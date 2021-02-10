У Huawei будет свой флагман с Snapdragon 898

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Им может стать Huawei Mate 50 Pro, и он окажется в числе тех, кто первыми получат новый чип

США обрушили на Huawei все имеющиеся инструменты давления, но компания продолжает работать. Пророчества о ее смерти оказались преждевременными. Пусть и с большими ограничениями, но Huawei продолжает работать и рапортует о том, как массово устройства переходят на работу с ее операционной системой HarmonyOS.

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Компания как может выживает и определенным успехом можно считать то, что ей удалось договориться с Qualcomm на поставку 4G-чипов. Это позволяет ей выпускать новинки и не исчезать с рынка смартфонов. С использованием чипов Qualcomm были созданы Huawei P50 и Huawei Nova 9, а также это позволит компании в будущем выпустить обновление в серии Mate.

Известный сетевой информатор Digital Chat Station сообщил, что в первом квартале следующего года компания планирует выпустить бизнес-флагман. По информации источника она уже тестирует чипсет Snapdragon 898, но это версия без поддержки 5G. Несмотря на то, что инсайдер прямо не говорит о какой модели идет речь, многие склонны предполагать, что новинкой станет Huawei Mate 50 Pro.

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Больше никакой информации о смартфоне не приводится. Но вряд ли Huawei удастся удивить почтенную публику в условиях, когда ей перекрыт доступ к передовым технологиям компаний-партнеров.

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Источник: phonearena