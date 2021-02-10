Топовые смартфоны Redmi Note последних лет: история развития популярной серии
Топовые Redmi Note 2019-2022 годов
На этой неделе суббренд Xiaomi Redmi представил смартфоны Note 13 Pro+ , Note 13 Pro и Note 13 . На фоне выхода новинок посмотрим на историю мощнейших моделей серии, ее развитие со временем, актуальность и цены на эти смартфоны сейчас.
Redmi Note 8 Pro
Смартфон Redmi Note 8 Pro напоминает о 2019, годе его выхода, каплевидном вырезе селфи-камеры. Позади и по центру расположен длинный блок с тремя объективами и сенсором отпечатков пальцев, рядом небольшой островок с еще одним датчиком и вспышкой.
Рамки экрана кажутся толстыми, но это вполне нормальная толщина в то время, как и в целом дизайн Redmi Note 8 Pro. Корпус смартфона пластиковый, глянцевый. Спереди и сзади – крепкое стекло Gorilla Glass 5. Смартфон имеет четыре цвета: черный, зеленый, белый и голубой.
IPS-дисплей Note 8 Pro с пиковой яркостью 500 нит имеет диагональ 6,53” и разрешение FullHD+ (2340х1080). В смартфоне работает процессор MediaTek Helio G90T, а значит, он должен неплохо справляться с играми (возможно, не самыми современными). Он состоит из двух ядер Cortex-A76 (2,05 ГГц) и шести ядер Cortex-A55 (2 ГГц). Графику воспроизводит ускоритель Mali-G76 MC4. Чип даже снабжен жидкостным охлаждением, но это не помогает от тротлинга.
Смартфон имеет основную камеру на 64 МП (f/1.9, 26 мм, 1/1.7″, 0.8µm) с автофокусом. Также имеется 8 МП ультраширокоугольник, 2 МП макро и 2 МП датчика глубины. Впереди – селфи-камера на 20 МП.
Redmi Note 8 Pro поддерживает беспроводные протоколы Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 и NFC. Возможны конфигурации с 4 ГБ, 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 64 ГБ или 128 ГБ (опять же норма того времени).
Смартфон оснащен аккумулятором 4500 мАч, по отзывам его запаса может хватить на 2 дня. Батарея поддерживает зарядку мощностью до 18 Вт и имеет соответствующее зарядное устройство.
Оценки
Камеры: 6/10
Игровая производительность: 6/10
Экран: 7/10
Автономность: 7/10
Скорость зарядки: 5/10
Плюсы
+ Экран IPS
+ Батарея 4500 мАч
+ Камера 64 МП
Минусы
- устаревший дизайн
- Накопитель только 64-128 ГБ
- Разрешение 2340х1080
Redmi Note 9 Pro и Pro Max
Формально старший в линейке Redmi Note 9 Pro Max отличается от более распространенной версии Pro лишь несколько иным дизайном блока камер, передней камерой 32 МП вместо 16 МП и зарядным устройством на 33 Вт, а не на 30 Вт. Есть еще несколько версий этого смартфона.
Корпус смартфона глянцевый, белый, темно-серый или зеленый, глянцевый. Позади – прямоугольный блок камер (квадратный или круглый в разных модификациях смартфона). Селфи-камера на этот раз выполнена пятнышком, но довольно широкие рамки и еще более «подбородок» выдает аппарат прошлых лет. Передняя и задняя панель также покрыты Corning Gorilla Glass 5.
Экран 6,67” с матрицей IPS имеет разрешение 1080x2400 и яркость 450 нит (по измерениям тестировщиков выходит до 600 нит). По сути, экран такой же, как и у смартфонов предыдущего поколения, несколько больше.
Камера тоже существенно не изменилась – тот же датчик 64 МП (f/1.9, 26 мм, 1/1.7″, 0.8µm), 8 МП ультраширокоугольник, 2 МП датчик глубины, макрообъектив лучше – 5 МП. поддержка беспроводных стандартов также не претерпела изменений – Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0. NFC – в зависимости от модификации.
В Redmi Note 9 Pro Max установлен процессор Snapdragon 720G (2 ядра 2,3 ГГц Kryo 465 Gold и 6 ядер 1,8 ГГц Kryo 465 Silver). На борту имеется 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ или 128 ГБ накопитель. Батарея 5020 мАч заряжается комплектным зарядным устройством на 30 Вт до половины за пол часа.
Оценки
Камеры: 6/10
Игровая производительность: 6/10
Экран: 7/10
Автономность: 9/10
Скорость зарядки: 6/10
Плюсы
+ Экран IPS
+ Батарея 5000 мАч
+ Камера 64 МП
Минусы
- устаревший дизайн
- Накопитель только 64-128 ГБ
- Разрешение 1080х2400
Redmi Note 10 Pro или Pro Max
Эти смартфоны тоже фактически не отличаются друг от друга, но сделали большой шаг от предшественников. Это касается экрана, камеры и дизайна. Redmi Note 10 Pro выглядит современно даже сейчас: стильные прямоугольные формы, элегантный блок камер, узкие рамки экрана. Доступны серый, голубой и оранжевый варианты. Задняя крышка стеклянная, но не глянцевая и очень приятная на ощупь.
Главная особенность – впервые у серии Note 10 Pro получил дисплей Super AMOLED. Наряду с изменением типа матрицы резко выросли и другие характеристики экрана с диагональю 6,67”: он имеет адаптивную частоту обновления 120 Гц, пиковую яркость 1200 нит. Цвет дисплея выглядит естественным, температуру цвета можно подстроить.
Основной объектив имеет сенсор Samsung HM2 108 МП со светосилой F/1.9. Компания реализовала технологию, объединяющую 9 пикселей в 1 для улучшения качества съемки, но на самом деле разница с ней и без не очень заметна. Еще есть ультраширокоугольный объектив на 8 МП, макрообъективный 5 МП и датчик глубины 2 МП.
Процессор Snapdragon 732G (2x2.3 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) не то чтобы далеко ушел от предшественников, но все же несколько быстрее. параметры питания тоже не изменились: батарея 5020 тоже заряжается от устройства на 33 Вт, только в этот раз обещано пополнение 60% за 30 мин и 100% за 75 мин.
Оценки
Камеры: 8/10
Игровая производительность: 7/10
Экран: 9/10
Автономность: 9/10
Скорость зарядки: 6/10
Плюсы
+ Качественный OLED-экран 120 Гц
+ Низкий ШИМ
+ Камера 108 МП
+ батарея 5020 мАч
Минусы
- Скорость зарядки 33 Вт
- Накопитель только 256 ГБ
- Разрешение 1080х2400
Redmi Note 11 Pro, Note 11 Pro 5G и Redmi Note 11 Pro+ 5G
С этим поколением Redmi Note существует большая неразбериха. Кроме перечисленных основных моделей существует еще несколько. Разница между ними велика – в процессоре, аккумуляторе, средствах связи. Есть по меньшей мере три разных аппаратных платформы.
- Redmi Note 11 Pro+ 5G имеет процессор Mediatek Dimensity 920 (2x2.5 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) с видео Mali-G68 MC4. Смартфон получил Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 и NFC. Батарея – всего 4500 мАч, но с зарядным устройством 120 Вт.
- Redmi Note 11 Pro 5G основан на Qualcomm Snapdragon 695 5G (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) с Adreno 619. Здесь только Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1. аккумулятор больше, 5000 мАч, но с зарядкой на 67 Вт.
- Обычный Redmi Note 11 Pro имеет процессор Mediatek Helio G96 (2x2.05 GHz Cortex-A76 и 6x2.0 GHz Cortex-A55), Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1, 5000 мАч и 67 Вт.
Во всем остальном, включая дизайн, смартфоны очень похожи на Note 10 Pro. Они имеют экран 6,67” Super AMOLED с частотой обновления 120 Гц, 700 нит яркости HBM и 1200 пиковой, 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти и накопитель 12 8 ГБ или 256 ГБ.
Сет камер также фактически повторяет Note 10 Pro и даже хуже: основной объектив 108 MP (f/1.9, 26 mm (wide), 1/1.52", 0.7 µm), 8 МП ультраширокоугольная камера и 2 МП макро. были макро на 5 МП и датчик глубины 2 МП.
В общем, модельный ряд Redmi Note 11 Pro откровенно вторичен по отношению к Redmi Note 10 Pro, несет только незначительный апгрейд чипа, беспроводной связи и скорости зарядки. Субъективно, визуально смартфоны стали даже хуже. Но следующее поколение это изменило.
Оценки
Камеры: 7/10
Игровая производительность: 7/10
Экран: 9/10
Автономность: 8/10
Скорость зарядки: 9/10
Плюсы
+ Качественный OLED-экран 120 Гц
+ Низкий ШИМ
+ Камера 108 МП
+ Зарядка 120 Вт
Минусы
- Много разных версий Redmi Note 11 Pro, сложно разобраться
- Накопитель только 256 ГБ
- Разрешение 1080х2400
Redmi Note 12 Pro+
Redmi Note 12 Pro+ радикально меняет дизайн, становится элегантнее и премиальнее. Он получил стеклянную заднюю крышку и три цвета: голубой, белый и черный. Блок камеры следует минималистичному дизайну многих современных телефонов. Однако Note 12 Pro+ стал толще и тяжелее – 9 мм и 208 г. Доступны цветовые варианты Arctic White, Iceberg Blue, Obsidian Black и Trend edition.
Субъективно, OLED-дисплей Note 12 Pro+ стал лучше, хотя и получил разрешение 1080 х 2400 – не 2K, как у Xiaomi 12T. Особенность экрана практически полное отсутствие ШИМ, 18-19%. Традиционно, как и в предыдущих моделях, нет полноценного Always On – всего 10 секунд.
В очередной раз обновлена камера: теперь основной объектив имеет датчик 200 МП (f/1.7, 24mm (wide), 1/1.4", 0.56µm), который значительно повышает детализацию фото – это хорошо видно на практике. Но и весят снимки много – десятки мегабайт, имеющегося накопителя может просто не хватить, а доступны только 256 ГБ.
Устанавливая процессор Mediatek Dimensity 1080 (2x2.6 GHz Cortex-A78 и 6x2.0 GHz Cortex-A55), Redmi придерживается практики постепенного апгрейда актуальными процессорами среднего класса. Прирост производительности не стремителен, но он есть. Аккумулятор на 5000 мАч заряжается еще быстрее зарядным блоком на 120 Вт.
Оценки
Камеры: 8/10
Игровая производительность: 7/10
Экран: 9/10
Автономность: 9/10
Скорость зарядки: 10/10
Плюсы
+ Качественный OLED-экран 120 Гц
+ Низкий ШИМ (18-19%)
+ Камера 200 МП, детализированные фото
+ Зарядка 120 Вт, батарея 5000 мАч
Минусы
- Толщина 9 мм
- Накопитель только 256 ГБ
- Разрешение 1080х2400
Только что были представлены Redmi Note 13 Pro+, которые вновь получили улучшение внешности и аппаратной части. Xiaomi делает средние Redmi все более привлекательными, они снова предлагают больше, чем можно ожидать по их цене.