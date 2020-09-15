Где купить дешевле?
  • Andro-news.com
  • Новости
  • У Huawei может не быть плана по спасению. Новые смартфоны исчезают из магазинов

У Huawei может не быть плана по спасению. Новые смартфоны исчезают из магазинов

15.09.2020 523 3

Впереди коллапс. Нехватка комплектующих и, как следствие устройств

 

Сегодня, 15 сентября вступил в силу второй раунд санкций США против Huawei. С сегодняшнего дня такие ключевые поставщики комплектующих как TSMC, Qualcomm, Samsung, Micron и SK Hynix не смогут поставлять свою продукцию в адрес китайской компании. Остается призрачной надежда, что им удастся все же получить лицензию Министерства торговли США на право сотрудничества с Huawei. Но маловероятно, что подобные послабления случатся в скором времени.

 

Читать также: Huawei показал логотип HarmonyOS

 

Huawei предстоит тяжелая борьба за выживание и самое худшее, что на данный момент у компании нет четкого плана по выходу из ситуации. Особенно, что касается поставки чипов. На данном этапе она лишь занята поиском альтернативных поставщиков у себя на родине в Китае. Из-за невозможности наладить выпуск смартфонов на полную мощность, Huawei в ближайшее время может сосредоточиться на создании аксессуаров, драйверов для светодиодных дисплеев и электроники для автомобилей.

 

У Huawei может не быть плана по спасению. Новые смартфоны исчезают из магазинов – фото 1

 

Тем временем, в магазинах уже наблюдается дефицит смартфонов Huawei. Складские запасы уже вот-вот исчерпаются, а новых поставок не ожидается. Так, уже скоро из продажи могут исчезнуть модели серий Mate, Nova и P. На фоне дефицита устройств выросли цены на б/у устройства Huawei.

 

Читать также: Qualcomm хочет помочь Huawei выжить. А заодно и заработать на китайской компании

 

Источники: mydrivers, gizmochina

Huawei
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 15.09.2020

Комментарии

Владимир Рубель 0
Купит Doogi, Elephone или Ulefone. На них санкции не распространяются. И говна на рынке станет меньше.
15.09.2020 14:21
Yunker Zorge 0
Сдается, что скоро я свой mate 20X поменяю на немецкий автомобиль)
15.09.2020 13:46
Vital 0
Yunker Zorge, точно)))
15.09.2020 13:48

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
У Huawei может не быть плана по спасению. Новые смартфоны исчезают из магазинов