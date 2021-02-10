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На рынке компьютерных аксессуаров фирма Logitech является бесспорным хитом. Практически все пользователи знают, что под этим брендом выпускаются качественные гаджеты, такие как компьютерные мыши, клавиатуры, наушники. В ассортименте представлены не только офисные аксессуары, но и геймерские. Единственный неприятный момент – продукция Логитек стоит довольно дорого. Но мы нашли надежного продавца, у которого можно выгодно приобрести крутые компьютерные мыши Logitech в Украине.

На какие модели Logitech распространяется скидка

Наш партнер, занимающийся продажей смартфонов, компьютерных аксессуаров и других гаджетов, предлагает выгодные цены на следующие компьютерные мыши:

Logitech G102 (черный цвет) – 1100 грн (вместо 1299 грн);

Logitech G502 (черный цвет) – 1788 грн (вместо 2099 грн);

Logitech M 720 (Bluetooth-версия, серый цвет) – 1800 грн (вместо 2199 грн);

Logitech MX Master 2 S (Bluetooth-версия, серый цвет) – 2791 грн (вместо 3344 грн);

Logitech MX Master 3 (Bluetooth-версия, серый цвет) – 3391 грн (вместо 5275 грн).

Вся необходимая информация расположена в отдельном Telegram-посте. Чтобы не переплачивать за наложенный платеж, вы можете сразу отправить предоплату. Мы гарантируем честность и надежность продавца. Отправка обычно осуществляется в день заказа, либо на следующий день. Связаться с продавцом можно, написав ему в Telegram – @andro_phones.

Надеемся, что вы воспользуетесь ссылкой и порадуете себя новым компьютерным аксессуаром.