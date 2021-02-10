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В Android 14 нашли возможность включить стильную монохромную тему

10.03.2023 86 0

Интересен новый инструмент для настройки вида системы по своему желанию

Хотя вчера мы делали достаточно подробный обзор нововведений Android 14 Developer Preview 2, одну из возможностей мы пропустили мимо глаз и не уделили должного внимания. В новой прошивке появился интересный монохромный стиль динамических тем Material You.

 

monohnomnaya_tema

 

При его активации все иконки, значки, шрифты и другие элементы интерфейса окрашиваются в двухцветный формат, состоящий из темно-серого и белого цветов. Также есть возможность раскрасить иконки в выбранных основных цветах системы. Вид системы с монохромными иконками мы сняли на фото, которые я оставлю ниже.

 

monohnomnaya_tema

monohnomnaya_tema

 

Кастомизация благодаря такой функции выходит на новый уровень и вы на ходу можете создавать новые темы для своего смартфона, не ища их в магазине тем.

 

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Источник: andro-news

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 10.03.2023

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В Android 14 нашли возможность включить стильную монохромную тему