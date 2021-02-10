Huawei миловать никто не собирается, санкции могут расширить

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США не отказались от идеи уничтожить Huawei

Если коротко охарактеризовать ситуацию с Huawei, то можно сказать, что компанию обвинили в шпионаже и сотрудничестве с китайскими военными, но при этом не привели ни одного доказательства, посчитав, что Белому дому должны верить на слово. За этим последовали несколько раундов санкций, которые привели к тому, что компании перекрыли доступ к ключевым компонентам и технологиям. А все для того, чтобы ослабить ее на рынке телекоммуникаций как в части инфраструктурного оборудования, так и смартфонов.

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Была надежда, что со сменой власти в Белом доме произойдет потепление и агрессивные действия против Huawei будут прекращены. Но этого не произошло, администрация Джона Байдена придерживается той линии поведения по отношению к китайской компании, которую заложили при Дональде Трампе. Более того, они готовы и к более агрессивным действиям против Huawei.

Так, в своем интервью изданию Reuters министр торговли США Джина Раймондо сообщила, что если понадобится, они готовы ввести новый раунд санкций. Она заявляет, что Huawei представляет собой угрозу национальной безопасности по разным причинам, и Вашингтон агрессивно лоббирует другие страны, чтобы они не использовали оборудование Huawei в сетях 5G следующего поколения. При этом Джина Раймондо не стала прямо отвечать на вопрос о возможном преследовании Honor и включении ее в черный список.

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Источник: reuters