У Apple все отлично. Доходы растут

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Сегодня Apple отчиталась за 3 финансовый квартал 2020 года (второй календарный). Несмотря на все проблемы, которые обрушились на компанию и рынок в целом из-за пандемии COVID-19, показатели «яблочников» растут по всем направлениям деятельности.

Итоги квартала

Так за период с апреля по июнь Apple удалось получить доход в размере $59,7 млрд. И это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Вырос на 18% и чистый доход компании. В денежном выражении речь идет о $11,3 млрд.

В сегменте продуктов, наибольший доход принесли продажи iPhone — $26,418 млрд и это на 1,67% больше, чем годом ранее. На 21,6% выросли продажи Mac, и реализация планшетов iPad увеличилась на 31% по сравнению со вторым кварталом 2019 года. Хорошо покупали и носимые устройства — рост 16,7%. Совокупный доход Apple от реализации продуктов составил $46,529 млрд и это на 9% больше, чем год назад. Сервисы позволили компании заработать $13,156 млрд и прирост составил 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Чем объяснили успех

Надо сказать, что, рассказывая о своих финансовых успехах за второй квартал нынешнего года, Тим Кук и финансовый директор Apple излучали оптимизм и не могли скрыть своего удовлетворения от показателей. Особенно акцентировали они внимание на том, что доходы компании улучшились по всем статьям доходов и по всему миру.

Почему в столь сложный период Apple удалось совершить практически «чудо»? У Тима Кука есть ответ на этот вопрос. «В сложные времена показатели деятельности доказывают ту важную роль, которую играют наши продукты в жизни наших клиентов, и о непрерывном внедрении инноваций», — заявил глава компании.

Что ж остается поздравить Apple с этим достижением. Но после прочтения финансового отчета компании, остается открытым вопрос: рост прибыли в сегменте «продуктов» достигнут за счет увеличения продаж или же все же рост цен на гаджеты компании, прежде всего, и позволил ей заработать больше.

Источник: 9to5mac