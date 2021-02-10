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Большинство телефонов, которые сейчас продаются на технологическом рынке, имеют свою прошивку, основанную чаще всего на операционной системе Android. Это позволяет сделать смартфон более оригинальным и уникальным, добавить какие-то эксклюзивные фишки и функции.

Но не все оболочки стабильно работают и отвечают требованиям пользователей. Поэтому мы подготовили рейтинг, в который вошли телефоны с лучшим ПО. При выборе моделей мы учитывали не только функционал прошивки, но и стабильность работы и сроки поддержки от производителя.

ТОП-5 телефонов с лучшим интерфейсом в 2023 году

Realme GT3

Samsung Galaxy F34

OnePlus 11R

Google Pixel 8

Apple iPhone 15﻿

Выводы

Четыре смартфона из нашей подборки работают на операционной системе Android и отличаются только оболочки. Но один телефон из рейтинга оснащен другой ОС – думаю, вы уже догадались, о ком идет речь.

Realme GT3

Realme GT3

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Начинается наш рейтинг с крутого среднебюджетника компании realme – GT3. Работает телефон на базе прошивки Realme UI 4.0. Основные преимущества данной оболочки – удобство использования, отсутствие рекламы, логическое меню настроек и других пунктов и стабильное функционирование без зависаний и лагов. Всё это находится под управлением операционной системы Android 13.

Можно рассчитывать на 2-3 года обновлений Android. Точных сроков нет, поскольку компания может убирать или добавлять один год обновления в зависимости от категории мобильного устройства.

Помимо отличного интерфейса, Realme GT3 может похвастаться 6.74-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1240 x 2772 пикселей, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 1400 нит. За производительность отвечает флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Версий памяти очень много: от 8/128 ГБ до 1 ТБ/16 ГБ.

Основная камера Realme GT3 имеет 50-мегапиксельный главный модуль с оптической стабилизацией и ультраширик на 8 Мп. Качество фото вполне соответствует среднебюджетному сегменту.

Аккумулятор получил стандартную емкость 4600 мАч, однако мощность зарядки шокирует, но в хорошем смысле. Это 240 Вт, благодаря которым батарея подпитается до 100% всего за 10 минут.

УДОБНАЯ И КОМФОРТНАЯ REALME UI 4.0 Realme GT3 Оценки

Камеры: 8/10

Игровая производительность: 9/10

Экран: 9/10

Автономность: 9/10

Скорость зарядки: 10/10

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Плюсы

+ Частота обновления экрана 144 Гц

+ Производительный процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

+ Стабильный и удобный интерфейс Realme UI 4.0

+ Проводная зарядка 240 Вт

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Минусы

- Пластиковый каркас корпуса

﻿- Запись видео на переднюю камеру только в 1080p@30fps 16/1 ТБ - від 24 706 грн

Samsung Galaxy F34

Samsung Galaxy F34

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Рейтинг не мог обойтись без смартфонов Samsung. Многие пользователи любят их фирменную оболочку One UI за отсутствие рекламы, приятный интерфейс, частые обновления с небольшими улучшениями и достаточно широкий функционал. В Samsung Galaxy F34 установлена версия One UI 5.1 с актуальной операционной системой Android 13.

Привычный стандарт для смартфонов Samsung составляет 4 года обновления Android и 5 лет патчей безопасности. Но учитывая, что Galaxy F34 – это не флагман, новые версии «зеленого робота» он, скорее всего, будет получать не больше 3 лет.

С программным обеспечением разобрались, теперь пройдемся по техническим характеристикам Samsung Galaxy F34. Здесь нас встречает 6.5-дюймовый Super AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, 5-нанометровый процессор Exynos 1280, 6/8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти и аккумулятор на 6000 мАч с 25-ваттной зарядкой.

Задняя камера Samsung Galaxy F34 тройная – это основной модуль 50 Мп с OIS, ультраширокий на 8 Мп и дополнительный сенсор на 2 Мп. Записывать видео можно в 4K@30fps.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ One UI 5.1 Samsung Galaxy F34 Оценки

Камеры: 8/10

Игровая производительность: 8/10

Экран: 8/10

Автономность: 10/10

Скорость зарядки: 6/10

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Плюсы

+ Качественный Super AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц

+ Поддержка microSDXC

+ Хорошая основная камера на 50 Мп с OIS

+ Аккумулятор емкостью 6000 мАч

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Минусы

- Только 6 ГБ ОЗУ в базовой версии

﻿- Нет записи видео в 4K с 60 кадрами в секунду

﻿﻿﻿- Мощность зарядки 25 Вт 6/128 - очікується 8/128 - очікується

OnePlus 11R

OnePlus 11R

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Еще один телефон от холдинга BBK, который однозначно заслуживает вашего внимания. У него прошивка OxygenOS 13, которая очень похожа на Realme UI, но не является ее полной копией, в отличие от ColorOS. Преимущества OxygenOS все те же – нет рекламы, простой и красивый интерфейс, минимум ненужных функций. Здесь можно рассчитывать на 3 года обновлений ОС и 4 года патчей безопасности.

Дисплей у OnePlus 11R имеет диагональ 6.74 дюйма, частоту обновления 120 Гц и пиковую яркость 1450 нит. Это матрица Fluid AMOLED. Процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 обеспечит отличную производительность даже в требовательных играх. Есть три версии: 8/128, 16/256 и 18/512 ГБ.

По камерам у нас стандартный для субфлагмана набор: главный модуль 50 Мп, ультраширокий 8 Мп и макро 2 Мп. Запись видео можно записывать в 4K с 60 кадрами в секунду. Фронталка на 16 Мп с возможностью видеозаписи на 1080p@30fps.

ИНТЕРЕСНАЯ И РАЗНООБРАЗНАЯ OxygenOS 13 OnePlus 11R Оценки

Камеры: 8/10

Игровая производительность: 9/10

Экран: 9/10

Автономность: 10/10

Скорость зарядки: 10/10

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Плюсы

+ Экран Fluid AMOLED с высоким разрешением

+ До 18 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ

+ Отличный процессор Snapdragon 8+ Gen 1

+ Хорошие камеры ﻿+ Зарядка на 100 Вт

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Минусы

- Пластиковые грани корпуса

﻿- Запись видео на фронталку в низком качестве 1080p@30fps 8/128 - від 24 602 грн

Google Pixel 8

Google Pixel 8

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Если говорить о смартфонах с лучшим программным обеспечением, нельзя не упомянуть модели от Google. Недавняя новинка Pixel 8 может похвастаться чистым Андроидом 14. С ним у вас не будет никаких проблем – стабильность работы на высоте, все фирменные фишки, обновления будут приходить в течение 5 лет (3 года новых версий ОС + 2 года патчей безопасности). Это, пожалуй, самый лучший вариант из всех Android-телефонов.

Технически Google Pixel 8 тоже заслуживает внимания. Смартфон получил 6.2-дюймовый AMOLED-экран с пиковой яркостью 2000 нит, процессор Google Tensor G3, 8 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ ПЗУ, основную камеру на 50 Мп и ультраширик на 12 Мп. Качество фото и видео великолепное и точно превосходит китайские субфлагманы, о которых мы говорили выше.

С автономностью Google Pixel 8 проблем не возникнет, но и особых восхищений здесь нет. Аккумулятор на 4575 мАч обеспечит день работы при активном использовании. Немного огорчает, что мощность проводной зарядки составляет всего 27 Вт, а беспроводной – 18 Вт.

СТАБИЛЬНЫЙ И ЧИСТЫЙ ANDROID 14 Google Pixel 8 Оценки

Камеры: 9/10

Игровая производительность: 9/10

Экран: 10/10

Автономность: 9/10

Скорость зарядки: 7/10

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Плюсы

+ OLED-экран с пиковой яркостью 2000 нит

+ Google Tensor G3

+ «Чистый» Android 14

+ Крутые камеры + Есть беспроводная зарядка

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Минусы

- Низкая мощность проводной и беспроводной зарядки 128 ГБ - від 32 000 грн 256 ГБ - від 35 300 грн

Apple iPhone 15

Apple iPhone 15

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И вот, наконец-то, тот смартфон с другой операционной системой, о котором мы говорили в начале статьи. Конечно, это представитель от Apple – новый сбалансированный флагман iPhone 15. Модель работает на собственной ОС – iOS 17 с последующим обновлением до iOS 17.1.1.

Основные преимущества iOS – это максимальная оптимизация и отсутствие багов, комфортный интерфейс, высокая плавность работы, расширенный функционал, продуманный до мелочей. К минусам можно отнести закрытость системы. Для любителей поэкспериментировать эта ОС не подойдет.

Быстро пройдемся по техническим характеристикам iPhone 15. Телефон предлагает 6.1-дюймовый Super Retina XDR OLED экран с пиковой яркостью 2000 нит, производительный чип Apple A16 Bionic, 6 ГБ оперативной и 128/256/512 ГБ постоянной памяти, основную и аккумулятор емкостью 3349 мАч.

Если вы хотите приобрести актуальный Айфон, но при этом не платить сумасшедшие деньги за версию Pro или Pro Max, базовая модель является хорошим вариантом. Можно рассчитывать примерно на 6 лет обновлений операционной системы. Это абсолютный рекорд, превосходящий все Android-смартфоны.

iOS 17 С МАКСИМАЛЬНО ДЛИННЫМИ ОБНОВЛЕНИЯМИ Apple iPhone 15 Оценки

Камеры: 9/10

Игровая производительность: 10/10

Экран: 10/10

Автономность: 8/10

Скорость зарядки: 6/10

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Плюсы

+ Премиальные материалы корпуса

+ Экран Super Retina XDR OLED с пиковой яркостью 2000 нит

+ Влагозащита IP68

+ Отличные камеры ﻿+ Крутая оптимизированная ОС

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Минусы

- Средняя автономность

﻿- Маленькая мощность зарядок 6/128 - від 34 499 грн 6/256 - від 35 752 грн 6/512 - від 44 499 грн

Выводы

Давайте подведем итоги и определим смартфоны с лучшим программным обеспечением по конкретным критериям:

Среднебюджетный смартфон с лучшей прошивкой в 2023 году – Realme GT3 ;

Android-смартфон с лучшей прошивкой в 2023 году, который будет долго обновляться – Samsung Galaxy F34 ;

Лучший телефон на Андроиде с очень стабильным интерфейсом в 2023 году – Google Pixel 8 ;

Младший флагман с лучшей прошивкой в 2023 году – OnePlus 11R ;

Лучший телефон в 2023 году для тех, кто не любит Android – Apple iPhone 15.

Пишите в комментариях, какой смартфон понравился больше всего.