У Apple проблемы с производством iPhone 12

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О том, что продажи iPhone 12 в этом году начнутся позже обычного, сначала сообщили инсайдеры, а потом подтвердила и сама Apple. Есть также слухи, что продажи новых айфонов стартуют не одновременно. Причин для такого шага оказалось предостаточно. Одна из главных — карантинные мероприятия, вызванные пандемией коронавируса.

Возможно, есть и еще одна серьезная причина, подтолкнувшая к отсрочке времени выхода iPhone 12. Так по данным известного аналитика Минг-Чи Куо, который сделал свою «карьеру» на утечках о новых айфонах, у одного из поставщиков камер для iPhone 12 (версии 5,4 и 6,1 дюйма) возникли проблемы с качеством.

В частности, компания Genius Electronic Optical столкнулось с тем, что покрытие на широкоугольном объективе камеры трескается. Обнаружен дефект был во время тестов, которые проводились в условиях имитировавших высокую влажность и повышенную температуру. Genius нужно время для устранения дефектов. И даже если ей удастся оперативно справиться с проблемой, она вынуждена будет снизить стоимость своей продукции на 30%, чтобы вернуть доверие и свою долю в поставке продукции для нужд «яблочной» компании.

Есть вероятность, что на первых порах Apple увеличит заказ камер у компании Largan, которая также осуществляет поставку объективов для концерна из Купертино. Это даст Genius время на решение проблем с качеством продукции.

Источник: macrumors