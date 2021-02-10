Топ смартфонов с самыми яркими дисплеями

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Определили самые лучшие смартфоны по яркости экранов

На ряде устройств пользователи сталкиваются с ситуацией, когда минимальной яркости дисплея для комфортного использования смартфона недостаточно. Экран словно «слепнет» на солнце и рассмотреть какую-то информацию на нем оказывается делом не простым. Поэтому в последнее время производители начали увеличивать яркость панелей, чтобы можно было комфортно пользоваться мобильником на улице.

Ребята из ресурса WhyLab решили составить рейтинг тех устройств, которые предлагают дисплеи с комфортным уровнем яркости. Были выбраны 55 актуальных устройств: от бюджеток до флагманов. Все они прошли тест на яркость экрана в ручном режиме и в зависимости от показателей они были ранжированы от лучших к худшим.

Результаты показывают, что настоящими монстрами по яркости экрана стали iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12 и iPhone 12 mini. Чуть хуже себя проявили Samsung Galaxy S21+, Huawei Mate 40 Pro, Redmi K40 Pro, Xiaomi Mi 11 Ultra, Xiaomi Mi 11 Pro, Samsung Galaxy S21, OnePlus 9 Pro, iQOO Neo 5 и Oppo Find X3 Pro. Если говорить о более доступных устройствах, то неплохие показатели по яркости предлагают Realme Q3 Pro, iQOO Z3, Realme V15 и Realme Q3.

Данные тестов также дали понимание, что большинство современных устройств предлагают яркость не ниже 450 нит и не выше 550 нит. Отличаются реальные показатели и от заявленных. Нежелание производителей наращивать показатели по яркости можно объяснить желанием увеличить автономность и продлить срок жизни тех же OLED-дисплеев (там, где они установлены), ведь, как известно, такие матрицы быстрее выгорают на максимальных уровнях яркости. Будет интересно узнать, как максимум яркости повлияет на долговечность панелей в смартфонах, демонстрирующих высокие показатели по яркости. Как скоро обладатели топовых и дорогих устройств начнут жаловаться на выгоревшие пиксели?

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Источник: weibo