Twitch заблокировал аккаунт Дональда Трампа

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Twitch принял решение о безвременном бане страницы бывшего президента США Дональда Трампа.

Самый известный стриминг-сервис Twitch заблокировал аккаунт президента Дональда Трампа на неопределенный срок после того, как он поддержал нападение толпы людей, поддерживающих уже бывшего президента, на Капитолий США в эту среду.

Пресс-секретарь Twitch заявил следующее: «В свете вчерашней шокирующей атаки на Капитолий, мы отключили Twitch-канал президента Трампа». «Учитывая нынешние чрезвычайные обстоятельства и подстрекательскую риторику президента, мы считаем, что это необходимый шаг для защиты нашего сообщества и предотвращения использования Twitch в качестве канала для вызова насилия». Компания говорит, что снова откроет доступ Трампу к своему каналу после того, как он покинет свой пост.

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В июне этого года Twitch временно заблокировал аккаунт Трампа за «hate-speech» (понятие в мире Twitch, обозначающее подстрекательство к насилию), которое высказывалось на его стримах. Запрет был снят через две недели.

Позавчера Twitch принял решение удалить известный Twitch-эмоджи PogChamp, потому что человек, на чьем лице этот «смайлик» был сделан, заявил, что он не против того, что произошло недавно в Капитолии. Онлайн-платформа планирует работать с сообществом над дизайном нового эмоджи.

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К другим новостям - вчера, в четверг 7 января, Facebook также оформил бессрочный бан аккаунта Трампа и заявил, что запрет не будет снят до дня инаугурации следующего президента Джо Байдена.

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Источник: TechCrunch



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