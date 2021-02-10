ТОП павербанков с большой емкостью – Baseus, Hoco и другие – что выбрать для блекаутов чтобы заряжать даже ноутбук

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Лучшие павербанки под разные задачи в одном топе

В прошлом году в нашей стране остро стояла проблема отключений света, и нам часто приходилось работать без электроэнергии и даже интернета. Да и вообще, часто ли вы оказываетесь в ситуации, когда смартфон разряжается в самый неподходящий момент?

Современные гаджеты, к сожалению, не могут похвастаться сверхбольшой автономностью. Чтобы избежать внезапного отключения телефона или на случай ситуаций, как в прошлом мы собрали для вас лучшие павербанки.

Они легко зарядят ваш смартфон, планшет или ноутбук не один раз. К тому же некоторые модели могут служить как фонарик или светильник в случае отсутствия электричества.

Hoco J94-75000

Первая модель в нашем обзоре – Hoco J94-75000 имеет огромную емкость 75000 мАч. Этого достаточно, чтобы полностью зарядить современный смартфон раз 10-15. Устройство оснащено пятью портами – тремя USB-A и двумя USB-C (один из них доступен только для зарядки PowerBank). Максимальная мощность зарядки – 22,5 Вт, этого достаточно для зарядки смартфонов или базового MacBook Air на процессоре M1, однако ему желательно давать мощность 30Вт.

Для зарядки самого повербанка используется microUSB или универсальный USB-C порт. Скорость зарядки составляет 18 Вт. Из-за огромной емкости полный цикл зарядки занимает примерно 14-16 часов. На корпусе расположен небольшой дисплей для отображения уровня заряда. Также есть полезный LED фонарик, расширяющий сферы применения этого повербанка.

Наибольшая емкость Hoco J94-75000 Плюсы : 5 портов для зарядки

Огромная емкость – 75000 мАГ Минусы Максимальная скорость зарядки – 22.5 Вт

Полная зарядка занимает 14 часов 75000 мАг - від 2 649 грн

Remax Dinba RPP-310

Следующая модель в нашем топе – Remax Dinba RPP-310 емкостью 40000 мАч. Это прекрасный вариант для ищущих павербанк с возможностью заряжать ультрабук. К преимуществам модели относятся сквозная зарядка и три выходных порта: два USB-A и один USB-C. Максимальная выходная мощность составляет 65 Вт.

Один из плюсов повербанка Remax Dinba – наличие функции сквозной зарядки. Она позволяет одновременно заряжать внешние устройства и аккумулятор. Таким образом, экономится время. Для зарядки используется USB-C порт с мощностью 65 Вт.

Однако, не обошлось и без минусов: заряжать может только один из USB-C портов, вторым можно только зарядить PowerBank, и то, скорость через разъем всего 18 Вт, и придется заряжать целых 8-10 часов через этот порт. Однако, если вам не нужно одновременно заряжать павербанк и ноутбук – проблемы как таковой нет, и можно спокойно зарядить PowerBank, а уже потом ноутбук.

На корпусе находится LED-дисплей для отображения уровня заряда. Дизайн выполнен в лаконичном черном цвете. Вес составляет 920 грамм – вполне комфортно для переноски в сумке или рюкзаке. В общем, Remax Dinba RPP-310 – удачное сочетание мощности, компактности и функциональности.

Для зарядки ноутбуков Remax Dinba RPP-310 Плюсы: Поддержка Power Delivery 65 вт

Возможность одновременно заряжать ноутбук и PowerBank Минусы: Всего два порта для зарядки устройств

Второй Type C способен только заряжать павербанк, и его мощность всего 18 Вт. 40000 мАг - від 2 372 грн

Powerbank USAMS US-CD185

Powerbank USAMS US-CD185 отличается огромной емкостью 30000 мАч и поддержкой быстрой зарядки с мощностью до 65 Вт через порт USB-C. Этого достаточно, чтобы быстро зарядить даже ноутбук.

К преимуществам модели также относятся два выходных USB-A порта (18 Вт и 22,5 Вт), возможность быстро зарядить сам аккумулятор за 2,5 часа, компактные размеры и небольшой вес 590 г. На корпусе размещен информативный дисплей.

Благодаря сочетанию высокой емкости, быстрой зарядки и компактного размера, USAMS US-CD185 – отличный выбор для зарядки смартфонов, планшетов и даже ноутбуков в дороге.

Достойная альтернатива мастодонтам USAMS US-CD185 Плюсы: Максимальная скорость зарядки – 65 Вт

Полностью заряжается за 2.5 часа Минусы: Нет возможности одновременно заряжать ноутбук и павербанк 30 000 мАг - від 2 299 грн

Powerbank BASEUS Amblight 65W 30000

Следующий представитель нашего рейтинга является моим фаворитом- Powerbank BASEUS Amblight 65W 30000 отличается впечатляющей RGB-подсветкой. Благодаря нему устройство выглядит очень эффектно, а вместе с музыкой превращается в настоящее шоу. Помимо дизайна модель имеет и другие преимущества.

Во-первых, большая емкость 30000 мАч, которой хватит на несколько полных зарядок большинства смартфонов и планшетов и ультрабуков. Во-вторых, быстрая зарядка с мощностью до 65 Вт через USB-C порт позволяет в полтора раза зарядить MacBook Air или полностью зарядиться до 100% за 3 часа.

Еще один плюс – 3 выходных порта (2xUSB-A, 1xUSB-C) для одновременной зарядки нескольких устройств. Максимальная суммарная выходная мощность (если использовать 3 порта сразу) – 45 Вт. Дисплей в этом PowerBank выглядит максимально эффектно и футуристично – в голубом слое красным отображается информация.

Популярный бренд и стильный дизайн BASEUS Amblight 65W 30000 Плюсы Существует почти аналогичная версия на 20000 мАч

Поддержка быстрой зарядки 65 Вт

Скорость зарядки павербанка – 60 Вт

USB-A порт поддерживает быструю зарядку 30 Вт.

5 портов умеют заряжать устройство Минусы Всего один USB Type-C – если хотите заряжать павербанк и ноутбук придется использовать MicroUSB на 10 Вт. 20 000 мАг - від 1 872 грн 30 000 мАг - від 2 569 грн

Romoss PEA60

Завершает наш топ еще один крупный по емкости повербанк Romoss PEA60 – 60000 мАч. Этого запаса энергии хватит, чтобы зарядить современный смартфон раз 15-20. Устройство имеет 6 портов: 3xUSB-A, USB-C, microUSB и Lightning. Максимальная суммарная выходная мощность – 63 Вт.

Такое количество разъемов позволяет одновременно заряжать до 4 устройств. Romoss PEA60 поддерживает быструю зарядку Quick Charge 3.0 и Power Delivery с мощностью до 45 Вт через USB-C. Для зарядки самого аккумулятора используются порты microUSB, Lightning или USB-C. Полный цикл занимает примерно 14 часов.

На корпусе находится информативный дисплей. Дизайн выполнен в лаконичном черном цвете. Недостатком достаточно большие габариты и вес 1,3 кг. Однако это оправдано феноменальной емкостью и возможностями этой модели повербанка.

Множество разъемов Romoss PEA60 Плюсы Наличие разъема Lightning для зарядки

4 порта для зарядки устройств Минусы Максимальная скорость зарядки – 22.5 Вт 60000 мАг - від 1 999 грн

Итак, если вы ищете надежный переносной источник питания для длительных поездок и путешествий – рассмотрите эти 5 моделей повербанков емкостью от 25000 мАч. Они станут незаменимыми помощниками в ситуациях, когда доступ к розетке ограничен. Благодаря дополнительным функциям, таким как LED-фонарики или быстрая зарядка, их применение еще шире.