Топ смартфонов в 2023 году со слотом под карту microSD
Карты microSD уходят в прошлое, теперь только облачные хранилища...
С каждым годом все больше производителей отказывается от слотов microSD в своих смартфонах, что объясняется развитием облачных хранилищ, за которые необходимо платить дополнительные деньги в виде подписки. Особенно такую участь имеют флагманский и средний бюджет смартфонов.
Также важным фактором является то, что встроенная память современных смартфонов намного быстрее, чем даже самые лучшие карты microSD, поэтому устанавливая на них приложения или игры, вы можете столкнуться с тормозами, которых со встроенной памятью не было бы.
Но потребность в таких разъемах не исчезла, люди и дальше желают хранить свои документы, фотографии и другие важность файлов на физических носителях. В этой подборке мы собрали самых лучших представителей смартфонов со слотом microSD.
Samsung Galaxy A54
Свежий смартфон 2023 года, который уже успел завоевать сердца тысячи человек, он получил отличный 6.4 AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, 5-нанометровый процессор Exynos 1380, который удовлетворит все потребности даже прихотливых пользователей и флагманский дизайн со стеклянной задней. камер. Камеры здесь три: главный сенсор на 50МП с оптической стабилизацией, ультраширокий модуль на 12МП и макро на 5МП.
Из приятных фишек есть наличие сканера отпечатков пальцев под дисплеем, наличие слота под microSD карту и защита от воды и пыли по стандарту IP67. Радует и фирменная оболочка One UI, которая давно знакома фанатам Android и действительно признается одной из лучших.
Автономность здесь тоже на высоте, аккумулятор на 5000 мАч обеспечиваю длительную работу смартфона. А вот поддержка всего 25 Вт в 2023 году огорчает такой ценой.
Смартфон отлично подойдет людям, которые ищут сбалансированный и стабильный девайс на долгие годы использования.
Оценки Камеры: 8/10 Производительность: 8/10 Экран: 9/10 Автономность: 9/10 Скорость зарядки: 7/10 Плюсы + Хорошие камеры + Яркий AMOLED-дисплей и 120 Гц + 4 года основных обновлений операционной системы и 5 лет патчей безопасности + Влагозащита IP67 Минусы - Большие рамки вокруг дисплея - Высокая цена по сравнению с конкурентами
- Высокие показатели ШИМ
Оценки
Камеры: 8/10
Производительность: 8/10
Экран: 9/10
Автономность: 9/10
Скорость зарядки: 7/10
Плюсы
+ Хорошие камеры
+ Яркий AMOLED-дисплей и 120 Гц
+ 4 года основных обновлений операционной системы и 5 лет патчей безопасности
+ Влагозащита IP67
Минусы
- Большие рамки вокруг дисплея
- Высокая цена по сравнению с конкурентами
POCO X5
Смартфон со званием "ТОП за свои деньги" снова попал в рейтинг. В нем хорошо практически все: здесь вам и известен Qualcomm Snapdragon 695, и 6,67” AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, и 33-ваттная быстрая зарядка в комплекте.
Смартфон выполнен по всем современным канонам дизайна, имеет плоские грани в сочетании с сильно заметным блоком камер и плоским дисплеем. Телефон выглядит стильно и узнаваемо.
Девайс имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP53. У смартфона есть порт 3.5mm jack, что наверняка порадует владельцев проводных наушников, а вот стереодинамик смартфон не получил.
Аккумулятор на 5000 мАч – золотой стандарт для многих смартфонов среднего сегмента. Именно такую батарею получил POCO X5. Автономность не разочаровывает: даже при активной эксплуатации, включающей гейминг, гаджет обходится без розетки полный день.
Смартфон отлично подойдет людям, которые ищут относительно недорогой смартфон с хорошими характеристиками и долгое время автономной работы.
Оценки Камеры: 7/10 Производительность: 7/10 Экран: 8/10 Автономность: 9/10 Скорость зарядки: 8/10 Плюсы + Хороший AMOLED-дисплей и 120 Гц + Наличие порта 3.5mm jack + Долгое время автономной работы Минусы - Защита от воды и пыли всего IP53 - Высокая цена по сравнению с конкурентами
- Нет стереозвучания
Оценки
Камеры: 7/10
Производительность: 7/10
Экран: 8/10
Автономность: 9/10
Скорость зарядки: 8/10
Плюсы
+ Хороший AMOLED-дисплей и 120 Гц
+ Наличие порта 3.5mm jack
+ Долгое время автономной работы
Минусы
- Защита от воды и пыли всего IP53
- Высокая цена по сравнению с конкурентами
Motorola Moto G72
Смартфон оснащен достаточно популярным MediaTek Helio G99, обеспечивающим производительную и плавную работу. Дисплей здесь тоже неплохой: P-OLED 6.6 с частотой обновления 120 Гц.
Батарея имеет емкость 5000 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 30 Вт. Устройство оснащено стереодинамиками, разъемом 3,5 мм для наушников, модулем NFC и сканером отпечатков пальцев в дисплее. "Чистый" Android, обеспечивающий невероятные показатели как производительности, так и автономности по цене смартфона.
В общем если вы не хотите идти на компромисс с функциями в своем бюджетном диапазоне, то Moto G72 – это невероятное соглашение.
Оценки Камеры: 7/10 Производительность: 7/10 Экран: 9/10 Автономность: 9/10 Скорость зарядки: 8/10 Плюсы + Яркий AMOLED-дисплей с тонкими рамками и 120 Гц + Хорошие стереодинамики + Чистый Android + Тонкий и очень легкий Минусы - Не самый лучший процессор
- Нет записи видео 4К
Оценки
Камеры: 7/10
Производительность: 7/10
Экран: 9/10
Автономность: 9/10
Скорость зарядки: 8/10
Плюсы
+ Яркий AMOLED-дисплей с тонкими рамками и 120 Гц
+ Хорошие стереодинамики
+ Чистый Android
+ Тонкий и очень легкий
Минусы
- Не самый лучший процессор
Samsung Galaxy A34
Вся серия смартфонов среднего класса Galaxy A от Samsung на 2023 год восходит к языку дизайна, который используется во флагманских смартфонах серии Galaxy S. Samsung Galaxy A34 не исключение.
Смартфон получил крутой современный дизайн, процессор MediaTek Dimensity 1080, который обеспечивает стабильную и производительную работу, Super AMOLED-дисплей 6.6” с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1000 нит.
Также смартфон имеет слот для microSD-карты, защиту от воды и пыли по стандарту IP67, отличную автономность, которая обеспечивается батареей в 5000 мАч.
Смартфон является уверенным представителем среднего класса со своими плюсами и компромиссами, присущими сегменту. Но в целом он стоит внимания, если вам нужен смартфон от именитого бренда с большим дисплеем.
Оценки Камеры: 8/10 Производительность: 8/10 Экран: 8/10 Автономность: 9/10 Скорость зарядки: 7/10 Плюсы + Яркий AMOLED-дисплей и 120 Гц + 4 года основных обновлений операционной системы и 5 лет патчей безопасности + Влагозащита IP67 Минусы - Большие рамки вокруг дисплея и каплеобразный вырез. - Высокая цена по сравнению с конкурентами - Пластиковый корпус
- Высокие показатели ШИМ
Оценки
Камеры: 8/10
Производительность: 8/10
Экран: 8/10
Автономность: 9/10
Скорость зарядки: 7/10
Плюсы
+ Яркий AMOLED-дисплей и 120 Гц
+ 4 года основных обновлений операционной системы и 5 лет патчей безопасности
+ Влагозащита IP67
Минусы
- Большие рамки вокруг дисплея и каплеобразный вырез.
- Высокая цена по сравнению с конкурентами
- Пластиковый корпус
Realme 10 Pro
Интересен смартфон с современным дизайном и 6.72” IPS дисплеем с минимальными рамками и частотой обновления 120 Гц. Девайс оснащен относительно мощным Snapdragon 695 5G.
Здесь присутствует и разъем под наушники, и слот под microSD и камера на целых 108 МП, которая является основной фишкой смартфона и действительно хорошо фотографирует по сравнению с конкурентами.
Смартфон комплектуется зарядкой 33 Вт и батареей 5000 мАч.
Телефон подойдет людям, желающим большой смартфон с дисплеем IPS и интересным дизайном.
Оценки Камеры: 8/10 Производительность: 7/10 Экран: 8/10 Автономность: 8/10 Скорость зарядки: 7/10 Плюсы + Хорошая основная камера на 108 Мп + IPS дисплей с минимальными рамками на 120 Гц + Наличие порта 3.5mm jack Минусы - Сканер отпечатков пальцев в кнопке
- Достаточно большие габариты
Оценки
Камеры: 8/10
Производительность: 7/10
Экран: 8/10
Автономность: 8/10
Скорость зарядки: 7/10
Плюсы
+ Хорошая основная камера на 108 Мп
+ IPS дисплей с минимальными рамками на 120 Гц
+ Наличие порта 3.5mm jack
Минусы
- Сканер отпечатков пальцев в кнопке
Смартфоны из прошлого, до сих пор остающиеся актуальными
Xiaomi 11 Lite
Смартфон произвел фурор одно время, это самый тонкий смартфон в мире толщиной всего 6.8 мм. Он имеет приятные габариты и AMOLED-дисплей 6.55”. Процессор здесь тоже не отстает - Snapdragon 778G, он является достойным представителем среднего класса и может потягаться с современными смартфонами.
Несмотря на относительно небольшие забары и тонкий корпус, смартфон получил батарею 4250 мАч, что является очень крутым показателем. Xiaomi 11 Lite имеет влагозащиту по стандарту IP53, стереодинамики, слот под microSD.
Смартфон до сих пор можно приобрести и вы будете действительно удовлетворены качеством данного девайса.
Оценки Камеры: 8/10 Производительность: 9/10 Экран: 8/10 Автономность: 8/10 Скорость зарядки: 7/10 Плюсы + Крутой процессор Snapdragon 778G 5G +Очень тонкий и имеет относительно компактные размеры + Великолепный дисплей Минусы - Из коробки Android 11
- Влагозащита всего IP53
Оценки
Камеры: 8/10
Производительность: 9/10
Экран: 8/10
Автономность: 8/10
Скорость зарядки: 7/10
Плюсы
+ Крутой процессор Snapdragon 778G 5G
+Очень тонкий и имеет относительно компактные размеры
+ Великолепный дисплей
Минусы
- Из коробки Android 11
Samsung Galaxy S20/S20 Plus/S20 Ultra
Смартфоны прошлых лет остаются до сих пор актуальными и популярными. Особенностью данных смартфонов есть невероятно длинная программная поддержка от производителя.
Смартфоны оснащены Exynos 990 5G, хорошо себя показывающим в любых задачах и играх. Кроме этого телефоны получили отличный Dynamic AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц.
Особенностью также является, что это все-таки флагманы и имеют защиту от воды и пыли по стандарту IP68, однако следует отметить, что покупая применяемый вариант, влагозащита может быть нарушена, поэтому намеренно топить ее точно не следует. А также смартфоны исполнены из премиальных материалов.
Данные телефоны отличные подойдут людям, требующим максимум возможностей от своего девайса.
Оценки Камеры: 8/10 Производительность: 9/10 Экран: 10/10 Автономность: 8/10 Скорость зарядки: 8/10 Плюсы + Флагманский сегмент + Яркий AMOLED-дисплей и 120 Гц + Премиальные материалы корпуса + Влагозащита IP68 Минусы - Смартфоны 2020 года
- Высокие показатели ШИМ
Оценки
Камеры: 8/10
Производительность: 9/10
Экран: 10/10
Автономность: 8/10
Скорость зарядки: 8/10
Плюсы
+ Флагманский сегмент
+ Яркий AMOLED-дисплей и 120 Гц
+ Премиальные материалы корпуса
+ Влагозащита IP68
Минусы
- Смартфоны 2020 года