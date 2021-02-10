Троица семейства Redmi K40: главные козыри «дочки» Xiaomi (+ розыгрыш)

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Сегодня прошла презентация Xiaomi, на которой показали «доступные флагманы» Redmi K40, Redmi K40 Pro и Redmi K40 Pro+. Скажем сразу, что в целом новинки производят приятное впечатление и, похоже, что компания в очередной раз удалось создать мощные продукты, которые не будут конкурировать с топовыми моделями Xiaomi, но при этом у покупателя не возникнет ощущения, что ему чего-то серьезно не додали или он переплатил.

Думаю, что и без разъяснений понятно, что новинки являются главными продуктами компании с точки зрения позиционирования — они на вершине иерархии аппаратов Redmi.

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Redmi K40, Redmi K40 Pro и Redmi K40 Pro+ мало чем отличаются друг от друга: у них одинаковые габариты, одинаковые цвета, одинаковые дисплеи, одинаковые батареи, они одинакового звучат и их можно заряжать с идентичной мощностью. На этот раз компания избрала тактику развести новинки по двум признакам — аппаратной платформе и камерам. Очень простой прием предложить разные чипы и разный основной датчик во всех трех устройствах при сходных чертах. Зато в умах пользователей создается впечатление обилия моделей.

Новинкам завезли стереодинамики, дали быструю 33-ваттную зарядку и не лишили их зарядного устройства в комплекте, есть поддержка Wi-Fi 6 и NFC. Здесь выделяют чуть не лучший экран среди всех возможных на рынке, быстрые и мощные чипы Qualcomm, скоростную память и другие важные фишки современного смартфона. Обо всем этом мы подробно и рассказали в нашем ролике.

А еще вспомнили, что давненько не устраивали розыгрышей и пришло время порадовать вас очередным розыгрышем. У вас есть шанс стать обладателем новенького Redmi K40. От того, чтобы стать победителем вас отделяют три простых шага:

1. Зарегистрироваться тут - https://goo.gl/n9Q3w4​​

2. Подписаться на канал Andro NEws - https://is.gd/i5FZ1q​​

3. Написать комментарий о том, что думаете о Xiaomi Redmi K40. Укажите данные для связи и обязательно Lety ID

Объявление победителя состоится 17 марта в прямом эфире. Всем удачи!



