В плане исполнения и материалов корпуса POCO F3 GT будет премиальным

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Компания интригует экстерьером POCO F3 GT

Не секрет, что готовится к выходу за пределы Китая игровой Redmi K40 GE. Выйдет он с названием POCO F3 GT и его релиз должен состояться до 10 августа. Тем временем производитель уже развернул промо-кампанию по продвижению новинки, интригуя рядом ее достоинств. Среди преимуществ POCO F3 GT производитель называет премиальные материалы корпуса.

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В частности, компания акцентирует внимание, что рама будет из авиационного алюминия, а спереди и сзади — стекло. Интересно, что POCO уверена, что такое исполнение новинки не только выгодно выделит ее на фоне прочих устройств бренда, но и на фоне конкурентов.

Redmi K40 GE

Сам металлический каркас в POCO F3 GT обещает быть необычным. Компания декларирует использование трех разных форм литья, где элементы получили прямоугольную, скругленную или вогнутую формы. Возможно, такое внимание к деталям дизайна POCO F3 GT может говорить о том, что в плане визуального исполнения он все же будет отличаться от своего прототипа и компания попытается визуально выделить смартфон.

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Новинка должна быть построена на базе Dimensity 1200, предложит батарейку емкостью 5065 мАч с быстрой 67-ваттной зарядкой, до 12 Гб оперативной памяти и до 256 Гб постоянной. Дисплей OLED с частотой обновления 120 Гц, разрешение селфи-камеры 16 Мп и основная камера предложит датчики 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп.

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Источник: gizmochina