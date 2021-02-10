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Казалось бы, совсем недавно в мире началось полномасштабное развертывание сети 5G, и эта технология еще даже не появилась в некоторых странах. Но Китай, как обычно, опережает всю планету и уже задумывается над будущим поколением мобильной связи 6G. Технология находится на стадии исследования и разработки.

Сеть 6G в Китае – что известно на данный момент

С 22 по 24 марта в китайском городе Нанкин пройдет большое мероприятие по теме «Сеть 6G, которая объединяет мир и вместе творит будущее». Это будет самая большая технологическая конференция в 2023 году, посвященная 6G. На нем эксперты обсудят создание, разработку, стандартизацию и продвижение 6G как в Китае, так и во всем мире.

В мероприятии также примут участие глобальные академические организации из некоторых стран, а именно: Флагманская программа 6G в Финляндии, Японский форум 5G и Программа будущих коммуникаций Сингапура. Смеем предположить, что именно эти страны – Финляндия, Япония и Сингапур, вместе с Китаем будут лидировать в разработке и развертывании 6G. На конференцию пригласили несколько важнейших форумов ЕС и США.

Мероприятие продлится три дня, и за это время ожидается проведение отчета о церемонии открытия, 3 глобальных форума, 4 закрытых обсуждения и 8 круглых столов.

На конференции затронут четыре основных тем: «Сетевая архитектура и эндогенная безопасность», «Сценарии применения 6G и ход стандартизации», «Космос – технология наземной интеграции» и «Беспроводная передача и совместное использование спектра».

Несколько дней назад китайская телекоммуникационная компания China Mobile выпустила технический документ по архитектуре сети 6G. Это убеждает нас в том, что Китай собирается лидировать в сети 6G. Напомним, что сеть 5G уже активно используется в этой стране в течение 3 лет. За это время пользоваться пятым поколением беспроводной связи стали более 400 миллионов человек.

Так когда же следует ожидать запуск 6G? Есть закон, предусматривающий, чтобы технология сотовой связи обновлялась каждые 10 лет. Таким образом, можно предположить, что 6G появится для обычного использования примерно в 2030 году.

Сейчас многие страны сосредоточены на 5G. Если хотите узнать, когда сеть пятого поколения появится в Украине, ознакомьтесь с нашей статьей на эту тему .

Источник: Gizchina

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