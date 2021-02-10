Топовые мыши Logitech можно купить по выгодной цене
На рынке компьютерных аксессуаров фирма Logitech является бесспорным хитом. Практически все пользователи знают, что под этим брендом выпускаются качественные гаджеты, такие как компьютерные мыши, клавиатуры, наушники. В ассортименте представлены не только офисные аксессуары, но и геймерские. Единственный неприятный момент – продукция Логитек стоит довольно дорого. Но мы нашли надежного продавца, у которого можно выгодно приобрести крутые компьютерные мыши Logitech в Украине.
На какие модели Logitech распространяется скидка
Наш партнер, занимающийся продажей смартфонов, компьютерных аксессуаров и других гаджетов, предлагает выгодные цены на следующие компьютерные мыши:
- Logitech G102 (черный цвет) – 1100 грн (вместо 1299 грн);
- Logitech G502 (черный цвет) – 1788 грн (вместо 2099 грн);
- Logitech M720 (Bluetooth-версия, серый цвет) – 1800 грн (вместо 2199 грн);
- Logitech MX Master 2S (Bluetooth-версия, серый цвет) – 2791 грн (вместо 3344 грн);
- Logitech MX Master 3 (Bluetooth-версия, серый цвет) – 3391 грн (вместо 5275 грн).
Вся необходимая информация расположена в отдельном Telegram-посте. Чтобы не переплачивать за наложенный платеж, вы можете сразу отправить предоплату. Мы гарантируем честность и надежность продавца. Отправка обычно осуществляется в день заказа, либо на следующий день. Связаться с продавцом можно, написав ему в Telegram – @andro_phones.
Надеемся, что вы воспользуетесь ссылкой и порадуете себя новым компьютерным аксессуаром.
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