У серии Samsung Galaxy S24 будет 7 цветов, в том числе будут эксперименты с яркими оттенками

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Обновление дизайна ФЛАГМАНОВ

Согласно слухам от надежного инсайдера Росса Янга, смартфоны серии Samsung Galaxy S24, премьера которых ожидается в январе 2024 года, будут доступны в 7 цветовых вариантах.

По данным источников, базовые цвета для Galaxy S24, S24 Plus и S24 Ultra будут одинаковыми: черный, серый, фиолетовый и желтый. Это те версии, которые будут поступать в широкую продажу.

А вот эксклюзивные оттенки для интернет-магазина Samsung будут включать светло-зеленый, светло-голубой и оранжевый. То есть линейка станет более цветной.

Напомним, в прошлом году Samsung Galaxy S23 дебютировали в классических цветах – бежевый, черный, зеленый, лавандовый. А для S24 компания выбрала более яркие и смелые оттенки. Напишите в комментарии, какого цвета ваш смартфон и какого цвета хотели бы следующий смартфон.

Источник – notebookcheck