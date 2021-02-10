В сети появился рендер iPhone SE 4, отвечающий последним утечкам: современный дизайн с эффектом старины

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Одна камера

Появились реалистичные рендеры, визуализирующие ожидаемый iPhone SE 4 от Apple на основе имеющихся слухов.

Авторы концептов по ресурсам AppleTrack и @concept_central создали изображение будущей бюджетной модели iPhone, учитывая всю имеющуюся информацию.

iPhone SE 4 предположительно сохранит плоские грани корпуса и характерные объемные кнопки iPhone последних лет. Однако появится разъем USB-C и кнопка действий с iPhone 15 Pro. Также останется вырез во фронтальную камеру.

По слухам, SE 4 получит 6,1-дюймовый OLED-экран, соответствующий размеру iPhone 13 и 14. Основная камера – 48 Мп, в модернизированном корпусе от iPhone 7.

Ожидается, что iPhone SE 4 появится не раньше конца 2024 года. А пока эти рендеры демонстрируют, как может выглядеть следующее бюджетное "Яблочко" с современными чертами классического дизайна.

Источник - appletrack