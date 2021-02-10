Топовые смартфоны Redmi Note последних лет: история развития популярной серии

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Топовые Redmi Note﻿ 2019-2022 годов

На этой неделе суббренд Xiaomi Redmi представил смартфоны Note 13 Pro+ , Note 13 Pro и Note 13 . На фоне выхода новинок посмотрим на историю мощнейших моделей серии, ее развитие со временем, актуальность и цены на эти смартфоны сейчас.



Redmi Note 8 Pro



Смартфон Redmi Note 8 Pro напоминает о 2019, годе его выхода, каплевидном вырезе селфи-камеры. Позади и по центру расположен длинный блок с тремя объективами и сенсором отпечатков пальцев, рядом небольшой островок с еще одним датчиком и вспышкой.

Рамки экрана кажутся толстыми, но это вполне нормальная толщина в то время, как и в целом дизайн Redmi Note 8 Pro. Корпус смартфона пластиковый, глянцевый. Спереди и сзади – крепкое стекло Gorilla Glass 5. Смартфон имеет четыре цвета: черный, зеленый, белый и голубой.



IPS-дисплей Note 8 Pro с пиковой яркостью 500 нит имеет диагональ 6,53” и разрешение FullHD+ (2340х1080). В смартфоне работает процессор MediaTek Helio G90T, а значит, он должен неплохо справляться с играми (возможно, не самыми современными). Он состоит из двух ядер Cortex-A76 (2,05 ГГц) и шести ядер Cortex-A55 (2 ГГц). Графику воспроизводит ускоритель Mali-G76 MC4. Чип даже снабжен жидкостным охлаждением, но это не помогает от тротлинга.



Смартфон имеет основную камеру на 64 МП (f/1.9, 26 мм, 1/1.7″, 0.8µm) с автофокусом. Также имеется 8 МП ультраширокоугольник, 2 МП макро и 2 МП датчика глубины. Впереди – селфи-камера на 20 МП.



Redmi Note 8 Pro поддерживает беспроводные протоколы Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 и NFC. Возможны конфигурации с 4 ГБ, 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 64 ГБ или 128 ГБ (опять же норма того времени).



Смартфон оснащен аккумулятором 4500 мАч, по отзывам его запаса может хватить на 2 дня. Батарея поддерживает зарядку мощностью до 18 Вт и имеет соответствующее зарядное устройство.

Недорогой смартфон Redmi Note 8 Pro ﻿ Оценки Камеры: 6/10 Игровая производительность: 6/10 Экран: 7/10 Автономность: 7/10 Скорость зарядки: 5/10 ﻿ Плюсы + Экран IPS + Батарея 4500 мАч + Камера 64 МП ﻿﻿ Минусы - устаревший дизайн ﻿- Накопитель только 64-128 ГБ ﻿﻿﻿- Разрешение 2340х1080 64 ГБ від 6610 ₴ 128 ГБ



Redmi Note 9 Pro и Pro Max



Формально старший в линейке Redmi Note 9 Pro Max отличается от более распространенной версии Pro лишь несколько иным дизайном блока камер, передней камерой 32 МП вместо 16 МП и зарядным устройством на 33 Вт, а не на 30 Вт. Есть еще несколько версий этого смартфона.



Корпус смартфона глянцевый, белый, темно-серый или зеленый, глянцевый. Позади – прямоугольный блок камер (квадратный или круглый в разных модификациях смартфона). Селфи-камера на этот раз выполнена пятнышком, но довольно широкие рамки и еще более «подбородок» выдает аппарат прошлых лет. Передняя и задняя панель также покрыты Corning Gorilla Glass 5.



Экран 6,67” с матрицей IPS имеет разрешение 1080x2400 и яркость 450 нит (по измерениям тестировщиков выходит до 600 нит). По сути, экран такой же, как и у смартфонов предыдущего поколения, несколько больше.



Камера тоже существенно не изменилась – тот же датчик 64 МП (f/1.9, 26 мм, 1/1.7″, 0.8µm), 8 МП ультраширокоугольник, 2 МП датчик глубины, макрообъектив лучше – 5 МП. поддержка беспроводных стандартов также не претерпела изменений – Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0. NFC – в зависимости от модификации.



В Redmi Note 9 Pro Max установлен процессор Snapdragon 720G (2 ядра 2,3 ГГц Kryo 465 Gold и 6 ядер 1,8 ГГц Kryo 465 Silver). На борту имеется 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ или 128 ГБ накопитель. Батарея 5020 мАч заряжается комплектным зарядным устройством на 30 Вт до половины за пол часа.

Недорогой смартфон Redmi Note 9 Pro ﻿ Оценки Камеры: 6/10 Игровая производительность: 6/10 Экран: 7/10 Автономность: 9/10 Скорость зарядки: 6/10 ﻿ Плюсы + Экран IPS + Батарея 5000 мАч + Камера 64 МП ﻿﻿ Минусы - устаревший дизайн ﻿- Накопитель только 64-128 ГБ ﻿﻿﻿- Разрешение 1080х2400 64 ГБ від 10314 ₴



Redmi Note 10 Pro или Pro Max

Эти смартфоны тоже фактически не отличаются друг от друга, но сделали большой шаг от предшественников. Это касается экрана, камеры и дизайна. Redmi Note 10 Pro выглядит современно даже сейчас: стильные прямоугольные формы, элегантный блок камер, узкие рамки экрана. Доступны серый, голубой и оранжевый варианты. Задняя крышка стеклянная, но не глянцевая и очень приятная на ощупь.



Главная особенность – впервые у серии Note 10 Pro получил дисплей Super AMOLED. Наряду с изменением типа матрицы резко выросли и другие характеристики экрана с диагональю 6,67”: он имеет адаптивную частоту обновления 120 Гц, пиковую яркость 1200 нит. Цвет дисплея выглядит естественным, температуру цвета можно подстроить.



Основной объектив имеет сенсор Samsung HM2 108 МП со светосилой F/1.9. Компания реализовала технологию, объединяющую 9 пикселей в 1 для улучшения качества съемки, но на самом деле разница с ней и без не очень заметна. Еще есть ультраширокоугольный объектив на 8 МП, макрообъективный 5 МП и датчик глубины 2 МП.



Процессор Snapdragon 732G (2x2.3 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) не то чтобы далеко ушел от предшественников, но все же несколько быстрее. параметры питания тоже не изменились: батарея 5020 тоже заряжается от устройства на 33 Вт, только в этот раз обещано пополнение 60% за 30 мин и 100% за 75 мин.



Redmi Note 11 Pro, Note 11 Pro 5G и Redmi Note 11 Pro+ 5G



С этим поколением Redmi Note существует большая неразбериха. Кроме перечисленных основных моделей существует еще несколько. Разница между ними велика – в процессоре, аккумуляторе, средствах связи. Есть по меньшей мере три разных аппаратных платформы.

Redmi Note 11 Pro+ 5G имеет процессор Mediatek Dimensity 920 (2x2.5 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) с видео Mali-G68 MC4. Смартфон получил Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 и NFC. Батарея – всего 4500 мАч, но с зарядным устройством 120 Вт.

Redmi Note 11 Pro 5G основан на Qualcomm Snapdragon 695 5G (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) с Adreno 619. Здесь только Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1. аккумулятор больше, 5000 мАч, но с зарядкой на 67 Вт.

Обычный Redmi Note 11 Pro имеет процессор Mediatek Helio G96 (2x2.05 GHz Cortex-A76 и 6x2.0 GHz Cortex-A55), Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1, 5000 мАч и 67 Вт.



Во всем остальном, включая дизайн, смартфоны очень похожи на Note 10 Pro. Они имеют экран 6,67” Super AMOLED с частотой обновления 120 Гц, 700 нит яркости HBM и 1200 пиковой, 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти и накопитель 12 8 ГБ или 256 ГБ.



Сет камер также фактически повторяет Note 10 Pro и даже хуже: основной объектив 108 MP (f/1.9, 26 mm (wide), 1/1.52", 0.7 µm), 8 МП ультраширокоугольная камера и 2 МП макро. были макро на 5 МП и датчик глубины 2 МП.



В общем, модельный ряд Redmi Note 11 Pro откровенно вторичен по отношению к Redmi Note 10 Pro, несет только незначительный апгрейд чипа, беспроводной связи и скорости зарядки. Субъективно, визуально смартфоны стали даже хуже. Но следующее поколение это изменило.



Redmi Note 12 Pro+



Redmi Note 12 Pro+ радикально меняет дизайн, становится элегантнее и премиальнее. Он получил стеклянную заднюю крышку и три цвета: голубой, белый и черный. Блок камеры следует минималистичному дизайну многих современных телефонов. Однако Note 12 Pro+ стал толще и тяжелее – 9 мм и 208 г. Доступны цветовые варианты Arctic White, Iceberg Blue, Obsidian Black и Trend edition.



Субъективно, OLED-дисплей Note 12 Pro+ стал лучше, хотя и получил разрешение 1080 х 2400 – не 2K, как у Xiaomi 12T. Особенность экрана практически полное отсутствие ШИМ, 18-19%. Традиционно, как и в предыдущих моделях, нет полноценного Always On – всего 10 секунд.



В очередной раз обновлена камера: теперь основной объектив имеет датчик 200 МП (f/1.7, 24mm (wide), 1/1.4", 0.56µm), который значительно повышает детализацию фото – это хорошо видно на практике. Но и весят снимки много – десятки мегабайт, имеющегося накопителя может просто не хватить, а доступны только 256 ГБ.



Устанавливая процессор Mediatek Dimensity 1080 (2x2.6 GHz Cortex-A78 и 6x2.0 GHz Cortex-A55), Redmi придерживается практики постепенного апгрейда актуальными процессорами среднего класса. Прирост производительности не стремителен, но он есть. Аккумулятор на 5000 мАч заряжается еще быстрее зарядным блоком на 120 Вт.

Среднебюджетный топ Redmi Note 12 Pro+ ﻿ Оценки Камеры: 8/10 Игровая производительность: 7/10 Экран: 9/10 Автономность: 9/10 Скорость зарядки: 10/10 ﻿ Плюсы + Качественный OLED-экран 120 Гц + Низкий ШИМ (18-19%) + Камера 200 МП, детализированные фото + Зарядка 120 Вт, батарея 5000 мАч Минусы - Толщина 9 мм ﻿- Накопитель только 256 ГБ ﻿﻿﻿- Разрешение 1080х2400 8 ГБ від 11974 ₴ 12 ГБ від 13862 ₴



Только что были представлены Redmi Note 13 Pro+, которые вновь получили улучшение внешности и аппаратной части. Xiaomi делает средние Redmi все более привлекательными, они снова предлагают больше, чем можно ожидать по их цене.﻿