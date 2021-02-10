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В 2024 году Apple iPad Pro получит не только OLED, но и 4 ТВ накопитель – инсайдер

04.09.2023 54 0

Apple iPad Pro станет Настоящим Монстром, В ХОРОШЕМ СМЫСЛЕ﻿﻿

Apple явно нацелена стереть разницу между MacBook и iPad путем превращения планшета в настоящий компьютер. Недавно стало известно о новой клавиатуре Magic Board, которая делает iPad Pro похожим на ноутбук, а сейчас корейский инсайдер сообщил, что в следующем году планшет Apple получит огромное хранилище данных.

 

apple iPad Pro


Корейский блоггер Yeux1122 со ссылкой на собственные источники в цепочке поставок сообщает, что в 2024 году версия iPad Pro с дисплеем AMOLED получит накопитель вместимостью до 4 ТВ.


Сейчас максимальное хранилище файлов в iPad – 2 ТВ. Также можно предусмотреть удвоение емкости всех других iPad Pro, когда модельный ряд будет начинаться с 256 ГБ. Ранее тот же инсайдер анонсировал удвоение памяти в iPhone 15.

 

Источник: 9to5mac

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 04.09.2023
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В 2024 году Apple iPad Pro получит не только OLED, но и 4 ТВ накопитель – инсайдер