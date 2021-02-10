ТОП смартфонов по версии AnTuTu к началу 2024 года – OnePlus, Vivo, ZTE, OPPO, Realme. Монстры производительности!

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Смартфоны могут использоваться не только для выполнения повседневных задач. На рынке представлено множество моделей с мощными процессорами и такие мобильные устройства идеально подходят для игр, видеомонтажа и других сложных сценариев.

Если вы выбираете смартфон с крутой производительностью, можно ориентироваться на рейтинг AnTuTu. Лидирующие позиции в нем занимают модели с мощнейшим железом. Давайте узнаем, какие телефоны заслужили звание монстров производительности в начале 2024 года.

ТОП-5 телефонов с самым мощным железом

OnePlus 12

Vivo X100 Pro

ZTE nubia Red Magic 9 Pro+

Oppo Find X7 Ultra

Realme GT5 Pro

Итоги﻿

Подборка состоит из флагманов с потрясающим железом. Большинство моделей – это новинки, которые будут греметь весь 2024 год. Рассмотрим смартфоны от таких крупных производителей как OnePlus, Vivo, ZTE, Oppo и Realme.

OnePlus 12

OnePlus 12

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Начинаем с телефона OnePlus 12, анонсированного в конце 2023 года. У него установлен 6.82-дюймовый LTPO AMOLED-экран с разрешением 1440 x 3168 пикселей, частотой обновления 120 Гц и яркостью на пике 4500 нит.

В материалах корпуса OnePlus 12 используется стекло и алюминий. Существует защита от влаги IP65. Размеры смартфона внушительные: 164.3 x 75.8 x 9.2 мм с весом 220 граммов. Модель можно найти в цветах Flowy Emerald, Silky Black и Silver.

В качестве процессора OnePlus 12 использует новый 4-нанометровый чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. В AnTuTu телефон набирает около 2 110 000 баллов.

Конечно, цифры могут изменяться в большую или меньшую сторону в зависимости от условий, при которых проводилось тестирование. Но все равно результат отличный.

OnePlus 12 выпускается в разных модификациях памяти: от 12/256 ГБ до 1 ТБ/24 ГБ. Сразу из коробки аппарат работает на Android 14 с OxygenOS 14 для международного и ColorOS 14 для китайского рынка.

Камеры у Ванпласа 12 тоже крутые: главный сенсор на 50 Мп с OIS, перископное телефото на 50 Мп с OIS с 3-кратным оптическим зумом + ультраширик на 48 Мп.

Максимальное качество для записи видео – 8K@24fps. Фронтальная камера с разрешением 32 Мп и записью видеороликов в 4K@30fps.

Автономность – еще одна сильная сторона OnePlus 12. Аккумулятор у него с повышенной емкостью 5400 мАч, проводная зарядка на 100 Вт, а беспроводная – на 50 Вт. Согласитесь, что параметры шикарные (и это касается не только автономности).

Плюсы:

Очень качественный LTPO AMOLED экран;

процессор Snapdragon 8 Gen 3;

Отличный набор камер;

Мощные параметры автономности.

Минусы:

Телефон большой и тяжелый.

Vivo X100 Pro

Vivo X100 Pro

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Следующий красавец будет от компании vivo. Начнем с экрана: vivo X100 Pro получил 6.78-дюймовый экран с разрешением 1260 x 2800 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 3000 нит.

Матрица AMOLED с поддержкой LTPO обеспечивает яркую и сочную цветопередачу. Задняя крышка vivo X100 Pro выполнена из стекла, алюминиевые грани. На месте влагозащита IP68.

Из отличных фишек в дизайне vivo X100 Pro хочется отметить скругленный экран и огромный круглый блок камер. Размеры не назовешь компактными: 164.1 x 75.3 x 8.9(9.1) мм по весу 221 (225) граммов.

Vivo X100 Pro выпускается в расцветках Startrail Blue, Asteroid Black, Sunset Orange и White. Пользователь сможет воспользоваться технологией eSIM.

Наконец-то железо. Телефон получил процессор Mediatek Dimensity 9300, который может соперничать с последними флагманскими решениями Qualcomm. При этом Dimensity 9300 нагревается гораздо меньше, чем Snapdragon 8 Gen 3.

В AnTuTu Vivo X100 Pro набрал около 2 100 000 баллов. Результат практически не отличается от предыдущего смартфона. Базовая модификация памяти идет на 12/256 ГБ, а топовая вмещает 16 ГБ оперативной и 1 ТБ постоянной памяти.

В качестве операционной системы используется Android 14 с прошивкой Funtouch 14 для международного рынка. Китайская версия работает на оболочке OriginOS 4.

Задняя камера у vivo X100 Pro тройная: все три модуля с разрешением 50 Мп. Главный объектив и перископический телевик могут похвастаться оптической стабилизацией, а ультраширик с автофокусировкой.

Пара слов об автономности Виво Х100 Про: батарея на 5400 мАч, проводная зарядка 100 Вт и беспроводная 50 Вт.

Плюсы:

Прекрасный дисплей;

Процессор Mediatek Dimensity 9300 с минимальным нагревом;

До 16 ГБ/1 ТВ памяти;

Топовые камеры.

Минусы:

Большой вес и размеры;

Специфичный дизайн.

ZTE nubia Red Magic 9 Pro+

ZTE nubia Red Magic 9 Pro+

Далее следует монстр производительности от ZTE из игровой линейки. То, что ZTE nubia Red Magic 9 Pro+ – это игровой смартфон, понятно с первого взгляда.

Девайс выполнен в игровом стиле, на задней панели расположены охлаждающие элементы и LED-индикация. Есть даже встроенный пульсометр. Крышка стеклянная, алюминиевая рамка. Размеры внушительные: 164 х 76.4 х 8.9 мм при весе 229 граммов.

Найти ZTE nubia Red Magic 9 Pro+ можно в цветах Black, Silver и Transparent Black. Матрица AMOLED с диагональю 6.8 дюймов при разрешении 1116 x 2480 пикселей, частоте обновления 120 Гц и максимальной яркости 1600 нит.

Благодаря флагманскому процессору Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 в AnTuTu ZTE Nubi Red Magic 9 Pro+ набирает примерно 2 020 000 баллов. Картину дополняют три модификации: 16/256 ГБ, 16/512 ГБ и 24 ГБ/1 ТБ.

ZTE nubia Red Magic 9 Pro+ из коробки работает на Android 14 с прошивкой Redmagic OS 9. Камеры хорошие, но нет телевизора. Потому nubia Red Magic 9 Pro Plus нельзя назвать полноценным камерофоном.

Основной сенсор здесь на 50 Мп с OIS + ультраширик с таким же разрешением. Запись видео в 8K@30fps.

Параметры автономности ZTE nubia Red Magic 9 Pro+ поражают в хорошем смысле слова: батарея на 5500 мАч и зарядка на 165 Вт.

Плюсы:

Отличный AMOLED-экран;

процессор Snapdragon 8 Gen 3;

Много памяти;

Вместительный аккумулятор и зарядка на 165 Вт.

Минусы:

Большие размеры;

Нет телевика.

Oppo Find X7 Ultra

Oppo Find X7 Ultra

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Бренд Oppo тоже выпускает крутые смартфоны с мощным железом и топовыми камерами. Самый крутой камерофон в 2024 году – это Oppo Find X7 Ultra с квадрокамерой. Все четыре модуля по 50 Мп. Это главный сенсор, два перископических телефото и ультраширик.

Oppo Find X7 Ultra может похвастаться 6.82-дюймовым LTPO AMOLED-экраном с разрешением 1440 x 3168 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 4500 нит.

Корпус стеклянный с покрытием из экокожи, алюминиевый каркас. Габариты составляют 164,3 x 76,2 x 9,5 мм с весом 221 грамм. Влагозащита IP68 на месте.

Oppo Find X7 Ultra оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. В AnTuTu получаем 2 110 000 баллов. Крутая производительность гарантирована. Модель выпускается в трех вариантах памяти: 12/256, 16/256 и 16/512 ГБ.

Телефон работает под управлением Android 14 с прошивкой ColorOS 14. Хорошая автономность Oppo Find X7 Ultra обеспечивает аккумулятор на 5000 мАч с проводной зарядкой на 100 Вт и беспроводной на 50 Вт.

Плюсы:

Крутой экран;

Камеры на топовом уровне;

Мощное железо;

Отличная автономность.

Минусы:

Большой вес и размеры;

Дизайн понравится не всем.

Realme GT5 Pro

Realme GT5 Pro

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Финальный смартфон из сегодняшней подборки – это Realme GT5 Pro, который по цене относится к среднебюджетному сегменту, но характеристики у него флагманские.

Телефон стал обладателем 6.78-дюймового LTPO AMOLED экрана разрешением 1264 x 2780 пикселей с частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 4500 нит. Корпус стеклянный с покрытием из экокожи, а габариты составляют 161.7 x 75.1 x 9.2 мм с весом 218(224) граммов.

Степень влагозащиты – IP64. Realme GT5 Pro выпускается в универсальных цветах Black, Silver и Orange.

Под капотом в Реалми Джити5 Про находится тот же флагманский чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Синтетические показатели аналогичны по сравнению с конкурентами из сегодняшнего рейтинга – чуть более 2 миллионов баллов в AnTuTu.

Вариации памяти крутые: от 12/256 ГБ до 16 ГБ/1 ТБ. Уже из коробки Realme GT5 Pro работает с Android 14 и Realme UI 5.0.

Основная камера Realme GT 5 Pro тройная: главное и перископное телефото объективы по 50 Мп с оптической стабилизацией и 12-мегапиксельный ультраширик. Видео пишется в 8K@24fps.

С автономностью Realme GT5 Pro точно не возникнет проблем. Батарея с емкостью 5400 мАч, зарядка с мощностью 100 Вт, а беспроводная на 50 Вт.

Плюсы:

Прекрасный экран;

Флагманский процессор;

Очень хорошие камеры;

Долгое время автономная работа.

Минусы:

Большой вес смартфона.

Итоги

Мы обсудили 5 лучших смартфонов, занимающих лидирующие позиции в AnTuTu. Давайте подводить итоги:

Лучший сбалансированный флагман с отличными показателями в AnTuTu на начало 2024 года – OnePlus 12 ;

Лучший телефон с минимальным нагревом и отличными показателями в AnTuTu на начало 2024 года – vivo X 100 Pro ;

Лучший геймерский смартфон с отличными показателями в AnTuTu на начало 2024 года – ZTE nubia Red Magic 9 Pro+ ;

Лучший телефон с крутыми камерами и отличными показателями в AnTuTu на начало 2024 года – Oppo Find X7 Ultra ;

Лучший смартфон с доступной ценой и отличными показателями в AnTuTu на начало 2024 – Realme GT5 Pro.

Поделитесь в комментариях, какой понравился смартфон с сегодняшнего рейтинга вам.