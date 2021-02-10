Топ смартфонов в 2023 году со слотом под карту microSD

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Карты microSD уходят в прошлое, теперь только облачные хранилища...

С каждым годом все больше производителей отказывается от слотов microSD в своих смартфонах, что объясняется развитием облачных хранилищ, за которые необходимо платить дополнительные деньги в виде подписки. Особенно такую участь имеют флагманский и средний бюджет смартфонов.

Также важным фактором является то, что встроенная память современных смартфонов намного быстрее, чем даже самые лучшие карты microSD, поэтому устанавливая на них приложения или игры, вы можете столкнуться с тормозами, которых со встроенной памятью не было бы.

Но потребность в таких разъемах не исчезла, люди и дальше желают хранить свои документы, фотографии и другие важность файлов на физических носителях. В этой подборке мы собрали самых лучших представителей смартфонов со слотом microSD.

Samsung Galaxy A54

Свежий смартфон 2023 года, который уже успел завоевать сердца тысячи человек, он получил отличный 6.4 AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, 5-нанометровый процессор Exynos 1380, который удовлетворит все потребности даже прихотливых пользователей и флагманский дизайн со стеклянной задней. камер. Камеры здесь три: главный сенсор на 50МП с оптической стабилизацией, ультраширокий модуль на 12МП и макро на 5МП.

Из приятных фишек есть наличие сканера отпечатков пальцев под дисплеем, наличие слота под microSD карту и защита от воды и пыли по стандарту IP67. Радует и фирменная оболочка One UI, которая давно знакома фанатам Android и действительно признается одной из лучших.

Автономность здесь тоже на высоте, аккумулятор на 5000 мАч обеспечиваю длительную работу смартфона. А вот поддержка всего 25 Вт в 2023 году огорчает такой ценой.

Смартфон отлично подойдет людям, которые ищут сбалансированный и стабильный девайс на долгие годы использования.

Лучший баланс характеристик и дизайна Samsung Galaxy A54 ﻿Оценки Камеры: 8/10 Производительность: 8/10 Экран: 9/10 Автономность: 9/10 Скорость зарядки: 7/10 Плюсы + Хорошие камеры + Яркий AMOLED-дисплей и 120 Гц + 4 года основных обновлений операционной системы и 5 лет патчей безопасности + Влагозащита IP67 Минусы

- Высокие показатели ШИМ - Большие рамки вокруг дисплея - Высокая цена по сравнению с конкурентами

6/128 GB від 13 900 грн. 8/128 GB від 14 299 грн. 8/256 GB від 15 999 грн.

POCO X5

Смартфон со званием "ТОП за свои деньги" снова попал в рейтинг. В нем хорошо практически все: здесь вам и известен Qualcomm Snapdragon 695, и 6,67” AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, и 33-ваттная быстрая зарядка в комплекте.

Смартфон выполнен по всем современным канонам дизайна, имеет плоские грани в сочетании с сильно заметным блоком камер и плоским дисплеем. Телефон выглядит стильно и узнаваемо.

Девайс имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP53. У смартфона есть порт 3.5mm jack, что наверняка порадует владельцев проводных наушников, а вот стереодинамик смартфон не получил.

Аккумулятор на 5000 мАч – золотой стандарт для многих смартфонов среднего сегмента. Именно такую батарею получил POCO X5. Автономность не разочаровывает: даже при активной эксплуатации, включающей гейминг, гаджет обходится без розетки полный день.

Смартфон отлично подойдет людям, которые ищут относительно недорогой смартфон с хорошими характеристиками и долгое время автономной работы.

ТОП за свои деньги Poco X5 ﻿﻿﻿﻿Оценки Камеры: 7/10 Производительность: 7/10 Экран: 8/10 Автономность: 9/10 Скорость зарядки: 8/10 Плюсы + Хороший AMOLED-дисплей и 120 Гц + Наличие порта 3.5mm jack + Долгое время автономной работы Минусы

- Нет стереозвучания - Защита от воды и пыли всего IP53 - Высокая цена по сравнению с конкурентами 6/128 GB від 7 690 грн. 8/256 GB від 8 721 грн.

Motorola Moto G72

Смартфон оснащен достаточно популярным MediaTek Helio G99, обеспечивающим производительную и плавную работу. Дисплей здесь тоже неплохой: P-OLED 6.6 с частотой обновления 120 Гц.

Батарея имеет емкость 5000 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 30 Вт. Устройство оснащено стереодинамиками, разъемом 3,5 мм для наушников, модулем NFC и сканером отпечатков пальцев в дисплее. "Чистый" Android, обеспечивающий невероятные показатели как производительности, так и автономности по цене смартфона.

В общем если вы не хотите идти на компромисс с функциями в своем бюджетном диапазоне, то Moto G72 – это невероятное соглашение.

Прекрасный дисплей с тонкими рамками. Motorola Moto G72 ﻿﻿﻿﻿Оценки Камеры: 7/10 Производительность: 7/10 Экран: 9/10 Автономность: 9/10 Скорость зарядки: 8/10 Плюсы + Яркий AMOLED-дисплей с тонкими рамками и 120 Гц + Хорошие стереодинамики + Чистый Android + Тонкий и очень легкий Минусы

- Нет записи видео 4К - Не самый лучший процессор 8/128 GB від 7 589 грн. 8/256 GB від 8 028 грн.

Samsung Galaxy A34

Вся серия смартфонов среднего класса Galaxy A от Samsung на 2023 год восходит к языку дизайна, который используется во флагманских смартфонах серии Galaxy S. Samsung Galaxy A34 не исключение.

Смартфон получил крутой современный дизайн, процессор MediaTek Dimensity 1080, который обеспечивает стабильную и производительную работу, Super AMOLED-дисплей 6.6” с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1000 нит.

Также смартфон имеет слот для microSD-карты, защиту от воды и пыли по стандарту IP67, отличную автономность, которая обеспечивается батареей в 5000 мАч.

Смартфон является уверенным представителем среднего класса со своими плюсами и компромиссами, присущими сегменту. Но в целом он стоит внимания, если вам нужен смартфон от именитого бренда с большим дисплеем.

Лучшее соотношение цена-качество Samsung Galaxy A34 ﻿﻿﻿Оценки Камеры: 8/10 Производительность: 8/10 Экран: 8/10 Автономность: 9/10 Скорость зарядки: 7/10 Плюсы + Яркий AMOLED-дисплей и 120 Гц + 4 года основных обновлений операционной системы и 5 лет патчей безопасности + Влагозащита IP67 Минусы

- Высокие показатели ШИМ - Большие рамки вокруг дисплея и каплеобразный вырез. - Высокая цена по сравнению с конкурентами ﻿﻿- Пластиковый корпус 6/128 GB від 11 240 грн. 8/128 GB від 11 904 грн. 8/256 GB від 15 999 грн.

Realme 10 Pro

Интересен смартфон с современным дизайном и 6.72” IPS дисплеем с минимальными рамками и частотой обновления 120 Гц. Девайс оснащен относительно мощным Snapdragon 695 5G.

Здесь присутствует и разъем под наушники, и слот под microSD и камера на целых 108 МП, которая является основной фишкой смартфона и действительно хорошо фотографирует по сравнению с конкурентами.

Смартфон комплектуется зарядкой 33 Вт и батареей 5000 мАч.

Телефон подойдет людям, желающим большой смартфон с дисплеем IPS и интересным дизайном.

Для любителей IPS-дисплеев Realme 10 Pro ﻿﻿Оценки Камеры: 8/10 Производительность: 7/10 Экран: 8/10 Автономность: 8/10 Скорость зарядки: 7/10 Плюсы + Хорошая основная камера на 108 Мп + IPS дисплей с минимальными рамками на 120 Гц + Наличие порта 3.5mm jack Минусы

- Достаточно большие габариты - Сканер отпечатков пальцев в кнопке 8/256 GB від 8 115 грн. 12/256 GB від 9 477 грн.

Смартфоны из прошлого, до сих пор остающиеся актуальными

Xiaomi 11 Lite

Смартфон произвел фурор одно время, это самый тонкий смартфон в мире толщиной всего 6.8 мм. Он имеет приятные габариты и AMOLED-дисплей 6.55”. Процессор здесь тоже не отстает - Snapdragon 778G, он является достойным представителем среднего класса и может потягаться с современными смартфонами.

Несмотря на относительно небольшие забары и тонкий корпус, смартфон получил батарею 4250 мАч, что является очень крутым показателем. Xiaomi 11 Lite имеет влагозащиту по стандарту IP53, стереодинамики, слот под microSD.

Смартфон до сих пор можно приобрести и вы будете действительно удовлетворены качеством данного девайса.

Яркий дизайн и крутой процессор Xiaomi 11 Lite ﻿﻿﻿﻿Оценки Камеры: 8/10 Производительность: 9/10 Экран: 8/10 Автономность: 8/10 Скорость зарядки: 7/10 Плюсы + Крутой процессор Snapdragon 778G 5G +﻿﻿Очень тонкий и имеет относительно компактные размеры + Великолепный дисплей Минусы

- Влагозащита всего IP53 - Из коробки Android 11 6/128 GB від 11 890 грн. 8/128 GB від 10 397 грн.

Samsung Galaxy S20/S20 Plus/S20 Ultra

Смартфоны прошлых лет остаются до сих пор актуальными и популярными. Особенностью данных смартфонов есть невероятно длинная программная поддержка от производителя.

Смартфоны оснащены Exynos 990 5G, хорошо себя показывающим в любых задачах и играх. Кроме этого телефоны получили отличный Dynamic AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц.

Особенностью также является, что это все-таки флагманы и имеют защиту от воды и пыли по стандарту IP68, однако следует отметить, что покупая применяемый вариант, влагозащита может быть нарушена, поэтому намеренно топить ее точно не следует. А также смартфоны исполнены из премиальных материалов.

Данные телефоны отличные подойдут людям, требующим максимум возможностей от своего девайса.