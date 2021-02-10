POCO X4 Pro во всех расцветках на пресс-изображениях

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Дизайн точно на любителя

Уходящая неделя запомнилась еще и тем, что на ней слили в сеть фоточки, на которых позирует POCO X4 Pro. Нашелся ресурс, который сумел раздобыть уже серийный экземпляр смартфона, его благополучно распаковали и выставили на всеобщее обозрение. Внешность POCO X4 Pro с одной стороны лишена откровений, с другой — назвать ее приятной сложно.

Лицевую сторону постарались по максимуму избавить от рамок, насколько это возможно в доступном устройстве. Сзади тройную тыльную камеру «упаковали» в массивный прямоугольный блок, габариты которого сопоставимы с «постаментом» в Xiaomi Mi 11 Ultra. Такое решение с основной камерой здорово прибавляет габаритов POCO X4 Pro внешне. Не добавляет привлекательности новинке и черный цвет.

Возможно, более яркие расцветки будут смотреться выигрышнее. В сеть слили пресс-изображения POCO X4 Pro, которые указывают на то, что помимо черного цвета будет вариант в голубой расцветке и фирменной желтой. При этом блок основной камеры во всех случаях окрашен в черный цвет. Грани корпуса прямые и это завидное желание заимствовать решения у Apple.

Когда состоится анонс POCO X4 Pro, ясности нет. Но нет сомнений, что произойдет это очень скоро и есть вероятность, что премьеру устроят до конца февраля. Что касается характеристик, то аппарат должен стать копией Redmi Note 11 Pro 5G.

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Источник: passionategeekz