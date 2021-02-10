Топ смартфонов за 3000 – Motorola, Xiaomi Redmi, Nokia, какие характеристики можно получить за небольшие деньги

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Недорогой смартфон для того, чтобы разговаривать, писать сообщения, проверять почту и искать информацию в интернете – почему бы и нет? С этими задачами справляются самые дешевые телефоны. Смартфон за 3000 грн вполне пригоден для использования, но следует помнить об аппаратных ограничениях, которые обуславливает низкая стоимость.

Поговорим о том, какие характеристики можно получить в этом диапазоне и от чего придется отказаться. Как и в предыдущем топе бюджетников за ﻿5000 мы рассматриваем только модели, которые можно приобрести в магазине – не на вторичном рынке.



Дизайн



Рамки экрана . Популярные ультрабюджетные смартфоны затрудняются назвать шедеврами дизайна, но это все еще более-менее современный вид. За 3000 грн следует привыкнуть к умеренно широким рамкам, бороде снизу и каплевидному полуострову для камеры – круглых вырезов за такую цену нет.



Пластиковый корпус . По указанной цене вы не найдете смартфонов с корпусом из высококачественных материалов, стекла или металла – следует рассчитывать на пластик и посредственные ощущения от прикосновения. Смартфоны часто имеют тот или иной рельеф задней крышки, но это не придает какого-либо комфорта.



Блок камеры. У большинства смартфонов дизайн тыльной камеры выдает ультрабюджетный сегмент, но есть исключение. Тем, кого интересует статус, как бы странно это ни звучало, следует обратить внимание на модели, подобные Motorola Moto E13.



Экран

Разрешение 1600х720 можно назвать стандартным в данном диапазоне. – рассчитывать можно только на HD. Дисплей – IPS, но не стоит рассчитывать на частоту обновления более 60 Гц. Совокупность разрешения и диагонали свыше 6” дает плотность пикселей 269-300 PPI.



Камера



Не стоит ждать выдающихся фото, простые камеры 12-16 МП в ультрабюджетных смартфонах для галочки, чтобы что-то снимали. Также не следует ожидать высокого качества селфи.



Аппаратные характеристики



В смартфонах за 3000 можно встретить процессоры Mediatek Helio G35 с частотой до 2,3 ГГц, но большинство – менее известные и менее производительные модели. Проблемой могут стать 2 ГБ оперативной памяти в самых дешевых вариантах. NFC – смартфоны с этой важной функцией и без, поэтому следует быть внимательным при выборе.

Аккумулятор



Об автономности ультрабюджетных смартфонов можно не переживать – большинство из них оснащено батареей на 5000 мАч или даже больше. Чего, как правило, нет, это быстрой зарядки – мощность 10 Вт или близкая к тому.

Motorola Moto E13 – хороший дизайн

Смартфон 2023 года имеет, пожалуй, лучшую внешность в топе. Матовая пластиковая поверхность Moto E13 имеет три цвета – зеленый, черный и бежевый. Расположение камеры и вспышки на прямоугольном островке с закругленными углами придает телефону сходство с более дорогими моделями компании.

К сожалению, как и у других представленных моделей, дизайн передней панели стандартный – широкие рамки, «подбородок», каплевидный островок камеры.



Процессор Unisoc T606 – откровенно слабый. Он состоит из 2 ядер Cortex-A75 (1,6 ГГц), 6 Cortex-A55 (1,6 ГГц) и имеет видеоядро Mali-G57 MP1. Конфигурация памяти – 2/4/8 ГБ оперативной и 32/64/128 ГБ накопителя eMMC 5.1. Конфигурация камер – 13 МП и 5 МП селфи, качество видео 1080p@30fps.



У телефона нет NFC. Другая важная особенность – операционная система Android 13 Go с урезанными возможностями.



Дисплей и батарею можно назвать стандартным для этого класса телефонов. Экран 6,5” IPS имеет разрешение 720 x 1600 точек. Батарея 5000 мАч заряжается мощностью всего 10 Вт.

Ультрабюджетник Motorola Moto E13 ﻿ Оценки Камеры: 4/10 Игровая производительность: 5/10 Экран: 5/10 Автономность: 8/10 Скорость зарядки: 4/10 ﻿ Плюсы + Низкая цена + Батарея на 5000 мАч + Экран IPS + 8 ГБ оперативной памяти Минусы - скорость зарядки 10 Вт ﻿- Накопитель только до 128 ГБ ﻿﻿﻿- Слабый процессор Unisoc T606 64 ГБ від 2960₴

Xiaomi Redmi 9C NFC – мощный процессор

Бюджетность этого смартфона выдает рельефная пластиковая задняя поверхность и квадратный блок камер, к которому хочется использовать слово «куций». Но есть приятные цвета: ярко-оранжевый и голубой. Нет смысла описывать переднюю панель – она стандартна у всех телефонов в подборке.



На фоне других представителей класса Xiaomi Redmi 9C NFC имеет хороший процессор. Чип Mediatek Helio G35 имеет 4 ядра Cortex-A53 (2,3 ГГц) и 4 Cortex-A53 (1,8 ГГц). Ядра не слишком новейшие, но процессор работает на достаточно больших частотах. В максимальной конфигурации смартфон оснащен всего 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилища файлов eMMC 5.1.



Как можно догадаться из названия, Xiaomi Redmi 9C имеет NFC. Но есть и модификация без, поэтому нужно быть внимательным при покупке. Также примечательно, что смартфон поддерживает только Wi-Fi 802.11 b/g/n.



На борту установлен Android 10 с MIUI 12, также имеется отдельный слот microSDXC. Другие параметры обычны: IPS 6,53” 720 x 1600, 5000 мАч, 10 Вт, 13 МП и 5 МП.

Redmi 9C NFC ﻿ Оценки Камеры: 4/10 Игровая производительность: 5/10 Экран: 4/10 Автономность: 8/10 Скорость зарядки: 4/10 ﻿ Плюсы + Наличие NFC + Батарея на 5000 мАч + Экран IPS + Процессор Mediatek Helio G35 Минусы - до 4 ГБ оперативной памяти ﻿- Накопитель eMMC 5.1﻿ до 128 ГБ ﻿﻿﻿- Зарядка 10 Вт 32 ГБ від 3071₴ 64 ГБ від 3859₴

Poco C40 – вместительный аккумулятор

Об этом смартфоне мы уже писали в топе до 5000. Poco C40 предлагает узнаваемый дизайн бренда, зеленый, желтый и черный цвета и мощный аккумулятор на 6000 мАч. К тому же его можно заряжать от источника питания на 18 Вт.



На Poco C40 установлен Android 11 с MIUI 13, являющийся большим преимуществом в данном топе. Процессор JLQ JR510 кажется нонеймом, но имеет 4 ядра Cortex-A55 (2,0 ГГц) и 4 Cortex-A55 (1,5 ГГц). Но максимальная конфигурация памяти – всего 4/64 ГБ.



Большой экран 6,71” с разрешением 720 x 1650 пикселей имеет максимальную яркость 400 нит и защищен Corning Gorilla Glass. Камера, опять же, чисто номинальная, 13 МП, но имеется датчик глубины 2 МП. Селфи-камера – 5 МП.



Poco C40 – лучший вариант в топе по совокупности характеристик, но по цене от 3500 грн.

Ультрабюджетник Poco C40 ﻿ Оценки Камеры: 5/10 Игровая производительность: 5/10 Экран: 6/10 Автономность: 10/10 Скорость зарядки: 6/10 ﻿ Плюсы + Низкая цена + Батарея на 6000 мАч + Экран IPS + Слот microSDXC Минусы - 2-4 ГБ оперативной памяти ﻿- Накопитель только до 64 ГБ ﻿﻿﻿- Слабый процессор JLQ JR510 32 ГБ від 3449₴ 64 ГБ від 4087₴

Realme C11

Модель была переиздана в 2021 году. На смартфон установлен Android 11 с интерфейсом Realme Go UI. Дизайн корпуса спорный и напоминает другие телефоны Realme. Камера и вспышка расположены на небольшом квадратном островке с закругленными углами, на задней поверхности есть большая надпись Realme.



Процессор Unisoc SC9863A состоит из 4 ядер Cortex-A55 (1,6 ГГц) и 4 Cortex-A55 (1,2 ГГц) – его никак нельзя назвать производительным. Оперативная память до 4 ГБ и 64 ГБ накопитель eMMC 5.1 – максимальная доступная конфигурация.



Realme C11 можно называть компактным: экран IPS имеет диагональ 6,52”. Его разрешение 720 x 1600 и частота обновления и яркость 400 нит типичны для класса. Как и батарея 5000 мАч с зарядкой 10 Вт.



Wi-Fi 802.11 b/g/n и Bluetooth 4.2 – не то, что требуется для высокоскоростной и качественной беспроводной связи. NFC смартфон тоже не имеет.

Ультрабюджетник Realme C11 ﻿ Оценки Камеры: 4/10 Игровая производительность: 4/10 Экран: 5/10 Автономность: 8/10 Скорость зарядки: 4/10 ﻿ Плюсы + Низкая цена + Батарея на 5000 мАч + Экран IPS ﻿﻿ Минусы - 2-4 ГБ оперативной памяти ﻿- Wi-Fi 802.11 b/g/n и Bluetooth 4.2 ﻿﻿﻿- Слабый процессор Unisoc SC9863A 32 ГБ від 3024₴ 64 ГБ від 4099₴

Blackview A70 Pro

Смартфон имеет интересный дизайн и четыре ярких цвета: красный, синий, зеленый и черный. На борту установлен Android 11.0 с оболочкой Doke OS.



Чип Unisoc Tiger T310 только четырехъядерный, но с высокими частотами: 1 ядро Cortex-A75 (1,6 ГГц) и 3 Cortex-A55 (1,8 ГГц). доступно только 4 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ накопитель eMMC.



Blackview A70 Pro имеет батарею на 5380 мАч, но не имеет NFC. Экран – IPS, 5,52”, 720 x 1600 пикселей. Смартфон – типичный представитель своего класса, но четырех ядер может быть недостаточно.

Ультрабюджетник Blackview A70 Pro ﻿ Оценки Камеры: 4/10 Игровая производительность: 4/10 Экран: 5/10 Автономность: 9/10 Скорость зарядки: 4/10 ﻿ Плюсы + Яркие цвета + Батарея на 5380 мАч + Экран IPS ﻿﻿ Минусы - 5 Вт﻿ зарядка ﻿- 32 ГБ eMMC﻿ ﻿﻿﻿- Четырехъядерный процессор Unisoc Tiger T310 32 ГБ від 2877₴



По всей видимости, основной проблемой смартфона за 3000 является недостаточный объем оперативной памяти и недостаточная производительность процессора. Также стоит учесть наличие необходимых аппаратных функций и дизайн: смартфон – это то, на что пользователь смотрит и держит в руках каждый день. А если есть дополнительные 2000 грн – стоит подумать о смартфоне в ценовой категории 5000 с гораздо лучшими характеристиками.