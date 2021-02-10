У Samsung Galaxy Z Flip 3 может появиться конкурент — Xiaomi Mi Mix Flip

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Xiaomi запатентовала смартфоны-раскладушки с гибким дисплеем

В разгаре сезон сплетен. За неимением интересных анонсов СМИ тиражируют различные спекуляции и слухи. Ну, еще иногда попадаются любопытные концепты или патенты, которые раскрывают, какими могут быть будущие смартфоны. Вот и сегодня мы рассмотрим очередную патентную заявку от Xiaomi, которая показывает, что компания подумывает о создании собственного Galaxy Z Flip 3.

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Чтобы вы не довольствовались одними эскизами, ресурс LetsGoDigital совместно с графическим дизайнером Technizo Concept создали качественные рендеры смартфонов а-ля Flip от Xiaomi. Показали два смартфона, но объединяет их одно — складной форм-фактор с гибкой матрицей, которая складывается по горизонтали.

Главное отличие двух концептов — основная камера. Она может быть тройной с круглой площадкой для датчиков или двойной с дополнительным экраном на манер Samsung Galaxy Z Flip 3.

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Сами патентные заявки были поданы 30 сентября прошлого года, но только 9 июля 2021 года они были зарегистрированы в Европе. Это говорит о том, что если компания решится на выпуск таких устройств, то их будут продаваться на европейском рынке. Но вот выйдут ли такие аппараты в будущем — большой вопрос. Это только патенты, и они не обязывают компанию обязательно выпускать коммерческие варианты устройств.

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Источник: letsgodigital