Топ ультрабюджетных смартфонов до 5000 – Xiaomi Redmi, Poco, Motorola, современные возможности без лишних затрат

77

Самые недорогие смартфоны от известных брендов﻿

Иногда просто нужно купить смартфон. Не для того, чтобы ставить рекорды в играх, смотреть HDR-видео или делать профессиональные фото, а для использования по прямому назначению: звонков в сотовой сети, получения SMS, общения в мессенджерах, проверки почты, просмотра интернета.



Преимущества недорогих смартфонов



Для повседневных задач не нужен современный процессор, топовый модуль камеры или ультраяркий OLED-экран. Эти замечательные технологии значительно улучшают пользовательский опыт, но не меняют его принципиально. В 2023 году по цене, меньшей в 4-6 раз стоимости популярных моделей, практически вы почувствуете разве что небольшое замедление, совсем не напоминающее «торможение» телефонов прошлых лет.



Даже при наличии средств бюджетный смартфон является великолепной покупкой. Не нужно брать кредит или экономить, телефон можно купить с первой же зарплаты. Если он будет поврежден в тяжелых условиях использования или потерян – можно просто купить новый без лишнего волнения и ощутимого урезания других потребностей. Это отличный вариант для дороги, работы, экстремальных случаев.



Фактически, телефонами можно легко обеспечить всю семью. Пять смартфонов за ₴5000 – это ₴25 000, пять смартфонов за ₴20 000 – это ₴100 000, объяснять разницу не нужно. Для лучшего пользовательского опыта или для специфических задач при этом можно иметь еще 1-2 среднебюджетника или флагмана, планшета, ноутбука или компьютера.



Какими бывают ультрабюджетники



Даже в этом сегменте есть заметное разветвление и классификация. Производительность и возможности сильно зависят от использованного в телефоне процессора, экрана, камеры. Разница между двумя недорогими моделями более ощутима, чем между двумя флагманами или середняками.



В диапазоне даже есть два ценовых подкласса: со средней ценой около ₴3000 и равной или несколько превышающей ₴5000. Первые, как правило, имеют нонейм-процессоры, вторые оснащены чипами Snapdragon или MediaTek, также отличаются камера и дисплей. Главное внешнее отличие – камера для селфи в виде капли или выреза, ощутимо изменяющая визуальное восприятие.



Мы не рассматриваем в топе смартфоны предыдущих поколений, бывших в употреблении. Это неплохая альтернатива бюджетным моделям, которая может обеспечить лучшие характеристики и опыт, но при некоторых условиях. Необходимо потратить какое-то время на поиск оптимального варианта, остерегаться мошенников и скрытых рисков: незаметных повреждений, в том числе внутренних, деградации аккумулятора или сбыта устройств сомнительного происхождения. Поговорим только о тех моделях, которые можно легко приобрести в магазине с гарантией и в любую минуту.



Xiaomi Redmi 10 2022 – самая большая цена



Мегапопулярный смартфон Redmi 10 был переиздан в 2022 году и получил ряд улучшений. Это самая дорогая модель сегодняшнего топа со средней ценой в магазинах около ₴5400.



Новый Redmi 10 оснастил экраном с частотой обновления 90 Гц. Учитывая диагональ 6,5” и разрешение 2400x1080, модель получила шикарный дисплей IPS с плотностью пикселей 405 PPI и защитой Corning Gorilla Glass 3. В общем дизайн Redmi 10 2022 года вполне приятный.



Процессор Mediatek Helio G88 с 2 ядрами Cortex-A75 (2 ГГц), 6 ядрами Cortex-A55 (1,8 ГГц) и видеоускорителем Mali-G52 MC2 обеспечит достойный уровень производительности.



Широкоугольная основная камера на 50 МП, f/1.8 представляет собой шикарный вариант по такой цене. Также есть 8 МП, f/2.2, 120-широкоугольник, макро и сенсор глубины по 2 МП. Селфи-камера – 8 МП.



Недостатком Redmi 10 2022 можно считать только 64 ГБ или 128 ГБ на не слишком быстром накопителе eMMC 5.1, но приятным является поддержка microSDXC (или двух SIM). С беспроводной связи имеется поддержка Wi-Fi ac, Bluetooth 5.1, NFC. Аккумулятор на 5000 мАч с зарядкой мощностью 18 Вт обеспечивает долгое время автономной работы.

Стильный бюджетник Redmi 10 2022 ﻿ Оценки Камеры: 5/10 Игровая производительность: 4/10 Экран: 6/10 Автономность: 8/10 Скорость зарядки: 5/10 ﻿ Плюсы + Компактность + Батарея 5000 мАч + Экран 90 Гц + Основная камера 50 МП Минусы - Память eMMC ﻿- Накопитель только до 128 ГБ ﻿﻿﻿- Средняя цена 5400₴ 64 ГБ від 4715₴ 128 ГБ / 4 ГБ від 4899₴ 128 ГБ / 6 ГБ від 5599₴

Poco M5 – самый быстрый



Смартфоны Poco имеют узнаваемую внешность благодаря контрастным цветам, вставкам и большой надписи. Кроме желто-черного, есть черный и синий вариант. Симпатичный дизайн несколько ухудшает каплевидную, почти треугольную вставку фронтальной камеры.



Дисплей Poco M5 почти такой же, как у Redmi 10, чуть больше: 6,58”, 1080 x 2408 пикселей, 401 PPI. Яркость 500 нит – очень неплохой показатель для смартфона со средней ценой ₴5300.



Особенность Poco M5 – процессор Mediatek Helio G99, изготовленный по технологии 6 нм. Это самый мощный чип в топе с 2 ядрами Cortex-A76 (2,2 ГГц), 6 ядрами Cortex-A55 (2 ГГц) и видеокартой Mali-G57 MC2. Еще одно ускорение – встроенный накопитель UFS 2.2 до 128 ГБ.



Смартфон также имеет основную камеру 50 МП, f/1.8, но лишен ультраширокоугольника. Его селфи камера – только 5 МП. В характеристиках, включая батарею 5000 мАч/18 Вт, Poco M5 копирует Redmi 10 2022, только имеет более современную версию Bluetooth 5.3 и Android 12 вместо 11 из коробки.

Стильный бюджетник Poco M5 ﻿ Оценки Камеры: 5/10 Игровая производительность: 5/10 Экран: 6/10 Автономность: 8/10 Скорость зарядки: 6/10 ﻿ Плюсы + Быстрый процессор для этого класса + Батарея на 5000 мАч + Экран 90 Гц + Основная камера 50 МП Минусы - фронтальная камера 5 МП ﻿- Накопитель только до 128 ГБ ﻿﻿﻿- Средняя цена 5300₴ 64 ГБ від 4999₴ 128 ГБ / 4 ГБ від 5310₴ 128 ГБ / 6 ГБ від 6028₴

Motorola Moto G14 – необычный процессор



Motorola представлена смартфоном 2023 года Moto G14 – самым новейшим в топе. Этот смартфон – почти клон Redmi 10 2022 с минимумом отличий с меньшей средней ценой ₴4900. Главное отличие – процессор.



Moto G14 оснащен чипом Unisoc Tiger T616. Процессор с 2 ядрами Cortex-A75 (2 ГГц), 6 ядрами Cortex-A55 (1,8 ГГц) – где мы это уже видели? Да, это параметры Mediatek Helio G88, но здесь установлен видеочип Mali-G57 MP1.



Экран полностью повторяет дисплей Redmi 10 2022 года, за исключением менее известной защиты Panda glass. Камера 50 МП, f/1.8, вероятно такая же, но нет вспомогательных объективов, кроме 2 МП макро. Батарея также на 5000 мАч, но с зарядкой всего на 15 Вт. Из положительных отличий – накопитель 128 ГБ UFS 2.2 и Android 13 на старте.



В общем, единственное преимущество Moto G14 перед конкурентом – возможность сэкономить несколько сотен гривен. Еще, может быть, чуть более привлекательный дизайн. Смартфон поставляется в синем, черном, сиреневом и бежевом цветах.

Стильный бюджетник Moto G14 ﻿ Оценки Камеры: 5/10 Игровая производительность: 4/10 Экран: 5/10 Автономность: 8/10 Скорость зарядки: 5/10 ﻿ Плюсы + Компактность + Батарея на 5000 мАч + Накопитель UFS 2.2 + Основная камера 50 МП Минусы - Процессор Unisoc Tiger T616 ﻿- Накопитель только до 128 ГБ ﻿﻿﻿- 4 ГБ оперативной памяти 128 ГБ від 4477₴

Poco C40 – лучшая автономность

Переходим к еще более дешевым смартфонам. Средняя цена Poco C40 – ₴3600. Телефон работает на 11-нм процессоре JLQ JR510. Чип имеет 4 ядра Cortex-A55 (2 ГГц) и еще 4 Cortex-A55 (1,5 ГГц) с видеоядром Mali-G57 MC1 – он явно не самый быстрый и новый.



Доступны конфигурации памяти 2/3/4 ГБ ОЗУ и 4 ГБ / 64 ГБ, есть слот microSDXC. Как видно из количества оперативной памяти, о скорой работе речь не идет.



Дисплей IPS с диагональю 6,71” имеет разрешение только 720x1650, плотность пикселей 268 PPI и яркость до 400 нит. Камеры Poco C40 – чисто номинальные: основная 13 МП f/2.2 с датчиком глубины 2 МП, а также селфи 5 МП, расположенная в каплевидном выступе.



Лучшее в Poco C40 – аккумулятор 6000 мАч с зарядкой мощностью 18 Вт. Это самая большая батарея в топе.

Ультрабюджетник Poco C40 ﻿ Оценки Камеры: 5/10 Игровая производительность: 5/10 Экран: 6/10 Автономность: 10/10 Скорость зарядки: 6/10 ﻿ Плюсы + Низкая цена + Батарея на 6000 мАч + Экран IPS + Слот microSDXC Минусы - 2-4 ГБ оперативной памяти ﻿- Накопитель только до 64 ГБ ﻿﻿﻿- Слабый процессор JLQ JR510 32 ГБ від 3449₴ 64 ГБ від 4087₴

Motorola Moto E13 – самая низкая цена



Процессор Moto E13 кажется еще более слабым: чип Unisoc T606 имеет 2 ядра Cortex-A75 (1,6 ГГц) и 6 ядер Cortex-A55 (1,6 ГГц). Доступны конфигурации памяти 2/64 ГБ, 4/64 ГБ или 8/128 ГБ.



Дисплей IPS 6,5” дюйма имеет разрешение 720 x 1600 и плотность 270 PPI. Камеры смартфона тоже соответствуют принципу «чтобы было»: есть только 13 МП основная и 5 МП селфи.



Moto E13 не может похвастать даже аккумулятором. Батарея 5000 мАч заряжается от 10 Вт.

Ультрабюджетник Motorola Moto E13 ﻿ Оценки Камеры: 4/10 Игровая производительность: 5/10 Экран: 5/10 Автономность: 8/10 Скорость зарядки: 4/10 ﻿ Плюсы + Низкая цена + Батарея на 5000 мАч + Экран IPS + 8 ГБ оперативной памяти Минусы - скорость зарядки 10 Вт ﻿- Накопитель только до 128 ГБ ﻿﻿﻿- Слабый процессор Unisoc T606 64 ГБ від 2960₴

Вообще, очень заметна разница между условными категориями ₴5000 и ₴3000. Если есть дополнительные ₴2000 – лучше потратить их на более производительный смартфон.

Недорогой смартфон – это не стыдно, а мудро и эффективно. Достаточно представить, сколько разных вещей можно приобрести за сэкономленные средства. При этом вы все равно получите приемлемый комфорт в использовании и все основные возможности современных телефонов.