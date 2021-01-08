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Twitch заблокировал аккаунт Дональда Трампа

08.01.2021 732 2

Twitch принял решение о безвременном бане страницы бывшего президента США Дональда Трампа.

 

Twitch Трамп

 

Самый известный стриминг-сервис Twitch заблокировал аккаунт президента Дональда Трампа на неопределенный срок после того, как он поддержал нападение толпы людей, поддерживающих уже бывшего президента, на Капитолий США в эту среду.

 

Пресс-секретарь Twitch заявил следующее: «В свете вчерашней шокирующей атаки на Капитолий, мы отключили Twitch-канал президента Трампа». «Учитывая нынешние чрезвычайные обстоятельства и подстрекательскую риторику президента, мы считаем, что это необходимый шаг для защиты нашего сообщества и предотвращения использования Twitch в качестве канала для вызова насилия». Компания говорит, что снова откроет доступ Трампу к своему каналу после того, как он покинет свой пост.

 

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В июне этого года Twitch временно заблокировал аккаунт Трампа за «hate-speech» (понятие в мире Twitch, обозначающее подстрекательство к насилию), которое высказывалось на его стримах. Запрет был снят через две недели.

 

Дональд Трамп бан

 

Позавчера Twitch принял решение удалить известный Twitch-эмоджи PogChamp, потому что человек, на чьем лице этот «смайлик» был сделан, заявил, что он не против того, что произошло недавно в Капитолии. Онлайн-платформа планирует работать с сообществом над дизайном нового эмоджи.

 

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К другим новостям - вчера, в четверг 7 января, Facebook также оформил бессрочный бан аккаунта Трампа и заявил, что запрет не будет снят до дня инаугурации следующего президента Джо Байдена.

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Twitch Дональд Трамп

 

Источник: TechCrunch


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Twitch Дональд Трамп
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 08.01.2021

Комментарии

Евгений Дворников 0
в Твитере идиоты сидят? Трамп наоборот говорил, чтобы все зачинщики расходились по домам и никого он не подстрекал.
08.01.2021 11:03
Местный Волкодав 0
Женя, Трамп сказал это после того, как призывал к насилию и искажал результаты выборов.
Это все равно, как будто ты нагадил себе в штаны, а потом сказал: "я больше не буду".
Но обосранным ты при этом ведь не перестал быть
08.01.2021 12:47

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Twitch заблокировал аккаунт Дональда Трампа