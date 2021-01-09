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Twitter пожизненно заблокировал аккаунт Дональда Трампа

09.01.2021 800 0

К Twitch присоединяется Twitter – соцсеть навсегда заблокировала бывшего президента США Дональда Трампа.

 

Twitter Дональд Трамп

 

Несколько дней назад, после того, как Twitter временно приостановил действие аккаунта Дональда Трампа, соцсеть заявила, что любые дальнейшие нарушения условий размещения твитов могут привести к полному бану.

 

Вчера Twitter решил, что многие твиты бывшего президента США все же нарушают политику соцсети, и в результате личный аккаунт Дональда Трампа больше не активен. Об этом компания написала в своем официальном блоге.

 

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По словам Twitter, два твита, размещенных вчера утром, «могут быть прочитаны в контексте более широких событий в стране и того, как заявления президента могут восприниматься разными гражданами США, в том числе для подстрекательства к насилию, а также в контексте модели поведения этого аккаунта в последнее время».

 

Twitter бан Трампа

 

Twitter продолжили: «Наше решение исходит из того, что два вышеуказанных твита, скорее всего, вдохновят других на повторение актов насилия, имевшие место 6 января 2021 года, и что существует множество показателей того, что они воспринимаются сейчас как заметный стимул к насилию».

 

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Напомним, что, кроме Twitter, заблокировали аккаунты Трампа Twitch и Facebook. Марк Цукерберг и Facebook уже сказали, что аккаунт бывшего президента США будет оставаться заблокированным, по крайней мере, до дня инаугурации. Скорее всего, решения таких крупных соцсетей о бане Трампа подтолкнет и другие соцсети к такому действию.

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Дональд Трамп бан

 

Источник: The Verge


https://andro-news.com/news/twitch-zablokiroval-akkaunt-donalda-trampa.html Twitch заблокировал аккаунт Дональда Трампа(в Адм. панель)

Twitter Twitch Дональд Трамп
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 09.01.2021

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