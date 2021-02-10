У Redmi K40 Game Enhanced Edition появится более доступная версия

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Redmi K40 GE получит чуть дешевле аналог с другим чипом

В прошлом месяце Xiaomi представила игровой Redmi K40 Game Enhanced Edition и после его премьеры глава Redmi рассказал, что компания видит свою миссию привести на рынок доступные игровые смартфоны. Хоть это и не совсем просто в условиях дефицита и все возрастающих цен на комплектующие. Но это компанию не смущает, и она окрылена тем, как активно пользователи начали покупать Redmi K40 GE на старте продаж.

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Компания будет и дальше выполнять взятое на себя обязательство по увеличению количества доступных устройств для геймеров. Поэтому она готовит к релизу еще один игрофон, который станет доступной версией Redmi K40 GE. В числе главных упрощений — аппаратная платформа. Ставку вновь сделали на продукт от MediaTek, но на этот раз это Dimensity 1100.

Напомним, что Dimensity 1100 изготовлен по 6-нанометровому техпроцессу и включает 8 процессорных ядер, четыре из которых Cortex-A78 с тактовой частотой 2,6 ГГц и квартет ядер Cortex-A55 с тактовой частотой 2,0 ГГц. Графическая подсистема представлена Mali-G77 MC9.

В числе прочих характеристик упрощенной версии Redmi K40 GE упоминается аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 67 Вт, дисплей разрешением 2400х1080 пикселей и 64 Мп датчик в основной камере. На данном этапе напрашивается вывод, что единственным отличием этой модификации от базовой станет аппаратная платформа.

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Время анонса смартфона не озвучено и нам остается только ждать подтверждения от компании, что такой геймерский мобильник действительно выйдет.

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Источник: mydrivers