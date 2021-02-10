В iPhone SE 4 много деталей от iPhone 14 – энтузиасты нашли код аккумулятора, подтверждающий это

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НОВЫЙ "БЮДЖЕТНИК"



Появляется все больше слухов, что iPhone SE 4 будет удешевленной версией iPhone 14, и вот появляются подтверждения этим слухам в виде утечки компонентов – на этот раз засветилась батарея.

Находящиеся на стадии тестирования прототипы iPhone SE 4 оснащены литий-ионными элементами питания с кодом модели А2863. Именно такую ячейку емкостью 3279 мАч использует iPhone 14.



Если эта информация подтвердится, следующий "бюджетник" Apple получит существенное повышение автономности. Ведь предыдущая модель iPhone SE 3 имела батарею всего 2018 мАч.

Однако окончательные характеристики устройства могут измениться. Пока известно, что iPhone SE 4 получит внешний вид и размеры iPhone 14. Возможно, в нем будет реализована и технология Face ID вместо Touch ID, если верить последним слухам.

Источник - macrumors