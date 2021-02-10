У POCO появятся свои смарт-часы

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Очередной ребрендинг или что-то действительно стоящее?

Сказать, что Xiaomi успешна, значит не сказать ничего. Компания развивается быстрыми темпами, постоянно увеличивая доходы и захватывая все большую долю рынка. Xiaomi прикладывает усилия, чтобы развиваться в различных направлениях и ее портфолио продуктов поистине огромно. Практически нет того, чтобы не выпускала компания, и через пару лет на дороги выйдут электрокары Xiaomi.

Но свой суббренд POCO компания оберегала от того, чтобы пойти вразнос и наладить выпуск различных устройств. «Дочка» была сконцентрирована только на выпуске смартфонов, которые в основной своей массе стали результатом клонирования моделей Redmi. Но вскоре деятельность POCO не будет ограничена лишь выпуском смартфонов.

В Едином реестре нотификаций о характеристиках шифровальных (криптографических) средств и товаров, их содержащих было найдено устройство POCO, модель M2131W1. И это смарт-часы. Логично было предположить, что их выпуском займется Huami, старый и надежный партнер Xiaomi.

Но в базе данных регулятора указано, что производителем носимого гаджета является компания 70mai. Она входит в экосистему Xiaomi и специализируется на выпуске видеорегистраторов, а также автомобильных аксессуаров. Прошерстив каталог компании, удалось найти умные часы 70mai Saphir Watch (WT1004), обладающие 1,78-дюймовым AMOLED‑дисплеем, аккумулятором на 320 мАч, голосовым помощником Alexa и поддержкой 17 спортивных режимов. В Украине за них просят 3999грн. ($140) и это очень дорого за устройство, являющееся фактически фитнес-браслетом.

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Идет ли речь о том, что POCO вновь прибегнет к практике переклеивания шильдика, информации нет. Но такое развитие событий вполне возможно.

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Источник: eaeunion﻿