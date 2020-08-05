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TSMC поможет Qualcomm с производством Snapdragon 875G

05.08.2020 327 0

Мы уже слышали о том, что на пути освоения 5-нанометрового техпроцесса у Samsung возникли проблемы. Достаточно высокий уровень брака может привести к срыву сроков запуска в серию новых чипов Snapdragon 875G и Snapdragon 735G. Поговаривают, что чудесного «исцеления» не произошло и у Qualcomm есть все основания для беспокойства.

 

TSMC поможет Qualcomm с производством Snapdragon 875G – фото 1

 

Поэтому чипмейкер планирует решить проблему посредством услуг TSMC. Отраслевые источники сообщают, что Qualcomm обратилась к тайваньскому чипмейкеру с просьбой наладить выпуск модемов Snapdragon X60 и SoC Snapdragon 875G. Ожидается, что часть заказов на производство новой полупроводниковой продукции Qualcomm передаст TSMC, но все же главным поставщиком останется Samsung.

 

TSMC поможет Qualcomm с производством Snapdragon 875G – фото 2

 

Возможно, американский чипмейкер не прочь, чтобы TSMC взял бы на себя бремя производства Snapdragon 875G и Snapdragon X60 в большем объеме, но проблема в том, что производственные мощности тайваньской компании сейчас заняты сборкой чипов Apple A14 и Kirin 1000/1020. Запрет на работу с Huawei, который начнет действовать в сентябре, приведет к высвобождению части производственных мощностей, на которых, скорее всего, и будет налажен выпуск продуктов для нужд Qualcomm.

 

Источник: mydrivers

 

TSMC Huawei
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 05.08.2020

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TSMC поможет Qualcomm с производством Snapdragon 875G