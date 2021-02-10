У Samsung Galaxy Z Fold 3 крутой дисплей. Чем он хорош?

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Если вы следите за историей появления складных смартфонов, то вы знаете, что особое место в этой нише занимает Galaxy Fold от Samsung. Он был первой моделью в своем роде, которая вышла на рынок как полноценный коммерческий продукт, и, несмотря на некоторые сложности с запуском первого поколения, серия развивается и совершенствуется, не так давно появилось третье ее поколение. Galaxy Z Fold 3 возмужал, стал продуманнее и совершеннее. Производитель солидно потрудился над обновлением и потратил немало средств и сил, чтобы усовершенствовать шарнирный механизм, гибкий дисплей и общую конструкцию складного устройства.

Помешательство Samsung на качестве дисплеев и постоянное стремление делать их лучше, привели к тому, что Galaxy Z Fold 3 устроили дисплейный апгрейд. В этот раз во главу угла была поставлена энергоэффективность панели и необходимость предложить достаточно высокий уровень прозрачности, позволяющий реализовать подэкранную камеру.

Samsung Galaxy Z Fold 3 получил Eco-² OLED дисплей с частотой обновления 120 Гц, предложивший особую структуру. Обычные экраны состоят из трех слоев: матрица, поляризационный слой и защитное стекло. Зачем нужна матрица и защитное стекло, понятно каждому. А зачем поляризационный антибликовый слой? Он необходим, чтобы свести до минимума отражающую способность матрицы и улучшить изображение. Но обратная сторона его применения — снижение яркости экрана.

В Eco-² OLED отказались от поляризационного слоя, а вместо него предложили новую технологию или особую структуру пикселей. Отсутствие поляризатора привело к увеличению прозрачности (яркости) на 33% и требуется на 25% меньше энергии для корректного отражения картинки. Кроме этого, отсутствие дополнительного слоя позволяет стеклу пропускать больше света для модуля фронтальной камеры, которую теперь можно разместить под поверхностью дисплея.

Технология Eco 2 OLED запатентована в ряде стран мира и Samsung уверена, что ее появление в Galaxy Z Fold 3 только начало. Впоследствии она найдет широкое применение в новых OLED‑панелях для смартфонов.

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