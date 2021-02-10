В iPhone SE 4 много деталей от iPhone 14 – энтузиасты нашли код аккумулятора, подтверждающий это
НОВЫЙ "БЮДЖЕТНИК"
Появляется все больше слухов, что iPhone SE 4 будет удешевленной версией iPhone 14, и вот появляются подтверждения этим слухам в виде утечки компонентов – на этот раз засветилась батарея.
Находящиеся на стадии тестирования прототипы iPhone SE 4 оснащены литий-ионными элементами питания с кодом модели А2863. Именно такую ячейку емкостью 3279 мАч использует iPhone 14.
Если эта информация подтвердится, следующий "бюджетник" Apple получит существенное повышение автономности. Ведь предыдущая модель iPhone SE 3 имела батарею всего 2018 мАч.
Однако окончательные характеристики устройства могут измениться. Пока известно, что iPhone SE 4 получит внешний вид и размеры iPhone 14. Возможно, в нем будет реализована и технология Face ID вместо Touch ID, если верить последним слухам.
Источник - macrumors