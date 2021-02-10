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  • В iPhone SE 4 много деталей от iPhone 14 – энтузиасты нашли код аккумулятора, подтверждающий это

В iPhone SE 4 много деталей от iPhone 14 – энтузиасты нашли код аккумулятора, подтверждающий это

08.12.2023 122 0

НОВЫЙ "БЮДЖЕТНИК"


Появляется все больше слухов, что iPhone SE 4 будет удешевленной версией iPhone 14, и вот появляются подтверждения этим слухам в виде утечки компонентов – на этот раз засветилась батарея.

В iPhone SE 4 много деталей от iPhone 14 – энтузиасты нашли код аккумулятора, подтверждающий это – фото 1

Находящиеся на стадии тестирования прототипы iPhone SE 4 оснащены литий-ионными элементами питания с кодом модели А2863. Именно такую ячейку емкостью 3279 мАч использует iPhone 14.

Если эта информация подтвердится, следующий "бюджетник" Apple получит существенное повышение автономности. Ведь предыдущая модель iPhone SE 3 имела батарею всего 2018 мАч.

В iPhone SE 4 много деталей от iPhone 14 – энтузиасты нашли код аккумулятора, подтверждающий это – фото 2

Однако окончательные характеристики устройства могут измениться. Пока известно, что iPhone SE 4 получит внешний вид и размеры iPhone 14. Возможно, в нем будет реализована и технология Face ID вместо Touch ID, если верить последним слухам.

Источник - macrumors

Автор: Andrii S. Дата публикации: 08.12.2023
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В iPhone SE 4 много деталей от iPhone 14 – энтузиасты нашли код аккумулятора, подтверждающий это