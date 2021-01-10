Тренды в мире смартфонов в 2021 году: что ожидать в наступившем году

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Прогноз на 2021 год: тенденции и направления развития смартфонов

Для всего мира 2020 год стал непростым, и рынок смартфонов не исключение. Но пандемия и всеобщая самоизоляция все же не помешали производителям представить те продукты, которые они хотели. Не обошлось без задержек и опозданий, но производители показали свои разработки и продукты. В целом смартфоностроители прошли прошлый год без серьезных потерь, падение рынка не было таким жестким и глубоким, как предсказывали пессимисты.

В этой статье постараемся очертить ключевые технологии, которые станут задавать тон в смартфонах и на рынке в 2021 году. Возможно, мы не увидим стремительного скачка в эволюции технологий, но год точно не будет скучным и нам будет за чем наблюдать.

Всем 5G





Думаю, что никто не сомневается в том, что развитие технологии 5G продолжится. Гаджетов, которые умеют работать с интернетом на высоких скоростях будет становиться все больше.

Сейчас 5G-сети присутствуют в небольшом количестве стран или работают в ограниченном количестве мест. В наших краях новый стандарт связи точно не заработает и нам придется наблюдать за другими странами, которые в числе первых включились в гонку за 5G. И именно там обещают бум спроса на устройства, способные работать в сетях пятого поколения.

Сами аппараты с поддержкой новой технологии станут еще доступнее. Усилиями Qualcomm и MediaTek, которые выпустят бюджетные чипы с 5G-модемами, поддержку 5G-получат доступные мобильники. Так, американский чипмейкер выпустит новые процессоры в рамках 400 серии Snapdragon, а MediaTek расширит линейку процессоров Dimensity за счет новой 600 серии.

Но несмотря на бурный рост 5G-смартфонов, для большинства по-прежнему будут в приоритетах 4G-аппараты и производители пойдут по пути выпуска одной и той же модели в двух вариантах — с 5G и без такового. Где-то будут отключать 5G-модемы, но чаще мы увидим выход устройств в двух версиях аппаратной платформы.

Смартфоны будут гнуть и растягивать





Первый коммерческий смартфон с гибким дисплеем появился на рынке в 2019 году, но это был эксперимент и заявка на инновацию. Несмотря на все перипетии с первыми складными устройствами, производители уверовали, что эксперимент оказался удачным и у таких устройств есть будущее. Развитие технологии гибких экранов продолжится.

Дороговизна и претензии по части надежности складных аппаратов не позволили им в прошлом году снискать популярность у гиков-пользователей. По мере того как технологии будут становиться все более зрелыми и выпуск таких устройств поставят на поток, ценники на смартфоны с гибкими дисплеями должны пойти вниз. Предположительно, в 2021 году редкий складной аппарат будет стоить больше $1500.

Зато должны появиться модели, ценник на которые будет в районе $1000. Так, активно ходят слухи, что «бюджетный» складной мобильник выпустит Samsung. Почти наверняка свое видение смартфонов, которые можно гнуть покажут Xiaomi, Oppo и TCL. Продолжит выпуск складных моделей Huawei и Motorola, но китайская компания может передать «эстафету» Honor, тогда как сама сделает паузу.

По итогам 2021 года все же вряд ли мы будем говорить о том, что складные смартфоны вышли на массовый рынок. Подобные решения будут обретать всю большую популярность, но сам процесс будет происходить медленно, складные устройства займут небольшую нишу. Для большинства компаний аппараты с гибкими экранами станут лишь демонстрацией возможностей и полигоном для обкатки технологий. Продавать такие устройства широко по-прежнему не станут. Да и пользователи будут осторожничать и отправятся за подобными решениями в магазин только тогда, когда производители смогут предложить понятный, четкий и эффективный сценарий их использования.

Экраны с повышенной герцовкой станут нормой





Дисплеи с высокой частотой обновления станут массовым явлением. Впервые в прошлом году производители начали активно продвигать идеи и тренд на комфортный и плавный интерфейс. Эта технология влияет на визуальное восприятие, и смартфоностроители сделали немало, чтобы высокая частота обновления экрана воспринималась как необходимая и важная составляющая смартфона.

Обратите внимание, что уже в конце 2020 года, практически каждую новинку оценивали через призму того, есть повышенная герцовка дисплея или нет. Если эта фича отсутствовала, то создавалось впечатление, что в устройстве чего-то не доложили или сэкономили. И если в случае с бюджетными смартфонами это было объяснимо, то вот, что касается флагманов и среднего класса моделей, то тут ее отсутствие воспринималось как серьезный недочет.

В 2021 году все больше производителей будут добавлять экраны с повышенной герцовкой в своих новинках, превращая их наличие в стандарт. Почти наверняка подобные дисплеи доберутся и до бюджетного сегмента, а также припозднившаяся Apple наконец-то предложит эту фичу в iPhone 13.

Камеры отправят под дисплей





Мы уже привыкли к тому, что производители научились встраивать сканеры отпечатков пальцев в дисплеи. Теперь осталось им овладеть «искусством» подэкранных камер и будет нам счастье. Многие ждут, когда-селфи-камеры станут активно встраивать под дисплеи.

Инженерная мысль в этом направлении движется у многих производителей: Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Huawei. Почти наверняка этот список можно продолжить, но открытым остается вопрос, кто же сумеет первым предложить самодостаточное решение. Мы уже видели неудачный эксперимент с ZTE Axon 20 5G, когда ради хайпа и титула «первый с подэкранной камерой» предложили сырое решение.

Поэтому все компании по-прежнему в игре и каждый хочет выиграть в гонке за камеру под дисплеем. Наверняка смартфоны с такими селфи-камерами мы увидим 2021 году, но их будет немного. И есть скепсис, что сама технология достигнет необходимого уровня, чтобы можно было создавать качественные фоточки. Вероятно, первые решения будут далеки от совершенства и нужно быть готовыми к разочарованию.

Урезанный комплект поставки





Стоило одной крупнейшей и всемирно известной компании пойти на такой шаг и теперь человечество стоит быть готовыми привыкать жить в новых реалиях. А они предвещают, что мы станем свидетелями поголовного отказа от зарядных адаптеров в комплекте. Ведь все знают, что то, что первой делает Apple, потом повторяют другие. Оправданно и успешно, не важно, важно «быть как Apple».

Первый по экологическому следу концерна из Купертино пошла Xiaomi, что стало большой неожиданностью для многих. Эксцентричная выходка Apple могла прийтись по душе и Samsung. Поговаривают, что зарядное устройство также не будет лежать в коробке вместе с флагманами серии Galaxy S21. Случится это или нет, узнаем уже очень скоро.

Не удивимся, если в 2021 году количество компаний, которые вдруг озаботятся заботой о природе станет больше. Насколько экологический выигрыш в итоге будет велик, сосчитать будет сложно. Но желание не отставать в «гонке» и выручить пару долларов станет превалирующим.

Борьба за камеры





По части мобильных камер 2020 год оказался технологически вялым — никаких прорывов, только неуемное желание заставить поверить пользователей в то, что много камер во благо и высокое разрешение = высокое качество снимков. И мы ожидаем, что такая же работа над умами потребителей продолжится в 2021 году. Мы увидим рост количества мегапикселей в камерах и в авангарде этой гонки окажется Samsung, которая готовится представить датчик на 200 Мп. Все больше будет «правильных» смартфонов, где камеры предложат высокое разрешение и количество датчиков на тыльной стороне в редких случаях будет меньше четырех.

Также увеличится количество флагманов, которые смогут снимать в разрешении 8К, а также производители продолжат доводить до ума съемку в формате 4К. Есть вероятность, что зуммирование окажется в числе приоритетных и мы увидим немало смартфонов с парочкой телеобъективов в основной камере. Такое решение позволяет получать более качественные снимки с разным коэффициентом увеличения.

Увы, никуда не денутся и бестолковые 2 Мп датчики для макросъемки и анализа глубины. Причина для этого банальна — наращивание количества объективов, чтобы маркетологам было чем бравировать для продвижения устройств на рынке.

Объективно, в последние годы локомотивом, развивавшим камеры смартфонов, была Huawei. На нее равнялись и ей следовали. Но, увы санкции серьезно навредили китайской компании и будет интересно, кто подхватит скипетр производителя лучших камерофонов. Кто теперь станет двигать развитие мобильных камер?

В коротком материале сосредоточились на самом главном, за кадром осталась быстрая и беспроводные зарядки, которые продолжат эволюционировать, рост популярности Wi-Fi 6E и наращивание возможностей искусственного интеллекта в различных направлениях. В 2021 году не стоит ждать перехода к 3-нм техпроцессу при создании чипов. Править бал будет 5-нм технология, но производители будут рапортовать, что ее сделали еще совершеннее. А что думаете вы, какие тренды будут диктовать правила игры на рынке смартфонов в 2021 году?

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