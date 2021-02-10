Прошлогодние флагманские смартфоны Samsung Galaxy S22, S22 Plus и S22 Ultra наконец-то получили стабильную версию One UI 6

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Дождались...

Вслед за Galaxy S23, S23 Plus и S23 Ultra, Samsung развернула обновление до Android 14 для своих предыдущих флагманских смартфонов Galaxy S22, S22 Plus и S22 Ultra. Хотя по предварительным данным, смартфоны Galaxy A34 5G и A54 5G должны получить обновления быстрее.

Хотя Samsung официально не объявила о развертывании стабильной версии Android 14, но, похоже, это правда. Некоторые пользователи Reddit начали сообщать, что получили стабильную версию One UI 6 на свои Galaxy серии S22.

Если вы еще не решились попробовать бета-версию Android 14, вам придется загрузить и установить массивный пакет весом более 3 ГБ с ноябрьскими исправлениями безопасности.

Источник: Reddit

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