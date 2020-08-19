У Huawei появилась своя станция метро

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В честь Huawei назвали станцию метрополитена

Huawei сейчас крайне непросто. Компания оказалась объектом непрекращающихся атак со стороны США и идет расширение количества компаний, которые признаны угрожающими ее национальной безопасности, а все по причине того, что они сотрудничают с Huawei. В последнее время события пошли вскачь и по смартфоностроителю нанесен точечный и самый болезненный удар — его лишили возможности производить фирменные чипы на площадях TSMC.

Компания явно не намерена сдаваться на милость «победителя» и готовится запустить собственное литейное производство. Она понимает, что начинать придется с нуля и предстоит долгий путь к осуществлению цели. Надо отдать должное ее стойкости и патриотизму китайцев, которые в сложное для Huawei время поддерживают ее. Помимо того, что в Китае активно покупают продукты компании, решено морально поддержать ее.

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Так, в Поднебесной появилась станция метро, названная в честь техногиганта. Находится она в Шэньчжэне и расположена недалеко от штаб-квартиры Huawei. Похоже, что таким образом было решено поддержать компанию в сложное для нее время, а также это является способом признания ее заслуг.

Не будем лукавить, положение у Huawei незавидное и сложное. Но она ключевой игрок на рынке 5G и в сегменте смартфонов. Она будет присутствовать на них и дальше. Да, она потеряет те или иные направления бизнеса в различных регионах. Она станет зарабатывать меньше. Но Huawei не беспомощна и Китай будет помогать ей как может. Она не умрет в одночасье. Ее ждут непростые времена, но она сможет выстоять. Она сможет стать еще сильнее.

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Источник: gizmochina