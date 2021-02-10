ТОП павербанков с большой емкостью – Baseus, Hoco и другие – что выбрать для блекаутов чтобы заряжать даже ноутбук

ТОП павербанков с большой емкостью – Baseus, Hoco и другие – что выбрать для блэкаутов чтобы заряжать даже ноутбук
Лучшие павербанки под разные задачи в одном топе
В прошлом году в нашей стране остро стояла проблема отключений света, и нам часто приходилось работать без электроэнергии и даже интернета. Да и вообще, часто ли вы оказываетесь в ситуации, когда смартфон разряжается в самый неподходящий момент?
Современные гаджеты, к сожалению, не могут похвастаться сверхбольшой автономностью. Чтобы избежать внезапного отключения телефона или на случай ситуаций, как в прошлом мы собрали для вас лучшие павербанки.
Они легко зарядят ваш смартфон, планшет или ноутбук не один раз. К тому же некоторые модели могут служить как фонарик или светильник в случае отсутствия электричества.
Hoco J94-75000
Первая модель в нашем обзоре – Hoco J94-75000 имеет огромную емкость 75000 мАч. Этого достаточно, чтобы полностью зарядить современный смартфон раз 10-15. Устройство оснащено пятью портами – тремя USB-A и двумя USB-C (один из них доступен только для зарядки PowerBank). Максимальная мощность зарядки – 22,5 Вт, этого достаточно для зарядки смартфонов или базового MacBook Air на процессоре M1, однако ему желательно давать мощность 30Вт.
Для зарядки самого повербанка используется microUSB или универсальный USB-C порт. Скорость зарядки составляет 18 Вт. Из-за огромной емкости полный цикл зарядки занимает примерно 14-16 часов. На корпусе расположен небольшой дисплей для отображения уровня заряда. Также есть полезный LED фонарик, расширяющий сферы применения этого повербанка.
Плюсы :
- 5 портов для зарядки
- Огромная емкость – 75000 мАГ
Минусы
- Максимальная скорость зарядки – 22.5 Вт
- Полная зарядка занимает 14 часов
Remax Dinba RPP-310
Следующая модель в нашем топе – Remax Dinba RPP-310 емкостью 40000 мАч. Это прекрасный вариант для ищущих павербанк с возможностью заряжать ультрабук. К преимуществам модели относятся сквозная зарядка и три выходных порта: два USB-A и один USB-C. Максимальная выходная мощность составляет 65 Вт.
Один из плюсов повербанка Remax Dinba – наличие функции сквозной зарядки. Она позволяет одновременно заряжать внешние устройства и аккумулятор. Таким образом, экономится время. Для зарядки используется USB-C порт с мощностью 65 Вт.
Однако, не обошлось и без минусов: заряжать может только один из USB-C портов, вторым можно только зарядить PowerBank, и то, скорость через разъем всего 18 Вт, и придется заряжать целых 8-10 часов через этот порт. Однако, если вам не нужно одновременно заряжать павербанк и ноутбук – проблемы как таковой нет, и можно спокойно зарядить PowerBank, а уже потом ноутбук.
На корпусе находится LED-дисплей для отображения уровня заряда. Дизайн выполнен в лаконичном черном цвете. Вес составляет 920 грамм – вполне комфортно для переноски в сумке или рюкзаке. В общем, Remax Dinba RPP-310 – удачное сочетание мощности, компактности и функциональности.
Плюсы:
- Поддержка Power Delivery 65 вт
- Возможность одновременно заряжать ноутбук и PowerBank
Минусы:
- Всего два порта для зарядки устройств
- Второй Type C способен только заряжать павербанк, и его мощность всего 18 Вт.
Powerbank USAMS US-CD185
Powerbank USAMS US-CD185 отличается огромной емкостью 30000 мАч и поддержкой быстрой зарядки с мощностью до 65 Вт через порт USB-C. Этого достаточно, чтобы быстро зарядить даже ноутбук.
К преимуществам модели также относятся два выходных USB-A порта (18 Вт и 22,5 Вт), возможность быстро зарядить сам аккумулятор за 2,5 часа, компактные размеры и небольшой вес 590 г. На корпусе размещен информативный дисплей.
Благодаря сочетанию высокой емкости, быстрой зарядки и компактного размера, USAMS US-CD185 – отличный выбор для зарядки смартфонов, планшетов и даже ноутбуков в дороге.
Плюсы:
- Максимальная скорость зарядки – 65 Вт
- Полностью заряжается за 2.5 часа
Минусы:
- Нет возможности одновременно заряжать ноутбук и павербанк
Powerbank BASEUS Amblight 65W 30000
Следующий представитель нашего рейтинга является моим фаворитом- Powerbank BASEUS Amblight 65W 30000 отличается впечатляющей RGB-подсветкой. Благодаря нему устройство выглядит очень эффектно, а вместе с музыкой превращается в настоящее шоу. Помимо дизайна модель имеет и другие преимущества.
Во-первых, большая емкость 30000 мАч, которой хватит на несколько полных зарядок большинства смартфонов и планшетов и ультрабуков. Во-вторых, быстрая зарядка с мощностью до 65 Вт через USB-C порт позволяет в полтора раза зарядить MacBook Air или полностью зарядиться до 100% за 3 часа.
Еще один плюс – 3 выходных порта (2xUSB-A, 1xUSB-C) для одновременной зарядки нескольких устройств. Максимальная суммарная выходная мощность (если использовать 3 порта сразу) – 45 Вт. Дисплей в этом PowerBank выглядит максимально эффектно и футуристично – в голубом слое красным отображается информация.
Плюсы
- Существует почти аналогичная версия на 20000 мАч
- Поддержка быстрой зарядки 65 Вт
- Скорость зарядки павербанка – 60 Вт
- USB-A порт поддерживает быструю зарядку 30 Вт.
- 5 портов умеют заряжать устройство
Минусы
- Всего один USB Type-C – если хотите заряжать павербанк и ноутбук придется использовать MicroUSB на 10 Вт.
Romoss PEA60
Завершает наш топ еще один крупный по емкости повербанк Romoss PEA60 – 60000 мАч. Этого запаса энергии хватит, чтобы зарядить современный смартфон раз 15-20. Устройство имеет 6 портов: 3xUSB-A, USB-C, microUSB и Lightning. Максимальная суммарная выходная мощность – 63 Вт.
Такое количество разъемов позволяет одновременно заряжать до 4 устройств. Romoss PEA60 поддерживает быструю зарядку Quick Charge 3.0 и Power Delivery с мощностью до 45 Вт через USB-C. Для зарядки самого аккумулятора используются порты microUSB, Lightning или USB-C. Полный цикл занимает примерно 14 часов.
На корпусе находится информативный дисплей. Дизайн выполнен в лаконичном черном цвете. Недостатком достаточно большие габариты и вес 1,3 кг. Однако это оправдано феноменальной емкостью и возможностями этой модели повербанка.
Плюсы
- Наличие разъема Lightning для зарядки
- 4 порта для зарядки устройств
Минусы
- Максимальная скорость зарядки – 22.5 Вт
Итак, если вы ищете надежный переносной источник питания для длительных поездок и путешествий – рассмотрите эти 5 моделей повербанков емкостью от 25000 мАч. Они станут незаменимыми помощниками в ситуациях, когда доступ к розетке ограничен. Благодаря дополнительным функциям, таким как LED-фонарики или быстрая зарядка, их применение еще шире.