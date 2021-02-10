 

Где купить дешевле?

У Huawei будет свой флагман с Snapdragon 898

29.09.2021 479 0

Им может стать Huawei Mate 50 Pro, и он окажется в числе тех, кто первыми получат новый чип

США обрушили на Huawei все имеющиеся инструменты давления, но компания продолжает работать. Пророчества о ее смерти оказались преждевременными. Пусть и с большими ограничениями, но Huawei продолжает работать и рапортует о том, как массово устройства переходят на работу с ее операционной системой HarmonyOS.

 

Читать также: Не дождетесь! Huawei не продаст мобильный бизнес    ﻿

 

Компания как может выживает и определенным успехом можно считать то, что ей удалось договориться с Qualcomm на поставку 4G-чипов. Это позволяет ей выпускать новинки и не исчезать с рынка смартфонов. С использованием чипов Qualcomm были созданы Huawei P50 и Huawei Nova 9, а также это позволит компании в будущем выпустить обновление в серии Mate.

 

У Huawei будет свой флагман с Snapdragon 898 – фото 1

 

Известный сетевой информатор Digital Chat Station сообщил, что в первом квартале следующего года компания планирует выпустить бизнес-флагман. По информации источника она уже тестирует чипсет Snapdragon 898, но это версия без поддержки 5G. Несмотря на то, что инсайдер прямо не говорит о какой модели идет речь, многие склонны предполагать, что новинкой станет Huawei Mate 50 Pro.

 

Читать также: Huawei миловать никто не собирается, санкции могут расширить﻿

 

Больше никакой информации о смартфоне не приводится. Но вряд ли Huawei удастся удивить почтенную публику в условиях, когда ей перекрыт доступ к передовым технологиям компаний-партнеров.

 

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿

 

Источник: phonearena

Huawei Huawei Mate 50 Snapdragon 898
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 29.09.2021

Комментарии

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
У Huawei будет свой флагман с Snapdragon 898