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Производители постоянно улучшают свои смартфоны, что касается не только процессора и камер. Дисплей – один из главных параметров мобильного устройства, на которое пользователи сразу обращают внимание. Большую роль играют матрица, разрешение, частота обновления, плотность пикселей, яркость и дополнительные фишки, такие как LTPO, HDR и Dolby Vision.

Сейчас большинство смартфонов оснащается отличными экранами, поэтому выбрать что-то по-настоящему крутое и необычное довольно сложно. Чтобы облегчить вам эту задачу, мы составили подборку из 6 телефонов, которые могут похвастаться не просто хорошими, а отличными дисплеями.

ТОП-6 смартфонов с лучшими дисплеями

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi Redmi K60 Ultra

Google Pixel 8 Pro

Motorola Edge 40 5G

Honor Magic5 Pro

Xiaomi 13T Pro﻿

Наш рейтинг состоит в основном из флагманов, поскольку все самые крутые технологии реализуются именно в этом сегменте. Но будет и несколько среднебюджетников, тоже иногда не отстающих от топовых моделей. В подборке вы найдете только самое лучшее.

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14 Pro

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Вы не удивитесь, что наш рейтинг открывает смартфон от Xiaomi. Недавняя новинка получила потрясающий LTPO AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 3000 нит, что можно считать настоящим рекордом. Такая яркость правда поражает. Еще заявлена поддержка режима HDR10+ и Dolby Vision, а количество оттенков достигает 68 миллиардов.

Дисплей Xiaomi 14 Pro огромен – 6.73 дюйма. Передняя панель телефона скруглена по краям, а задняя спинка изготовлена из стекла. Габариты и вес тоже немаленькие – 161.4 x 75.3 x 8.5 мм при весе 223(230) граммов.

В этом смартфоне прекрасен не только экран и дизайн, но и начинка. На борту установлен новейший топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Максимальный объем памяти достигает 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ ПЗУ. Впечатляет и камера: Xiaomi 14 Pro может похвастаться основным модулем, телефото и ультрашириком по 50 Мп.

Емкость батареи Xiaomi 13 Pro составляет 4880 мАч, и полностью накормить ее вы сможете всего за 18 минут благодаря 120-ваттной зарядке. Если захотите зарядить смартфон с использованием беспроводной 50-ваттной технологии, то на это уйдет уже 40 минут.

ЕСЛИ НЕ ХВАТАЕТ ЯРКОСТИ Xiaomi 14 Pro Оценки

Камеры: 9/10

Игровая производительность: 10/10

Экран: 10/10

Автономность: 9/10

Скорость зарядки: 10/10

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Плюсы

+ AMOLED-экран с поддержкой LTPO

+ Пиковая яркость дисплея 3000 нит

+ Новый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

+ Крутые камеры

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Минусы

- Нет записи видео в 8K

﻿- Нет перископного телефото 12/256 - очікується 16/512 - очікується 16/1 ТБ - очікується

Xiaomi Redmi K60 Ultra

Xiaomi Redmi K60 Ultra

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И снова крутой смартфон от Xiaomi, но уже из субфлагманского сегмента. Здесь заявлен OLED-экран с частотой обновления 144 Гц, разрешением 1220 x 2712 пикселей и пиковой яркостью 2600 нит. Есть поддержка Dolby Vision и HDR10+. Немного огорчает, что отсутствует технология LTPO, но ее место уже во флагманском сегменте.

Redmi K60 Ultra защищен от воды по стандарту IP68. Отличную игровую производительность обеспечивает 4-нанометровый чип Mediatek Dimensity 9200+. Вы будете удивлены, но максимальный объем оперативной памяти составляет 24 ГБ. Объем ПЗУ в максимальной модификации – 1 ТБ.

Основной 50-мегапиксельный модуль Redmi K60 Ultra имеет оптическую стабилизацию. Ультраширик довольно слабый – 8 Мп, но это привычный стандарт в среднебюджетнике. Зато батарея емкостью 5000 мАч с зарядкой мощностью 120 Вт заслуживает однозначной похвалы.

ДОСТУПНЫЙ СРЕДНЕОБЮДЖЕТНИК Xiaomi Redmi K60 Ultra Оценки

Камеры: 8/10

Игровая производительность: 9/10

Экран: 9/10

Автономность: 10/10

Скорость зарядки: 10/10

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Плюсы

+ Частота обновления экрана 144 Гц

+ До 24 ГБ оперативной памяти

+ Запись видео в 8K с 24 кадрами в секунду

+ 120-ваттная зарядка

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Минусы

- Нет беспроводной зарядки

﻿- Пластиковый каркас корпуса

﻿﻿﻿- Средний ультраширик 12/256 - 22 703 грн

Google Pixel 8 Pro

Google Pixel 8 Pro

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Топовый флагман от Google также оснащен великолепным 6.7-дюймовым LTPO OLED-экраном разрешением 1344 x 2992 пикселей. Частота обновления составляет 120 Гц, пиковая яркость – 2400 нит, плотность пикселей – 489 ppi. Дисплей защищен закаленным стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2, как и задняя панель. Корпус стеклянный, каркас алюминиевый – все, как и должно быть у флагмана.

Google Pixel 8 Pro обрадовал фанатов новым процессором Tensor G3. Несмотря на то, что это самое крутое железо от данного производителя, оно все равно немного уступает флагманским чипам Qualcomm и Apple. Но можете быть уверены, что и для обыденного использования, и для игр производительности Tensor G3 достаточно. Максимальная модификация предлагает 1 ТБ постоянной и 12 ГБ оперативной памяти.

Тройная камера Google Pixel 8 Pro создает очень крутые фотки благодаря 50-мегапиксельному основному, 48-мегапиксельному телефото и 48-мегапиксельному ультраширику. Качество фото правда потрясающее. Запись видео можно производить в 4K@30/60fps.

С времени автономной работы Pixel 8 Pro тоже нет никаких проблем. Аккумулятор емкостью 5050 мА/ч спокойно обеспечит день на одном заряде при активном использовании. А вот мощность зарядки невелика – проводная всего на 30 Вт, а беспроводная – на 23 Вт.

ТОПОВАЯ НОВИНКА ЭТОГО ГОДА Google Pixel 8 Pro Оценки

Камеры: 10/10

Игровая производительность: 9/10

Экран: 10/10

Автономность: 9/10

Скорость зарядки: 7/10

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Плюсы

+ Влагозащита IP68

+ LTPO AMOLED экран с пиковой яркостью 2400 нит

+ Процессор Google Tensor G3

+ Крутые камеры

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Минусы

- Маленькая мощность проводной и беспроводной зарядки

﻿- Довольно высокая цена 12/128 - від 43 395 грн 12/256 - від 46 752 грн 12/512 - від 59 807 грн 12/1 ТБ - від 89 999 грн

Motorola Edge 40 5G

Motorola Edge 40 5G ﻿

Наверняка вы заметили, как в последнее время увеличился интерес к продукции Motorola. И мы можем вам посоветовать еще один замечательный телефон с хорошим экраном. Это Moto Edge 40, который предлагает матрицу P-OLED с разрешением 1080 x 2400 пикселей, пиковой яркостью 1200 нит и поддержкой режима HDR10+.

Вы можете сказать, что эти параметры стандартны и у них нет ничего особенного, но рекомендуем обратить внимание на эту модель из-за частоты обновления 144 Гц. Также Motorola Edge 40 достаточно компактен: диагональ экрана составляет 6.55 дюймов, а габариты 158.4 x 72 x 7.6 по весу 167 граммов.

Среднеуровневый процессор Mediatek Dimensity 8020 отлично подойдет для повседневного использования и даже требовательных игр на средних настройках. Вариантов памяти всего два – 8/128 и 8/256 ГБ. Основная камера достаточно проста по сравнению с флагманами, но для своего уровня вполне нормальная. Это основной сенсор на 50 Мп и ультраширик на 13 Мп.

Motorola Edge 40 оснащен батареей емкостью 4400 мАч с 68-ваттной проводной и 15-ваттной беспроводной зарядкой.

Среднебюджетник с влагозащитой Motorola Edge 40 ﻿



Оценки

Камеры: 8/10

Игровая производительность: 8/10

Экран: 9/10

Автономность: 8/10

Скорость зарядки: 9/10

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Плюсы

+ Относительно компактные габариты

+ Частота обновления экрана 144 Гц

+ Хорошие камеры

+ Влагозащита IP68

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Минусы

- Пластиковый корпус

﻿- Только 128 ГБ ПЗУ в базовой версии 8/128 - 14 185 грн 8/256 - від 13 390 грн

Honor Magic5 Pro

Honor Magic5 Pro ﻿

Если вам надоели смартфоны Xiaomi и других популярных брендов, можно обратить внимание на компанию Honor. Она не пользуется большим спросом в нашей стране, но это не значит, что в ассортименте отсутствуют достойные модели.

Honor Magic 5 Pro оснащен 6.81-дюймовым LTPO AMOLED-экран с разрешением 1312 x 2848 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Пиковая яркость достигает 1800 нит. Поддерживается режим HDR 10+. Заявлена влагозащита IP68. Размеры Honor Magic 5 Pro составляют 162.9 x 76.7 x 8.8 мм по весу 219 грамм. На борту установлен топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Honor Magic 5 Pro может похвастаться крутой тройной камерой с основным сенсором, перископным телефото и ультрашириком на 50 Мп. Аккумулятор телефона на 5100 мАч, что полностью подходит для большой диагонали экрана. Мощность проводной зарядки – 66 Вт, а беспроводной – 50 Вт.

СТИЛЬНЫЙ ФЛАГМАН Honor Magic5 Pro Оценки

Камеры: 10/10

Игровая производительность: 10/10

Экран: 9/10

Автономность: 10/10

Скорость зарядки: 8/10

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Плюсы

+ Стильный дизайн

+ OLED-экран с LTPO

+ Флагманское железо Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

+ Отличные камеры + Наличие беспроводной зарядки

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Минусы

- Большие габариты и вес

﻿- Закругленный экран понравится не всем 12/512 - від 38 900 грн

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 13T Pro

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Очередная крутая модель от Xiaomi, предлагающая 6.67-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 144 Гц, разрешением 1220 x 2712 пикселей и пиковой яркостью 2600 нит. Распознается 68 миллиардов оттенков, а по технологиям поддерживается Dolby Vision и HDR10+.

Задняя крышка Xiaomi 13T Pro сделана из стекла, а также есть версия с покрытием из экокожи. Вот только огорчает пластиковый каркас корпуса. В качестве процессора используется 4-нанометровый Mediatek Dimensity 9200+, для которого не страшны какие-либо нагрузки. Предлагается до 1 ТБ постоянной и 16 ГБ оперативной памяти.

Основная камера Xiaomi 13 T Pro имеет 50-мегапиксельный основной, 50-мегапиксельный телефото и 12-мегапиксельный ультраширокий модуль. Запись видео возможна в максимальном качестве 8K@24fps. Качество снимков потрясающее.

Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает 120-ваттную проводную зарядку. За автономность можно не переживать.

КАЧЕСТВЕННЫЙ МЛАДШИЙ ФЛАГМАН Xiaomi 13T Pro Оценки

Камеры: 9/10

Игровая производительность: 9/10

Экран: 10/10

Автономность: 10/10

Скорость зарядки: 10/10

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Плюсы

+ Экран с частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 2600 нит

+ 120-ваттная проводная зарядка

+ Влагозащита IP68

+ До 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ ПЗУ

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Минусы

- Запись видео на переднюю камеру в 1080p@30fps

﻿- Пластиковый каркас корпуса

﻿﻿﻿- Завышенная цена 12/512 - від 26 389 грн 12/1 ТБ - від 28 985 грн

Итоги

Мы обсудили 6 смартфонов с лучшими экранами в 2023 году, а теперь давайте подведем итоги.