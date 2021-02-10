В 2023 году компания Clone создаст роботов-клонов людей.

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Продажа роботов-помощников гораздо ближе, чем нам кажется.

Работы-клоны людей – это обычно то, о чем вы услышите только в научно-фантастических романах, но в нашем современном мире, где технологии развиваются беспрецедентными темпами, есть компания, которая навела шорох в области робототехники. Встречайте Clone Robotics: передовой технологический стартап, который изменит наше представление об андроидах.

Компания Clone Robotics, основанная в ноябре 2021 года Дханушем Радхакришнаном и Лукашем Козликом, имеет Наполеоновские планы: создавать недорогие андроиды, способные выполнять всю обычную работу в повседневной жизни. Представьте себе, что к вашим услугам есть собственный андроид шеф-повар, горничная, медсестра, учитель или терапевт – это будущее, над которым, как утверждает компания, работает их команда.

Одним из наиболее впечатляющих рабочих продуктов является Clone Hand – мощная, биомиметическая антропоморфная роботизированная рука, которая может выполнять широкий спектр манипуляционных задач. Как поделился генеральный директор Дхануш в Twitter, компания стремится создать синтетических людей, начиная с копии человеческой руки в масштабе 1:1.

Эта передовая технология может изменить способ взаимодействия с машинами и иметь далеко идущие последствия для таких отраслей, как здравоохранение и производство. Но что отличает Clone Robotics от других компаний в данной области? Во-первых, их сосредоточенность на биомимикрии – использование природы как вдохновение для своих дизайнов – отличает их от более традиционных робототехнических компаний. Кроме того, их стремление поддерживать низкие затраты означает, что их продукты могут быть доступны для более широкой аудитории.

С их передовыми технологиями и амбициозным видением становится ясно, что Clone Robotics – это технологическая компания, на которую стоит обратить внимание. Поскольку они продолжают разрабатывать новые продукты и расширять границы того, что умеют делать андроиды, будет очень интересно увидеть, каким будет их следующий шаг в этом направлении.

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Источник: twitter