адекватным.

Прокачанный бюджетник Redmi Note 12R Плюсы + Ультрадешевый в минимальной конфигурации + Батарея 5000 мАч + Камера 50 МП Минусы

- Медленная зарядка 18 Вт - Частота обновления дисплея 90 Гц - 2 МП макро 128 ГБ / ОЗП 4 ГБ $140 128 ГБ / ОЗП 6 ГБ $150 128 ГБ / ОЗП 8 ГБ $205 256 ГБ $250



Poco M6 Pro



Этот смартфон можно считать клоном Redmi Note 12R. В нем также работает чип Snapdragon 4 Gen 2, конкурирующий с мощными Snapdragon 778G и Dimencity 1080. В Poco M6 Pro установлен 6,79” дисплей IPS FHD+ с частотой 90 Гц и пиковой яркостью 550 нит.

Poco M6 Pro имеет точно такую же камеру с бюджетным сенсором Samsung JN1, который позволяет делать качественные фотографии только при достаточном освещении. Сверхширокоугольного объектива у смартфона нет, в вырезе на экране, достаточно маленьком, расположена передняя камера 8 Мп. Традиционные преимущества Poco﻿ - небольшая цена, исполнение корпуса в собственном стиле, что отличает смартфоны от других, и возможна продажа во всем мире.

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Батарея на 5000 мАч с зарядным устройством на 18 Вт, однако она поддерживает более быструю зарядку с мощностью 22,5 Вт с любой посторонней зарядкой. Цена всего 160$ за версию 6/128 ГБ в Индии делает Poco M6 Pro очень привлекательной покупкой, есть и более дешевая версия с 4 ГБ.

«Близнец» Redmi Note 12R Poco M6 Pro Плюсы + Ультрадешевый + Батарея 5000 мАч + Камера 50 МП Минусы

- Медленная зарядка 18 Вт - Частота обновления дисплея 90 Гц - 2 МП макро 64 ГБ $160 128 ГБ



Vivo Y77t



Этот смартфон здесь в первую очередь потому, что он красив. Все три варианта цвета интересны и небанальны, переливаются и изменяют цвет. Вообще дизайн более чем приятен бюджетнику стоимостью от $190 (1399 юаней ($190) за версию 8/256 ГБ и 1599 юаней ($220) за 12/256 ГБ). В привлекательной оболочке Vivo Y77t размещен процессор Dimensity 7020, объем накопителя – только 256 ГБ.

Основная камера Vivo Y77t имеет сенсор на 50 МП, рядом расположен 2 МП датчик глубины. В центре экрана – отверстие для 8 МП камеры селфи.﻿IPS–дисплей 6,64” имеет разрешение Full HD+ и частоту обновления до 120 Гц.



Аккумулятор на 5000 мА*ч поддерживает быструю зарядку до 44 Вт – как будущие флагманы Samsung Galaxy S24 Plus и Ultra и больше, чем в некоторых вышеперечисленных моделях. Смартфон очень похож на недавний Y78, но более дешевый и взвешенный по характеристикам.﻿

Недорогой и привлекательный Vivo Y77t Плюсы + Привлекательный дизайн + Батарея 5000 мАч 44 Вт + Камера 50 МП Минусы

- Большая рамка экрана - IPS ﻿ ОЗП 8 ГБ $190 ОЗП 12 ГБ $220

Большинству этих смартфонов еще нет в продаже, но некоторые из них уже можно заказать на Aliexpress, для чего воспользоваться подробной инструкцией. Также в случае официального появления на рынке, цена может несколько отличаться в большую сторону от приведенных здесь, но при этом они будут оставаться выгодными по соотношению цены и качества.