Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA

У Realme GT Neo 5 будет фишка от Nothing Phone

01.02.2023 67 0

Раскрыта необычная внешность нового субфлагмана компании

Вчера мы опубликовали материал, где рассказали обо всех известных подробностях технических характеристик Realme GT Neo 5 . Но сегодня появилась очень интересная подробность дизайна нового смартфона. Загадочный маркетинговый тизер с человеком ракетой наконец-то раскрыл свои секреты.

 

Realme-GT-Neo-5

 

Компания выпустила видеотизер на котором видно что на задней панели у камеры будет цветной светодиодный глиф похожий на то, что предлагал нам Nothing Phone но в меньшем масштабе. Также на глифе можно увидеть слоган компании dare to leap, что в художественном переводе означает меняя стандарты. И вспоминая рекордную скорость зарядки этого аппарата в 240 Вт, мы понимаем, что действия компании соответствуют ее слогану.

 

 

 

Читать также: Обзор realme UI 4.0

 

Источник: techleakszone

Realme GT Neo 5
Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 01.02.2023

Комментарии

Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 
 

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
У Realme GT Neo 5 будет фишка от Nothing Phone