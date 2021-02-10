У Samsung большие планы: руководители компании поделились стратегическими планами на 2024 год.

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У Samsung большие планы

В своем новогоднем обращении компания Samsung объявила о своих стратегических приоритетах на новый год, отметив усиление конкурентоспособности компании через технологическое преимущество и адаптивность к грядущим изменениям.

Руководители компании наметили стратегический фокус на основных ценностях, включая стремление к "сверхсовременным технологиям", для сохранения конкурентного преимущества, а также усиленного использования ИИ. Это и понятно, в эпоху господства искусственного интеллекта, глупо было бы не использовать эту технологию.

Руководители также подчеркнули стратегию "клиентоориентированности" для подразделений мобильных устройств, бытовой техники и программного обеспечения Samsung с акцентом на производительность и качество.

Кроме того, они призвали к проактивным мерам предстоящих изменений в технологическом ландшафте, таких как искусственный интеллект, экологические практики и "инновации в стиле жизни", что бы это ни означало. Интересно, что они призывают к применению генеративного ИИ в рабочих процессах. По этому поводу в сообщении говорится:

"Мы должны революционизировать наш способ работы и опыт использования устройств, применяя генеративный ИИ в работе. Отойдя от пассивной "зеленой" реакции прошлого, мы должны осуществить фундаментальный сдвиг в мышлении и открыть для себя "зеленые" продукты будущего".

Завершая на этой приятной ноте, мы уже с нетерпением ждем новой серии Galaxy S24, которая должна нас удивить.

Источник: koreabizwire