Huawei показал логотип HarmonyOS

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Логотип собственной ОС от Huawei был слит инсайдером из Китая.

Несколько дней назад Huawei, переживающая, мягко говоря, не самые лучшие времена, провела крупную конференцию для разработчиков, Huawei Developer Conference 2020. Главным анонсом стала новая версия собственной ОС компании – HarmonyOS 2.0, которая будет работать на различных устройствах.

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Сегодня же мы получили изображение логотипа новой «операционки». Если верить сливам, то именно этот логотип Huawei планирует использовать для устройств на базе своей операционной системы.

Изображение, размещенное в китайской соцсети Weibo пользователем с непроизносимым для нас ником 勇气 数码 君, представляет собой логотип «Powered by HarmonyOS», который должен отображаться на устройствах и сервисах, работающих под управлением операционной системы от Huawei. Логотип, прямо скажем, уж очень похож на логотип «Powered by Android», который вы видите при загрузке смартфона на нашей любимой «оси».

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На слитой фотографии можно заметить схематичное изображение того, что HarmonyOS будет использоваться для различных продуктов, включая часы, автомобили, наушники, ноутбуки, интеллектуальные колонки, смарт-телевизоры и смартфоны. Скорее всего, это изображение будет появляться при загрузке устройств, а также фигурировать на упаковках продукции.

У Huawei уже есть продукты под управлением новой операционной системы. В прошлом году компания анонсировала Huawei Vision, свой умный телевизор. Производитель также сообщил, что 19 сентября анонсирует новый телевизор на базе HarmonyOS, который будет доступен на глобальном рынке.

Со следующего года также станут доступны смартфоны на базе HarmonyOS, и Huawei заявляет, что уже работает с некоторыми компаниями над запуском устройств для умного дома, которые будут работать на новой ОС.

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Источник: Gizchina



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