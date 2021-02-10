В Android 14 нашли возможность включить стильную монохромную тему
Интересен новый инструмент для настройки вида системы по своему желанию
Хотя вчера мы делали достаточно подробный обзор нововведений Android 14 Developer Preview 2, одну из возможностей мы пропустили мимо глаз и не уделили должного внимания. В новой прошивке появился интересный монохромный стиль динамических тем Material You.
При его активации все иконки, значки, шрифты и другие элементы интерфейса окрашиваются в двухцветный формат, состоящий из темно-серого и белого цветов. Также есть возможность раскрасить иконки в выбранных основных цветах системы. Вид системы с монохромными иконками мы сняли на фото, которые я оставлю ниже.
Кастомизация благодаря такой функции выходит на новый уровень и вы на ходу можете создавать новые темы для своего смартфона, не ища их в магазине тем.
Читать также: Vivo X Flip: раскрыты основные характеристики и рендеры
Источник: andro-news
Комментарии