У Realme GT Neo 5 будет фишка от Nothing Phone

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Раскрыта необычная внешность нового субфлагмана компании

Вчера мы опубликовали материал, где рассказали обо всех известных подробностях технических характеристик Realme GT Neo 5 . Но сегодня появилась очень интересная подробность дизайна нового смартфона. Загадочный маркетинговый тизер с человеком ракетой наконец-то раскрыл свои секреты.

Компания выпустила видеотизер на котором видно что на задней панели у камеры будет цветной светодиодный глиф похожий на то, что предлагал нам Nothing Phone но в меньшем масштабе. Также на глифе можно увидеть слоган компании dare to leap, что в художественном переводе означает меняя стандарты. И вспоминая рекордную скорость зарядки этого аппарата в 240 Вт, мы понимаем, что действия компании соответствуют ее слогану.

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Источник: techleakszone